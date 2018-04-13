Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: бум экологических протестов, новый фильм с Тимоти Шаламе, возвращение Florence and the Machine и другие новости.

Отказ от полетов над Сирией

После рекомендации Европейского агентства по безопасности авиаперевозок учитывать возможность нанесения ударов по Сирии крупнейшие авиакомпании отказались от полетов над территорией страны. В частности, свои маршруты изменили Air France, Lufthansa и EasyJet. Некоторые перевозчики также отменили полеты в другие страны и пересмотрели расписание до вечера 13 апреля.

Вмешательство в выборы президента в России

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета обвинила 12 СМИ во вмешательстве в выборы президента России. Все они получают иностранное госфинансирование и вещают на русском языке. В список попали «Голос Америки», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Idel.Реалии», «Сибирь.Реалии», Русская служба Би-би-си, Deutsche Welle, французская радиостанция RFI и телеканал «Настоящее время». «Наглядные примеры вмешательств» обещают представить в докладе о президентских выборах в мае после инаугурации Путина.

Победители World Press Photo

В Амстердаме назвали победителя конкурса World Press Photo. Лучшим снимком стала фотография Роналдо Шемидта из Венесуэлы, сделанная во время антиправительственных манифестаций в Каракасе 3 мая 2017 года.

Just announced: the World Press Photo of the Year is Ronaldo Schemidt’s (@rschemidt) ‘Venezuela Crisis’!



See the winners in each category of the 2018 Photo Contest & 2018 Digital Storytelling Contest: https://t.co/mZZvr6AoVT pic.twitter.com/dDMtgSaPRU — World Press Photo (@WorldPressPhoto) 12 апреля 2018 г.

Жюри объявило также лауреатов конкурса за лучшие снимки природы, окружающей среды и происходящего в мире.

The 1st Prize in 'Nature, Stories' of the #WPPh2018 Photo Contest was awarded to Ami Vitale (@Amivee) for 'Warriors Who Once Feared Elephants Now Protect Them': https://t.co/mZZvr6AoVT



See the full gallery of 2018 Photo Contest winners: https://t.co/7ReygtXnrW pic.twitter.com/590L9aAgPi — World Press Photo (@WorldPressPhoto) 12 апреля 2018 г.

The 1st Prize in 'General News, Stories' of the #WPPh2018 Photo Contest was awarded to @ivorprickett for 'The Battle for Mosul': https://t.co/mZZvr6AoVT



See the full gallery of 2018 Photo Contest winners: https://t.co/7ReygtXnrW pic.twitter.com/OZb6Ovs08f — World Press Photo (@WorldPressPhoto) 12 апреля 2018 г.

Протестная активность

Эксперты холдинга «Минченко консалтинг» прогнозируют локальные стихийные протесты, не связанные с выборами, которые могут навредить властям. Больше всего ожидается экологических протестов, протестов обманутых дольщиков и вкладчиков, а также реакций на чрезвычайные ситуации и техногенные катастрофы. Причинами возникновения протестов называются проблемы с коммуникацией у властей. Эксперты полагают, что на протесты власть будет реагировать обвинениями их активных участников. При этом количество проблем будет расти из-за проведения непопулярных социальных реформ.

Отношения россиян к конфликту с Западом

Более 80 % россиян считают ответные меры России на высылку дипломатов из ряда стран абсолютно адекватными, показал опрос ВЦИОМ. Вместе с тем большинство граждан считают дипломатический конфликт раздутым с целью ослабить позиции России на международной арене. При этом негативных последствий от конфликта ждут лишь 29 %, примерно столько же рассчитывают на положительный эффект.

Новый альбом «Ленинграда»

Группа «Ленинград» выпустила альбом «Всякое» — первый за четыре года. Послушать новые восемь песен можно в iTunes и YouTube.

Новый фильм с Тимоти Шаламе

В Сети появился трейлер дебютного фильма Элайджи Байнума «Жаркие летние ночи» с Тимоти Шаламе — звездой гей-драмы «Зови меня своим именем». Картина рассказывает о подростке, отправившемся на летние каникулы, где он стал наркоторговцем и влюбился. Премьера намечена на 27 июля.

Короткометражка о женах космонавтов

Студия Red Pepper Creative опубликовала короткометражку «Свидание», которая стала первым из 12 эпизодов мини-сериала марки 12Storeez. Серию посвятили женам космонавтов. В главной роли снялась Агния Дитковските, а саундтреком фильма стала песня «Только ты» группы Mgzavrebi. Следующие эпизоды выйдут в течение года.

Возвращение Florence and the Machine

Британская группа Florence and the Machine вернулась с новым клипом «Sky Full of Song» на одноименный трек — первый за два года. Солистка коллектива Флоренс Уэлч добавила, что 21 апреля выйдет ограниченная серия записи на виниле.

Шоу Gazlive

На ютьюб-канале «ТО Gazgolder» выпустили шоу Gazlive, гостем первого эпизода стал Юрий Дудь. В проекте Басты и экс-участника группы «Грибы» гости будут отвечать на вопросы зрителей. На следующую встречу авторы пригласили Филиппа Киркорова.

Драма про ограбление

В Сети появился дебютный трейлер криминальной драмы American Animals. В основе сюжета — реальная история четырех молодых людей, которые предпринимают одно из самых дерзких ограблений в истории США. Мировая премьера состоится 1 июня. Для России картину пока не купили.

Клип The Weeknd

The Weeknd представил видео на песню «Call Out My Name» из нового альбома, вышедшего на прошлой неделе. В клипе Абель Тесфайе бродит по пустынным улицам и встречается с загадочным инопланетным существом.

Второй трейлер про подруг Оушена

Warner Bros. выложила второй трейлер фильма «Восемь подруг Оушена». В России спин-офф «Одиннадцати друзей Оушена» ожидается 21 июня.

Два релиза Nicki Minaj

Nicki Minaj выпустила два обещанных трека — «Barbie Tingz» и «Chun-Li». Обе композиции доступны для просушивания только на стриминговых сервисах. Релизы можно найти здесь: nickiminaj.lnk.to/bt, nickiminaj.lnk.to/cl. Песня «Chun-Li» уже возглавила американский iTunes. Накануне певица опубликовала также тизер видеоклипа и лирик-видео для «Barbie Tingz».

Вампирский клип от «Поехали»

Виртуальная группа «Поехали» выложила семиминутный ролик «Смерть вампира». Клип начали снимать еще прошлой осенью в Царицино, Подмосковье, а также на кладбище в немецком городе Aachen. «Слава богу, это последняя серия сезона про нечисть. Надоело надевать клыки и краситься в красный», — рассказал солист группы, клипмейкер Валдис Белых.

Обложка: Honza Groh, Creative Commons (CC-BY-SA-3.0)