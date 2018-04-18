Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: нападение на школу в Бурятии, «Алиса» из холодильника, самые дорогие города для командировок, «острая» реклама KFC, последний фильм Альмодовара и другие новости.

Нападение на школу в Стерлитамаке

Четыре человека пострадали в результате нападения одного из учеников на школу в Стерлитамаке. По информации издания Ufa1, подросток не пошел на урок и отсиживался в коридоре. В ответ на требование учительницы зайти в класс он начал проявлять агрессию, достал нож и напал на преподавательницу и одноклассницу. Ученик также разлил горючее вещество и поджег здание, после чего ранил себя. В администрации школы утверждают, что нападавший имел отклонения в психическом развитии. Учащихся школы эвакуировали.

Угроза блокировки Facebook

Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке социальной сети Facebook в конце года. «Мы проведем проверку компании. Есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации (а они уже значительно опаздывают по срокам) и соблюдение иных законов», — рассказал глава ведомства Александр Жаров.

Взрыв двигателя американского Boeing

Самолет Southwest Airlines, летевший из Нью-Йорка в Даллас, совершил экстренную посадку после взрыва одного из двигателей. В результате произошедшего разбился иллюминатор, из-за чего судно начало резко снижаться, а одну из пассажирок чуть не вытянуло за борт.

Video shows what appears to be a blown-out window and shredded engine on Southwest Flight 1380 at Philadelphia International Airport.



The plane landed after crew reported damage to one engine, as well as the fuselage and at least one window, the FAA says https://t.co/S0fIVjSWHA pic.twitter.com/YI5kArjBvh — CNN (@CNN) 17 апреля 2018 г.

«Алиса» в быту

«Яндекс» внедрит персонального помощника «Алису» в бытовую технику. Электронная плата Yandex.iO, которую разрабатывают для интеграции техники с другими приложениями, позволит «Алисе» отвечать на вопросы, проигрывать музыку, играть и поддерживать разговор. Всего у «Алисы» будет около 3 тысяч навыков. Сейчас голосовой помощник выполняет только 100 функций: например, находит эвакуатор, рассчитывает стоимость грузоперевозок, заказывает пиццу.

Самые дорогие командировки

Консалтинговое агентство ECA International назвало Нью-Йорк самым дорогим городом для деловых поездок в мире. Один день командировки здесь обойдется в среднем 874 доллара. В эту сумму включены ночь в отеле, питание, пользование химчисткой, алкоголь, поездки на такси и дополнительные расходы. Следом в рейтинге идет Женева, а после нее еще один швейцарский город — Цюрих. Кроме того, дорогими для бизнесменов считаются Луанда (Ангола), Бриджтаун (Барбадос), Париж, Нассау (Багамские острова), Вашингтон, Базель (Швейцария) и Монако. Москва и Санкт-Петербург заняли в списке 76-ю и 191-ю строчки соответственно. Расходы в этих городах составят 445 и 343 доллара соответственно.

Польза орехов для сердца

Шведские медики после 17 лет исследований доказали, что регулярное употребление орехов может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Выяснилось, что у любителей орехов риск возникновения сердечной недостаточности ниже на 20 %. А при употреблении порции орехов один-три раза в месяц фибрилляция предсердий встречается на 12–18 % реже.

Открытый Хайнань

С 1 мая россияне смогут посещать китайский остров Хайнань без виз. Безвизовый въезд распространится как на туристические группы, так и на самостоятельных путешественников. Находиться на острове без визы можно в течение 30 дней.

«В мире животных» без Дроздова

Несменяемый ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов объявил об уходе. В прошлом году ему исполнилось 80 лет. Теперь вести шоу будет 15-летний Алексей Лапин, который с 2016 года является соведущим Дроздова на телеканале «Карусель».

«Острая» реклама KFC

Подразделение сети ресторанов быстрого питания KFC в Гонконге опубликовало рекламные плакаты, продвигающие острую курицу. KFC метафорично обыграла остроту блюда с помощью ракеты, гоночного автомобиля и героев «Могучих рейнджеров».

Последний фильм Альмодовара

Пенелопа Крус и Антонио Бандерас снимутся в новом фильме режиссера Педро Альмодовара под названием «Боль и слава». Действие картины развернется в кинокомпании El Deseo, основанной братьями Педро и Агустином Альмодоварами в 1987-м. В основе сюжета — ностальгический рассказ о прошлом. В СМИ предполагают, что Dolor y Gloria может стать «прощальным» фильмом Альмодовара.

Июньский альбом Дрейка

Канадский певец Дрейк анонсировал новый альбом «Scorpion», который выйдет в июне этого года. В пластинку войдут уже представленные треки «Nice For What», «God’s Plan» и «Diplomatic Immunity». Последний студийный альбом рэпера «More Life» вышел в 2017 году.

Публикация от champagnepapi (@champagnepapi) 16 Апр 2018 в 11:37 PDT

Киберпанк для Amazon

Шоураннеры «Мира Дикого Запада» снимут сериал для Amazon по книге «Периферийные устройства» Уильяма Гибсона. В сюжете — история о ближайшем будущем Америки. Главные герои, брат с сестрой, участвуют в тестировании новой компьютерной игры, которая в какой-то момент перестает быть виртуальной. Дата выхода шоу пока не называется.

Новый альбом «АИГЕЛ»

Группа «АИГЕЛ» выпустила новый альбом «Музыка». В релиз вошло 12 композиций. Презентация новых песен пройдет 18 мая в московском клубе «RED» и 19 мая в «Космонавте» в Санкт–Петербурге.

Блокбастер про ВОВ

Студия Central Partnership представила тизер исторического блокбастера «Т-34» про Великую Отечественную войну режиссера Алексея Сидорова. Картина расскажет о противостоянии выпускника танкового училища с немецким танкистом. Премьера фильма запланирована на 27 декабря.

Сапрыкин в гостях у Парфенова

Леонид Парфенов опубликовал новый выпуск ютьюб-шоу «Парфенон». Журналист обсуждает падение рубля, блокировку Telegram и книги в компании Юрия Сапрыкина, который рассказал о своем проекте «Полка». В эпизоде Парфенов анонсировал премьеру своего проекта «Русские евреи». Первый фильм появится на канале журналиста 23 апреля.

Обложка: Drake