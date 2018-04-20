Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: оценка проституток Путиным, топ богатейших женщин России, два новых альбома Канье Уэста и другие новости.

Блокировка Telegram из-за криптовалюты

Истинной причиной блокировки Telegram в России является желание Павла Дурова запустить на основе мессенджера блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram. Это следует из письма одного из сотрудников ФСБ, копия которого оказалась у «РБК».

«Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту», — говорится в письме. Сам автор его прокомментировать отказался.

Стоячие места в самолете

Лоукост-компания «Победа» планирует установить в новых самолетах стоячие кресла, сообщил источник в авиаперевозчике. В лоукостере информацию не прокомментировали, но отметили, что для увеличения количества дешевых билетов рассматриваются разные варианты.

На днях итальянская компания Aviointeriors представила прототип стоячих мест для самолетов. Сидеть на таком кресле невозможно — только облокотиться на него. Новая конфигурация позволит уплотнить рассадку и увеличить пассажировместимость на 20 %.

It’s baaaaaack! The AvioInteriors Skyrider saddle seat is returning to #AIX18 after its controversial reception. Will the fact that 28” is normal on low-cost carriers mean that a 23” squat for a (very) short flight seems more #PaxEx palatable? #avgeek pic.twitter.com/zLylr91NiT — John Walton (@thatjohn) 10 апреля 2018 г.

Успехи блокировки

Роскомнадзор заблокировал 18 VPN и прокси-сервисов, позволявших обходить блокировку мессенджера Telegram. Какие именно ресурсы стали недоступны, в ведомстве не уточнили.

Оценка проституток Путиным

Бывший директор ФБР Джеймс Коми раскрыл содержание своего общения с президентом США Дональдом Трампом в феврале 2017 года. Глава страны называл «чушью» информацию о проститутках, якобы приглашенных в его гостиничный номер в Москве. При этом он добавил, что Путин говорил ему, что в России «самые красивые в мире проститутки». Когда именно они общались на этот счет, не уточняется. По мнению Трампа, записи Коми показывают, что никакого «сговора и препятствий» на выборах не было.

James Comey Memos just out and show clearly that there was NO COLLUSION and NO OBSTRUCTION. Also, he leaked classified information. WOW! Will the Witch Hunt continue? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

Ранее Путин комментировал, что с трудом представляет, чтобы Трамп «побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью, хотя и они у нас, безусловно, лучшие в мире».

Нарушения в гостиницах ЧМ

Роспотребнадзор выявил 591 случай завышения цен в гостиницах перед чемпионатом мира по футболу. Еще в 113 случаях у гостиниц отсутствовало свидетельство о прохождении квалификации. Всего же ведомство проверило более 14 тысяч гостиниц в городах-участниках мундиаля. Общая сумма административных штрафов составила около 7 миллионов рублей.

Неуверенность в Путине

За месяц после выборов рейтинг доверия президенту Владимиру Путину снизился с 55,3 до 48,4 %. «Полстраны можно назвать аполитичными, они включаются в политические темы только во время больших выборных кампаний или экстремальных событий. Поэтому процесс снижения уровня доверия привычный», — объяснил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Политологи объясняют спад доверия к Путину с ослабившимся после выборов «пропагандистским давлением» на избирателей.

Богатейшие женщины России

Российская версия издания Forbes опубликовала ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. В 2018 году в список попали шесть женщин (3 % от общего числа), что в два раза больше, чем в прошлом году.

Новичком рейтинга, например, стала Полина Дерипаска, получившая долю в холдинге своего мужа Олега Дерипаски En+. Кроме нее, в топе значатся Елена Батурина, глава интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, владелица акций S7 Наталия Филёва, частный инвестор Елена Рыболовлева и производитель детского питания Ольга Белявцева.

Пожароопасный майнинг

Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия» предупредил о вероятности аварий на энергосетях и риске пожаров из-за майнинга криптовалют. При использовании мощностей компьютера увеличиваются нагрузки на сети, которые к этому не готовы.

Конец Свазиленда

Король Свазиленда Мсвати Третий переименовал государство, которое находится между ЮАР и Мозамбиком, в Исватини, что на местном языке означает земля народа свази. Страна вернулась к названию, существовавшему до британской колонизации, по случаю 50-летнего юбилея независимости.

Уход Otto Group из России

Интернет-магазины немецкой одежды Quelle.ru и Otto.ru перестанут работать в России с июля 2018 года. Причину закрытия в компании объяснили «приведением бизнеса в соответствие с заявленной стратегией». Компания Otto Group оставит россиянам только монобрендовые проекты Bonprix и Witt, а также платформу для создания и развития решений в сфере электронной коммерции eSolutions.

Продолжение «Великого уравнителя»

Sony Pictures выложила премьерный трейлер второй части боевика «Великий уравнитель» с Дензелом Вашингтоном в главной роли. Премьера фильма состоится 20 июля.

Два альбома Канье Уэста

Kanye West в твиттере анонсировал выход сразу двух альбомов в июне. Релиз первого — сольного альбома из семи треков — состоится 1 июня. Вторую пластинку «Kids See Ghost» певец выпустит совместно с Kid Cudi 8 июня.

Фэнтези от Netflix

Стриминговый сервис Netflix объявил, что первый сезон фантастической драмы The Innocents выйдет 24 августа. В центре сюжета — история подростков Гарри и Джун, которые обнаруживают у девушки сверхъестественные способности — она может менять форму.

Акустика от Tequilajazzz

Группа Tequilajazzz записала свой первый акустический альбом «Небыло». В альбом вошли песни разных лет (в основном с поздних пластинок «Выше осени» и «Журнал живого») в обновленных «киберакустических» аранжировках и новая композиция «Небесная печь». 14 треков можно послушать в iTunes, Google Play и «Яндекс.Музыке».

Новая часть «Дэдпула»

Вышел окончательный трейлер второго фильма про Дэдпула. Российская премьера ожидается 17 мая.

Обложка: «Двадцатый Век Фокс СНГ»