Утро в миреУгроза блокировки Facebook, «В мире животных» без Дроздова и новый альбом Дрейка
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: нападение на школу в Бурятии, «Алиса» из холодильника, самые дорогие города для командировок, «острая» реклама KFC, последний фильм Альмодовара и другие новости.
Нападение на школу в Стерлитамаке
Четыре человека пострадали в результате нападения одного из учеников на школу в Стерлитамаке. По информации издания Ufa1, подросток не пошел на урок и отсиживался в коридоре. В ответ на требование учительницы зайти в класс он начал проявлять агрессию, достал нож и напал на преподавательницу и одноклассницу. Ученик также разлил горючее вещество и поджег здание, после чего ранил себя. В администрации школы утверждают, что нападавший имел отклонения в психическом развитии. Учащихся школы эвакуировали.
Угроза блокировки Facebook
Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке социальной сети Facebook в конце года. «Мы проведем проверку компании. Есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации (а они уже значительно опаздывают по срокам) и соблюдение иных законов», — рассказал глава ведомства Александр Жаров.
Взрыв двигателя американского Boeing
Самолет Southwest Airlines, летевший из Нью-Йорка в Даллас, совершил экстренную посадку после взрыва одного из двигателей. В результате произошедшего разбился иллюминатор, из-за чего судно начало резко снижаться, а одну из пассажирок чуть не вытянуло за борт.
«Алиса» в быту
«Яндекс» внедрит персонального помощника «Алису» в бытовую технику. Электронная плата Yandex.iO, которую разрабатывают для интеграции техники с другими приложениями, позволит «Алисе» отвечать на вопросы, проигрывать музыку, играть и поддерживать разговор. Всего у «Алисы» будет около 3 тысяч навыков. Сейчас голосовой помощник выполняет только 100 функций: например, находит эвакуатор, рассчитывает стоимость грузоперевозок, заказывает пиццу.
Самые дорогие командировки
Консалтинговое агентство ECA International назвало Нью-Йорк самым дорогим городом для деловых поездок в мире. Один день командировки здесь обойдется в среднем 874 доллара. В эту сумму включены ночь в отеле, питание, пользование химчисткой, алкоголь, поездки на такси и дополнительные расходы. Следом в рейтинге идет Женева, а после нее еще один швейцарский город — Цюрих. Кроме того, дорогими для бизнесменов считаются Луанда (Ангола), Бриджтаун (Барбадос), Париж, Нассау (Багамские острова), Вашингтон, Базель (Швейцария) и Монако. Москва и Санкт-Петербург заняли в списке 76-ю и 191-ю строчки соответственно. Расходы в этих городах составят 445 и 343 доллара соответственно.
Польза орехов для сердца
Шведские медики после 17 лет исследований доказали, что регулярное употребление орехов может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Выяснилось, что у любителей орехов риск возникновения сердечной недостаточности ниже на 20 %. А при употреблении порции орехов один-три раза в месяц фибрилляция предсердий встречается на 12–18 % реже.
Открытый Хайнань
С 1 мая россияне смогут посещать китайский остров Хайнань без виз. Безвизовый въезд распространится как на туристические группы, так и на самостоятельных путешественников. Находиться на острове без визы можно в течение 30 дней.
«В мире животных» без Дроздова
Несменяемый ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов объявил об уходе. В прошлом году ему исполнилось 80 лет. Теперь вести шоу будет 15-летний Алексей Лапин, который с 2016 года является соведущим Дроздова на телеканале «Карусель».
«Острая» реклама KFC
Подразделение сети ресторанов быстрого питания KFC в Гонконге опубликовало рекламные плакаты, продвигающие острую курицу. KFC метафорично обыграла остроту блюда с помощью ракеты, гоночного автомобиля и героев «Могучих рейнджеров».
Последний фильм Альмодовара
Пенелопа Крус и Антонио Бандерас снимутся в новом фильме режиссера Педро Альмодовара под названием «Боль и слава». Действие картины развернется в кинокомпании El Deseo, основанной братьями Педро и Агустином Альмодоварами в 1987-м. В основе сюжета — ностальгический рассказ о прошлом. В СМИ предполагают, что Dolor y Gloria может стать «прощальным» фильмом Альмодовара.
Июньский альбом Дрейка
Канадский певец Дрейк анонсировал новый альбом «Scorpion», который выйдет в июне этого года. В пластинку войдут уже представленные треки «Nice For What», «God’s Plan» и «Diplomatic Immunity». Последний студийный альбом рэпера «More Life» вышел в 2017 году.
Киберпанк для Amazon
Шоураннеры «Мира Дикого Запада» снимут сериал для Amazon по книге «Периферийные устройства» Уильяма Гибсона. В сюжете — история о ближайшем будущем Америки. Главные герои, брат с сестрой, участвуют в тестировании новой компьютерной игры, которая в какой-то момент перестает быть виртуальной. Дата выхода шоу пока не называется.
Новый альбом «АИГЕЛ»
Группа «АИГЕЛ» выпустила новый альбом «Музыка». В релиз вошло 12 композиций. Презентация новых песен пройдет 18 мая в московском клубе «RED» и 19 мая в «Космонавте» в Санкт–Петербурге.
Блокбастер про ВОВ
Студия Central Partnership представила тизер исторического блокбастера «Т-34» про Великую Отечественную войну режиссера Алексея Сидорова. Картина расскажет о противостоянии выпускника танкового училища с немецким танкистом. Премьера фильма запланирована на 27 декабря.
Сапрыкин в гостях у Парфенова
Леонид Парфенов опубликовал новый выпуск ютьюб-шоу «Парфенон». Журналист обсуждает падение рубля, блокировку Telegram и книги в компании Юрия Сапрыкина, который рассказал о своем проекте «Полка». В эпизоде Парфенов анонсировал премьеру своего проекта «Русские евреи». Первый фильм появится на канале журналиста 23 апреля.
Обложка: Drake
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