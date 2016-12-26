Власти Москвы приняли решение о строительстве жилья на месте заброшенной Ховринской больницы. Об этом со ссылкой на заммэра Москвы по строительству Марата Хуснуллина сообщает сайт департамента градостроительной политики города.

«Мэр Москвы Сергей Собянин принял принципиальное решение о сносе за счет средств бюджета недостроенного здания Ховринской больницы. На месте долгостроя планируется построить жилье для нужд города», — заявил Хуснуллин.

Когда начнется снос здания, на сайте не сообщается. Также неизвестны объемы строительства.

Строительство Ховринской больницы начали в 1980 году, однако в 1985-м работы остановили. В 2004 году появлялась информация, что больницу достроят или перестроят, но в июне 2012 года здание вошло в перечень объектов, строительство которых отменили. На месте больницы планировалось возвести два новых корпуса, строительство которых также не началось.

В 2014 году Марат Хуснуллин заявил, что здание выставят на торги в 2015 году для последующего сноса и постройки на этом месте нового медицинского учреждения. В конце марта 2015 года власти заявили, что снесут больницу самостоятельно за счет городского бюджета, тогда стоимость работ оценили в миллиард рублей.

Работы по сносу планировалось начать в конце лета 2016 года. Затем здание должны были выставить на торги.