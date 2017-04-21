В Москве наблюдается рост заболеваемости ветряной оспой. По данным Google Trends, весной 2017 года запросы «ветрянка у взрослых» и «ветряная оспа» в поиске задавали чаще, чем по сравнению с тем же периодом в 2016 и 2015 годах. Кроме того, на женских форумах и форумах для мам появилась информация о том, что несколько школ закрылось на карантин из-за ветрянки.

The Village вместе со специалистами выяснил, как передается ветрянка, и составил инструкции о том, нужно ли прививаться и что делать, если вы заразились этой болезнью во взрослом возрасте.

Андрей Девяткин специалист по инфекционным заболеваниям Как передается ветряная оспа? Источником инфекции является больной ветряной оспой человек. Ветрянка передается исключительно воздушно-капельным путем. Возбудитель выделяется при кашле, разговоре и чихании больного. При благоприятных условиях вирус способен перемещаться на расстояние 20 и более метров. Также возможен трансплацентарный путь передачи вируса от матери плоду при заболевании ветряной оспой в период беременности.

Андрей Девяткин Как распознать начало болезни? За один-два дня до появления высыпаний могут наблюдаться недомогание, снижение аппетита, головная боль. Либо заболевание может начаться сразу с высыпаний, при этом, как правило, особых нарушений общего состояния не наблюдается. Высокая температура тела совпадает с периодом массового появления сыпи. Первые элементы появляются чаще на лице, волосистой части головы и спине в виде красных пятнышек.

Екатерина Сутормина педиатр У разных людей ветрянка может начинаться по-разному. Чаще всего болезнь начинается с повышения температуры от 37,2 до 39 градусов без изменений на коже. Потом, на второй или третий день появляется сыпь, и температура начинает спадать. Иногда бывает такое, что человека не лихорадит, а сразу появляется сыпь.

Андрей Девяткин Что делать, чтобы никого не заразить? Так как ветряная оспа является чрезвычайно заразным заболеванием, то единственным способом уберечь окружающих является своевременная диагностика и изоляция больного человека. При этом человек становится заразным уже до начала болезни и остается таковым еще пять дней после появления последнего пятна на коже. В помещении, где находится больной, необходимо проводить влажную уборку и проветривание, дезинфекция не требуется.

Екатерина Сутормина Есть ли шанс избежать заражения, если нет прививки, а кто-то из знакомых уже заболел? Есть экстренная профилактика: в течение 72 часов, то есть трех суток после контакта, можно сделать прививку. В России сейчас есть только одна такая вакцина — «Варилрикс». Она может помочь избежать болезни, если вовремя ее сделать.

Андрей Девяткин Когда и кому стоит прививаться? В соответствии с московским календарем профилактических прививок вакцинация против ветряной оспы проводится детям в 12 месяцев, перед поступлением в детские дошкольные образовательные организации, детям домов ребенка и, согласно инструкции по применению вакцины, с последующей ревакцинацией (минимальный интервал между прививками должен составлять не менее шести недель). В соответствии с национальным календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям дети и взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу, ранее не привитые и не болевшие ветряной оспой, также подлежат вакцинации против ветряной оспы. Считается, что поствакцинальный иммунитет так же надежен, как и после перенесенного инфекционного заболевания. Повторные случаи заболевания ветрянкой встречаются редко.

Екатерина Сутормина Прививаться можно с года и до любого возроста. Прививка делается однократно, потом делается ревакцинация через шесть-восемь недель, затем смотрят результаты, и, если они имеют нормальное значение, ревакцинация не проводится. Как правило, ветряная оспа протекает легко, поэтому бытует мнение, что лучше переболеть ветрянкой в детстве, потому что это будет менее болезненно и быстрее забудется. Но ветрянка может вызывать достаточно серьезные осложнения: ветряночный инцефалит — воспаление тканей головного мозга, ветряночный нефрит — воспаление тканей почек. Эти осложнения могут потребовать не только стационарного лечения, но и реанимационного. Они могут возникать как у взрослых, так и маленьких детей. Поэтому лучше ребенка прививать.

Андрей Девяткин Правда ли, что взрослые намного хуже переносят ветрянку? Да, взрослые болеют тяжелее. Нередко у взрослых температура тела повышается до 39–40 градусов уже в начале болезни, более выражены симптомы интоксикации. Характерные кожные высыпания более обильные и сохраняются до 7–10 дня болезни. Соответственно, и лихорадочный период более длительный. Наиболее частые осложнения ветряной оспы — это различные гнойные поражения кожи. В большинстве случаев входными воротами является поврежденный из-за расчесывания ветряночный пузырек. Кроме того, при тяжелом течении ветрянки возможно развитие миокардита, специфической пневмонии, менингита и энцефалита.

Екатерина Сутормина Обывательское мнение действительно такое: ребенок как будто переносит легче, чем взрослый. Но если говорить с точки зрения доказательный медицины, то никакие прямые исследования по этому поводу не проводились. Взрослый может описать, как ему плохо, а ребенку не всегда хватает слов. Здесь нужно быть аккуратным.

Андрей Девяткин В каком случае с ветрянкой кладут в стационар? Показаниями к медицинской эвакуации в стационар являются: беременность, больные ветряной оспой лица в организованных коллективах, тяжелое течение болезни, наличие осложнений, лихорадка более пяти дней.

Екатерина Сутормина Кладут в стационар, если ребенок маленький, до года, и течение болезни тяжелое: высокая температура и обильное высыпание. Также могут госпитализировать, если есть нагноения пузырьков и нефрит. При беременности в стационар с ветряной не кладут, если она протекает легко. Любая вирусная инфекция не всегда хорошо может отразиться на плоде, но, в отличие, например, от краснухи, которая губительна для плода, ветрянка таким действием не обладает.

Андрей Девяткин Чем лечить ветрянку? Основная задача при лечении ветряной оспы — это не допустить присоединения вторичной инфекции, поэтому элементы сыпи по-прежнему обрабатываются раствором бриллиантового зеленого и фукарцином. В настоящее время на аптечном рынке появился лосьон «Каламин», который также возможно использовать для обработки элементов сыпи. Для уменьшения зуда назначают антигистаминные препараты. Специфическую противовирусную терапию назначают при тяжелом течении болезни и взрослым.

Андрей Девяткин Правда ли, что сыпь, которая вызвана ветрянкой, нельзя мочить? Гигиенический душ больному разрешается только в период образования корочек. При этом не рекомендуется применять мочалку и мыться необходимо аккуратно, чтобы не повредить корочки, иначе на этом месте могут образоваться рубцы.