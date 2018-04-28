Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: честный атлас Путина, Instagram без лишних друзей, Варламов против ботов и другие события.

Корейский мир

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын стали первыми за 65 лет главами корейских государств, которые провели официальную встречу. По итогам переговоров они подписали декларацию о мире, процветании и объединении. «На Корейском полуострове больше никогда не будет войны, началась новая эпоха мира», — говорится в документе, в котором оба лидера также заявили о готовности полностью избавить полуостров от ядерного оружия.

Тем временем американская разведка сообщила, что ядерный полигон Пхунгери, который пообещал закрыть Ким Чен Ын, остается пригодным для испытаний, при этом работу полигона могут возобновить в «относительно короткий промежуток времени» даже в случае закрытия.

Дерипаска без алюминия

Олег Дерипаска согласился сократить свою долю в компании En+ и покинуть ее совет директоров. Минфин США называл эти действия условием возможного снятия санкций с производителя алюминия «Русал», крупнейшим акционером которого является En+. При этом после объявления решения Дерипаски американское ведомство заявило, что согласие олигарха «необязательно само по себе» станет основанием для снятия санкций.

Честный атлас Путина

Владимир Путин поручил создать атлас мира, который бы не искажал «историческую и географическую правду». Президент пояснил, что русские названия, «которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники», вытесняются иностранными, что связано с отсутствием современных российских карт.

Джек Воробей в роли Павла Дурова

Телеканал СТС выпустил анонс фильма «Пираты Карибского моря: На краю света», в котором обыграл блокировку мессенджера Telegram в России. В ролике рассказывается о легенде находчивого капитана Джека Воробья, у которого хотели забрать ключи, а он в ответ «угнал у всех из-под носа телегу».

В свою очередь, Павел Дуров опубликовал видео, в котором Роскомнадзор сравнили с Третьим рейхом с помощью отрывка-мема из немецкого фильма «Бункер» о последних днях жизни Гитлера.

Instagram без лишних друзей

Instagram начал тестировать функцию исключения из ленты постов отдельных пользователей. Также соцсеть планирует добавить возможность отправлять реакции в истории пользователей и просматривать архив сторис в виде календаря. Кроме того, среди режимов записи видео появился слоу-мо.

NEW: Instagram is finally working on a mute button for profiles!



h/t @wongmjane pic.twitter.com/TLB4ON3AQ6 — Matt Navarra (@MattNavarra) 27 апреля 2018 г.

Варламов против ботов

В четверг Илья Варламов опубликовал на YouTube ролик с критикой российских антитеррористических мер. Блогер присоединился к мнению Павла Дурова о том, что зачастую власти под предлогом безопасности ужесточают законы и вводят цензуру. На следующий день Варламов заметил потерю просмотров и накрутку дизлайков. Также под видео стали появляться критические комментарии, созданные под пустыми или недавно зарегистрированными профилями.

Кукольный клип Эда Ширана

Британец Эд Ширан выпустил клип на трек «Happier». Вместо людей в ролике снимаются куклы. По сюжету кукольный музыкант переживает расставание с девушкой, которая теперь встречается с парнем, похожим на персонажа «Улицы Сезам».

Кавер Цоя от Антохи МС

Антоха МС представил театральный клип на кавер песни «В наших глазах» группы «Кино».

«Евровидение» без скотча

Организаторы конкурса «Евровидение-2018» опубликовали список предметов, которые запрещено проносить на «Алтис-арену» в Лиссабоне. В список наряду с оружием, наркотиками и взрывчатыми веществами попали стулья, плоскогубцы и пассатижи, скотч, лестницы, магазинные тележки и мячи для гольфа.

Just looked at the banned items list for this years #Eurovision. Who would bring a shopping trolley? And also, wouldn't TV cameras technically breach these rules? They are cameras and record they record sound. And wouldn't people's phones come under 'wireless equipment'? pic.twitter.com/xeBgf7b8fm — Hawker Hurricane (@Hurricane1940) 25 апреля 2018 г.

Бунтарь Филипп Киркоров

В эфире шоу «Вечерний Ургант» показали пародийный клип Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий», в котором певец с прической рэпера Фейса гуляет в куртке с пентаграммой и пьет вино в магазинной тележке. В ролике приняли участие Слава КПСС, Ольга Бузова, Амиран Сардаров («Дневник хача»), Григорий Лепс, Тимати, Николай Басков и Яна Рудковская.

Новый альбом Славы КПСС

Рэпер Слава КПСС выпустил альбом «Взрослая танцевальная музыка». Часть треков записана при участии Юлии Бойко и Джигли. В песнях присутствует нецензурная лексика.

Воссоединение ABBA

Шведская группа ABBA впервые за 35 лет записала две новые песни. Одну из песен под названием «I Still Have Faith in You» исполнит цифровая копия квартета в программе телеканалов NBC и BBC. «Возможно, мы повзрослели, но песня — новая. И это очень здорово», — отметили участники группы.

Ода «Городу-заду»

Вася Обломов представил новый клип на сатирическую песню «Город-зад». Видео создали из фрагментов записей советских времен.

ОБЛОЖКА: Atlantic Records