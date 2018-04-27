Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: прогноз погоды от «Макдоналдс», сокращение потребления алкоголя, победители ММКФ и другие новости.

Новые показания Родченкова

Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков отказался от обвинений в употреблении допинга российскими спортсменами. В частности, он сообщил, что не знает, кто и как доставлял на соревнования и сборы стероидный коктейль «Дюшес». Автор доклада о допинге в России Ричард Макларен в ответ на это заявил, что тоже не утверждал, будто россияне участвовали в допинг-схеме. А его предположения об этом сами по себе не говорят о нарушениях антидопинговых правил.

Доллар на пропаганду

Руководство Facebook заявило, что в 2016 году Россия потратила на пропаганду Brexit в соцсети 1 доллар. «Мы несколько раз проводили анализ для того, чтобы понять связь между российским „Агентством интернет-исследований“ и референдумом по Brexit 2016 года. Мы обнаружили, что был потрачен 1 доллар. И тот объем, который мы нашли, он практически нулевой», — добавили представители компании.

Юморные россияне

Исследование ВЦИОМ показало, что самые популярные комики среди россиян — Михаил Задорнов, Евгений Петросян и Владимир Винокур. Молодежь, в свою очередь. предпочитает юмор Павла Воли и Гарика Харламова. Также россияне по-прежнему ценят шутки советских классиков жанра — Михаила Жванецкого, Аркадия Райкина, Геннадия Хазанова и Юрия Никулина.

При этом большинство россиян (97 %) считают, что не обделены чувством юмора. Способность шутить и понимать шутки в себе видят 48 % участников опроса, тогда как о полном отсутствии юмора сообщают только 2 %. Больше всего респондентам нравятся анекдоты на бытовые темы (12 %). Напротив, не вызывают смеха, как правило, шутки про секс, тюрьму и историю.

Трезвая страна

Потребление россиянами алкоголя с 2006 года сократилось почти на 40 %, сообщили в Минздраве. Таких результатов удалось достигнуть благодаря работе по профилактике алкоголизма, отмечают в ведомстве. Например, в рамках госпрограммы ввели запрет на продажу алкоголя (включая пиво) в детских, спортивных, медицинских и образовательных учреждениях, а также ограничения на продажу спиртного по ночам.

Тюрьма для Косби

Суд присяжных признал 80-летнего комика Билла Косби виновным в изнасиловании, теперь актеру грозит до 30 лет тюрьмы. По версии гособвинения, в 2004 году он изнасиловал женщину по имени Андреа Констанд, а перед этим якобы дал ей наркотики. Защита Косби настаивала на том, что секс произошел по обоюдному согласию. Всего в домогательствах Косби обвинили более 60 женщин, однако из-за истекшего срока давности до суда дошли лишь обвинения со стороны Констанд.

Прогноз погоды в бургерах

Британское подразделение «Макдоналдса» и агентство Leo Burnett разместили в Лондоне билборды, на которых популярные блюда фастфуда стилизованы под пиктограммы с прогнозом погоды. Например, бургер превратился в иконку солнца, а картошка фри — дождя. Прогноз меняется в режиме реального времени.

Победители ММКФ

Жюри 40-го Московского международного кинофестиваля объявило победителей конкурса. Главный приз достался фильму якутского режиссера Эдуарда Новикова «Царь-птица». Специальный приз получила также картина «Ню» актрисы «Гоголь-центра» Ян Гэ. Лучшим режиссером назвали Александра Котта за фильм «Спитак», а лучшей актрисой — Джованну Меццоджорно за роль в картине «Неаполь под пеленой». Лучшим актером признали Кирана Чарнока, сыгравшего в новозеландском фильме «Заблудший». Среди документального кино эксперты отметили германо-бразильскую картину «Чистильщики», а лучшей короткометражкой признали палестино-ливанское кино «Конфетка».

Парк развлечений по Миядзаки

В японской префектуре Аити в 2022 году откроется парк развлечений, посвященный анимационным фильмам Хаяо Миядзаки. Вход со смотровой площадкой оформят в стиле аниме «Ходячий замок Хаула», а остальную территорию площадью около 200 гектаров разделят на несколько тематических зон. Посетители смогут погрузиться в атмосферу картин «Принцесса Мононоке», «Мой сосед Тоторо» и «Унесенные призраками».

«Звездные войны» по-диснеевски

Disney выпустит анимационный сериал «Star Wars: Resistance» по «Звездным войнам». В сюжете — история о молодом пилоте повстанцев и шпионских вылазках на Первый Орден до событий седьмого эпизода саги. Сериал-приквел также затронет предысторию По Демерона, дроида BB-8 и капитана Фазмы. Премьера ожидается уже этой осенью.

Новый альбом Жанель Монэ

Жанель Монэ выпустила новый альбом «Грязный компьютер», в записи которого участвовали Фаррелл Уильямс, Grymes и Зое Кравитц. Всего в релиз вошли 14 песен, несколько из них уже анонсировались ранее.

Возвращение Stromae

Бельгийский исполнитель Stromae представил первый за пять лет трек «Défiler», записанный совместно с братом. Также на девятиминутную песню вышел клип.

Новый клип Noize MC

Noize MC выпустил новый клип на песню «Голос & струны». Она посвящена главному герою хипхоперы «ΘΡΦΣЙ & ЭΒΡИΔИΚΑ».

Аллюзии Фараона к Библии

Рэпер Фараон выпустил клип на трек «Одним целым» c прошлогоднего альбома «Pink Phloyd». Видео содержит отсылки к библейскому сюжету.

Обложка: Atlantic Records