Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: муссовый протест, график выхода фильмов Disney, цикл книг о Таргариенах и другие события.

Захват российского консульства

Правоохранительные органы США проникли в принадлежащее России здание в Сиэтле, где ранее располагалась резиденция российского генконсула. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала произошедшее рейдерским захватом. В свою очередь, замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что «в Вашингтоне переступили красную черту и ушли за грань допустимого».

Британия против олигархов

Британский парламент рассмотрит законопроект, который обяжет Британские Виргинские острова, Кайманы и другие офшоры раскрыть имена бизнесменов, хранящих там деньги. По словам авторов документа, инициатива поможет в борьбе с отмыванием денег, способствующим коррупции и криминальной деятельности, в том числе в России.

«[Премьер-министр Тереза] Мэй сегодня ведет мир к тому, чтобы он противостоял попыткам России бросить вызов международным нормам. Но, если она хочет выполнить свои обещания, она должна обеспечить, чтобы грязные деньги, за счет которых финансируются худшие нарушения, не могли прятаться под британским флагом нигде в мире», — заявил депутат Эндрю Митчелл.

Муссовый протест

Япония выразила протест Южной Корее из-за мангового мусса, который будут подавать на встрече южнокорейского президента Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Десерт украшен шоколадной пластиной с изображением Корейского полуострова и острова Лианкур, на которые претендует Япония.

Ущерб от Роскомнадзора

Российские компании в течение нескольких месяцев могут потерять миллиард долларов из-за массовых блокировок Роскомнадзора, пытающегося ограничить доступ к Telegram. По оценке разработчика софта Flexbby, от действий ведомства пострадали около 400 российских компаний, которые пользуются услугами облачных сервисов Google и Amazon.

Рекламный ролик Facebook

Facebook выпустила ролик «Здесь вместе», посвященный скандалу из-за утечки данных пользователей. Рекламная кампания призвана напомнить людям, почему они завели аккаунты в социальной сети. В дальнейшем Facebook запустит видео со слоганами «Поддельные новости не твои друзья» и «Спам не твой друг».

Skittles в цветах триколора

Компания Wrigley выпустила лимитированную серию драже Skittles в цветах российского флага. «Рашн микс» разработали специально для России в преддверии чемпионата мира по футболу. Конфеты обыгрывают пять вкусов: яблоко, вишня, черная смородина, малина и клубника.

Живые мозги вне тела

Ученые из Йельского университета научились сохранять мозги свиней живыми вне тела. Замкнутая система жизнеобеспечения BrainEx перекачивает кровь через необходимые участки органа. В результате экспериментов исследователям удалось продержать живыми мозги более 100 свиней в течение 36 часов. Ученые не зафиксировали возвращение сознания в реанимированные органы, однако отметили, что этому могли помешать вещества от воспаления, добавленные в искусственную кровь и значительно ослабившие активность нейронов.

Планета — тухлое яйцо

Международная группа астрономов выяснила, что планета Уран пахнет тухлыми яйцами. Причиной этого является сероводород, из которого в значительной мере состоят облака газового гиганта.

Uranus has been holding in one big secret -- it stinks! Researchers had long wondered about what composed the clouds of the gassy planet. Now, they say it's hydrogen sulfide. Learn why Uranus stinks like rotten eggs🥚: https://t.co/xmb7Au9wor pic.twitter.com/IPWc3bPITU — NASA (@NASA) 24 апреля 2018 г.

Цикл книг о Таргариенах

Джордж Мартин отложил выход новой книги «Песни льда и пламени». Вместо этого писатель выпустит 20 ноября первый том книги «Огонь и кровь», посвященной дому Таргариенов. Произведение расскажет об истории династии от Эйгона I Завоевателя до регентства Эйгона III Драконьей Погибели.

Меланхоличный клип Cream Soda

Московская электронная группа Cream Soda опубликовала клип на трек «Красиво» с одноименного альбома, вышедшего 12 марта. По словам участников коллектива, композиция носит нестандартный для группы характер, «темный по своей атмосфере, меланхоличный, местами депрессивный».

Трейлер мультфильма о йети

Студия Warner Bros. представила трейлер мультфильма «Смолфут». По сюжету молодой йети пытается убедить сородичей в существовании смолфутов, то есть людей. Российская премьера картины запланирована на 25 октября.

График выхода фильмов Disney

Disney представил график выхода своих фильмов до 2020 года. В следующем году студия выпустит 11 фильмов: «Мэри Поппинс возвращается», «Капитан Марвел», «Дамбо», «Пингвины», «Мстители-4», «Аладдин», «История игрушек — 4», «Король Лев», «Артемис Фаул», «Холодное сердце — 2» и очередной эпизод «Звездных войн».

Last Disney goodie is the slate of Disney films and their logos. Mulan is missing #Disney #CinemaCon pic.twitter.com/y10HdBdLnK — Caleb Williams (@KnightGambit) 24 апреля 2018 г.

«Miracle» от Chvrches

Шотландская электронная группа Chvrches выпустила клип на песню «Miracle» с предстоящего альбома «Love Is Dead», выход которого запланирован на 25 мая.

«Рассказ» о домогательствах

HBO опубликовала трейлер фильма «Рассказ» с Лорой Дерн в главной роли. Картина повествует о журналистке, которая в детстве подверглась домогательствам со стороны спортивных тренеров и теперь пытается разобраться в своих воспоминаниях.

ОБЛОЖКА: «Мастерская»