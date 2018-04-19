Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: ютьюб-шоу Олега Меньшикова, самая красивая женщина года, телескоп для поиска экзопланет и другие события.

Российские наемники против американских военных

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл подготовил отчет для Конгресса, в котором сообщил, что российские наемники недавно предприняли неудачную атаку на американских военных в Сирии. Митчелл также отметил в документе, что Россия применяет оружие против мирных граждан и сирийской оппозиции.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что месяц назад в Сирии произошла «очень жесткая схватка» между американскими и российскими войсками. «Это очень печально. Много людей погибло в том бою», — отметил Трамп.

Дешевые айфоны

На сайте Евразийской экономической комиссии появилась информация о регистрации новых айфонов. По мнению экспертов, Apple намерена обновить линейку бюджетных устройств, выпустив модель SE 2. Аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо сообщил, что корпорация выпустит 6,1-дюймовый смартфон в двух вариантах: с двумя сим-картами и с одной. Стоимость последней версии будет начинаться от 550 долларов. Бюджетные айфоны могут представить уже летом на конференции WWDC.

Продление ареста Серебренникова

Басманный суд Москвы продлил меры пресечения фигурантам дела «Седьмой студии». Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Софья Апфельбаум останутся под домашним арестом, в то время как Алексей Малобродский продолжит содержаться в СИЗО.

Ютьюб-шоу Олега Меньшикова

Актер Олег Меньшиков запустил собственное ютьюб-шоу «ОМ». Гостем первого выпуска, который снимали на сцене московского театра имени Ермоловой, стал актер Данила Козловский. Эпизоды шоу будут выходить два раза в месяц.

Новый клип Хаски

Хаски выпустил клип на новую песню «Иуда». Режиссером видео, снятого в Грузии, выступил Ладо Кватания.

Трейлер второго «Мира юрского периода»

Universal Pictures выпустила новый трейлер фильма «Мир юрского периода 2», в котором герой Криса Пратта возвращается на остров Нублар, чтобы спасти населяющих его динозавров от очередного вымирания. В российский прокат картина выйдет 7 июня.

Татуировки Навального

Олег Навальный представил эскизы для татуировок по мотивам последнего альбома группы «Кровосток». Сам заключенный альбом не слушал, ему принесли распечатку текстов на бумаге.

Телескоп для поиска экзопланет

Компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту телескоп TESS, с помощью которого НАСА намерено искать экзопланеты. Первая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу.

SpaceX вывела на орбиту американский космический телескоп TESS, предназначенный для поиска планет у других звезд. Первую ступень вернули на платформу — это была уже 24-я успешная посадка первой ступени Falcon 9. pic.twitter.com/hbboDheRsh — Рустем Адагамов (@adagamov) 19 апреля 2018 г.

Самая красивая женщина года

Американский журнал People назвал певицу Пинк самой красивой женщиной 2018 года. На обложке специального номера издания опубликована фотография певицы с ее детьми. В прошлом году журнал отмечал красоту актрисы Джулии Робертс.

Гнойный против Соболева

Рэпер Гнойный выпустил дисс на блогера Николая Соболева, вызвав его на баттл. В своем ролике Гнойный обвинил Соболева в лицемерии и «хайпе на трупах», подразумевая распространение блогером слухов о большем количестве жертв пожара в Кемерове.

«Непрощенный» Сарика Андреасяна

В интернете появился трейлер фильма Сарика Андреасяна «Непрощенный», основанного на истории столкновения самолетов над Боденским озером. Дмитрий Нагиев играет российского архитектора Виталия Калоева, потерявшего семью в авиакатастрофе и решившего отомстить диспетчеру, по вине которого произошла трагедия. Год назад вышел аналогичный голливудский фильм «Последствия», в котором главную роль сыграл Арнольд Шварценеггер.

Трейлер сериала «Невинные»

Netflix опубликовал трейлер сериала «Невинные» с Гаем Пирсом о взрослении подростков со сверхъестественными способностями.

Обложка: UPI