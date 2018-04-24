Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: потери Telegram, «Русские евреи» Парфенова, ресторан Бузовой и другие события.

Жертвы наезда в Торонто

Вчера в канадском Торонто микроавтобус наехал на людей на пешеходном переходе. В результате погибли десять человек, еще 15 пострадали. Водителя микроавтобуса, 25-летнего студента Алека Минасяна, задержали, его мотивы остаются неизвестны. Инцидент произошел на фоне саммита глав МИД «Большой семерки», проходящего в Торонто.

Успех армянской оппозиции

Премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил об отставке. «Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое», — заявил Саргсян после массовых протестов в Ереване против его назначения.

Президент страны Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства. Исполняющим обязанности премьера стал первый вице-премьер Карен Карапетян.

Потери Telegram

За первую неделю блокировки Telegram активная аудитория мессенджера в России сократилась на 3 %. При этом ежедневное количество новых записей в русскоязычных каналах с 15 по 22 апреля увеличилось на 6 % до 77,5 тысячи публикаций. Также за последние две недели вырос суммарный охват каналов (на 15 %) и темп прироста подписчиков (на 23 %).

Тем временем ВЦИОМ выяснил, что только четверть российских пользователей (24 %) считают важным сохранение доступа к Telegram, хотя среди респондентов в возрасте 18–24 лет доля поддержавших мессенджер составила 45 %.

Единый экзамен по вождению

ГИБДД планирует объединить две части практического экзамена по вождению — площадку и город — в единое испытание. По мнению ведомства, изменения позволят лучше оценить уровень владения автомобилем в реальных условиях. «На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке», — отметил глава ГИБДД Михаил Черников.

Финны без безусловного дохода

Власти Финляндии решили прекратить эксперимент по выплате безусловного дохода гражданам страны. Государственное агентство Kela запрашивало у правительства 40–70 миллионов евро в качестве прибавки к зарплате для группы работающих финнов, однако выделять дополнительные средства на программу отказались, поэтому проект завершат в конце 2018 года.

«Русские евреи» Парфенова

Леонид Парфенов опубликовал на YouTube первый фильм из документального цикла «Русские евреи», мировая премьера которого прошла в 2016 году. Первый эпизод рассказывает о жизни обрусевших евреев до революции 1917 года.

Первый трейлер «Венома»

Sony Pictures опубликовала трейлер фильма «Веном» с Томом Харди. В ролике впервые показали симбиота, который по сюжету вселился в тело журналиста Эдди Брока. Российская премьера картины намечена на 4 октября.

Сериал Зыгаря для смартфонов

Студия «История будущего» Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна совместно с кинокомпанией «Базелевс» Тимура Бекмамбетова выпустила первые три части документального сериала для смартфонов «1968.Digital». Снятые в вертикальном формате эпизоды рассказывают о поп-звезде Эрте Китт, космической гонке между СССР и США, а также о Мартине Лютере Кинге.

Самое продаваемое лекарство

В 2017 году наиболее продаваемым в России препаратом стал «Нурофен» британской Reckitt Benckiser Group. За год продажи обезболивающего выросли на 14,9 % и принесли производителю 7,1 миллиарда рублей. На втором месте в рейтинге оказался «Кагоцел» российской компании «Ниармедик», а на третьем — венотонизирующее лекарство «Детралекс» французской Servier.

Также в топ-10 самых продаваемых препаратов вошли «Конкор», «Кардиомагнил», «Эссенциале», «Ингавирин», «Актовегин», «Мирамистин» и «Мексидол».

Ресторан Бузовой

Ольга Бузова объявила об открытии в Москве ресторана BUZFood. Заведение, расположенное на Цветном бульваре, 2, начнет работу через пару месяцев. На сайте проекта можно оставить заявку на франчайзинг, поэтому есть вероятность, что в будущем ресторан появится и в других регионах.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 23 Апр 2018 в 2:10 PDT

Рождение принца

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился третий ребенок. Мальчик стал пятым в очереди на британский престол.

Трейлер «Дождя»

Netflix выпустил трейлер датского сериала «Дождь», действие которого разворачивается в постапокалиптическом мире, где вирус, распространяющийся через осадки, уничтожил почти все человечество. После жизни в подземном бункере главные герои решают отправиться на поиски других выживших. Премьера сериала намечена на 4 мая.

Клипы Franz Ferdinand, Славы КПСС и Жанель Монэ

Британцы Franz Ferdinand представили клип на песню «Glimpse of Love», стилизованный под старую документалку.

Тем временем Слава КПСС опубликовал видео на трек «Пацанский флекс» с танцами вог и строчками Мистера Малого.

В свою очередь, Жанель Монэ выпустила клип на песню «I Like That» — четвертый сингл с грядущего альбома «Dirty Computer», который выйдет 27 апреля.

Наконец, Markul представил видео на трек «Корабли в бутылках» с вечеринкой в стиле «Великого Гэтсби».

ОБЛОЖКА: WDSSPR