В интернете обнаружился сайт-дубликат The Village, который имеет аналогичный внешний вид и использует старые материалы издания. В подобной ситуации может оказаться любой владелец популярного ресурса. Столкнувшись с плагиатом, мы решили рассказать на собственном примере, что делать, если у вас украли сайт или контент с него.
Предварительный этап — это проверка на плагиат. Очевидно, злоумышленники дублируют чужие сайты без предупреждений, поэтому будет не лишним время от времени проверять свой контент на уникальность. Для этого можно использовать сервисы антиплагиата.
После копирования любого текстового фрагмента с вашего сайта сервис выдаст список ресурсов, опубликовавших тот же текст. Ознакомившись с содержанием обнаруженных сайтов, можно определить, есть ли копии у вашего контента.
Если вы обнаружили плагиат, в первую очередь стоит напрямую написать владельцу сайта-дубликата с требованием удалить копии. Если контактные данные вам неизвестны и при этом они отсутствуют на самом сайте, можно воспользоваться одним из сервисов Whois, где потребуется ввести только URL-адрес сайта-дубликата, отображающийся в адресной строке браузера.
В результате сервис выдаст персональные данные владельца, если они являются общедоступными. В противном случае в соответствующей графе будет написано «Private Person».
В любом случае сервис Whois выдаст название регистратора домена, а в некоторых случаях и хостинга, на котором располагается сайт-дубликат. В большинстве случаев обращение к регистраторам и хостинг-провайдерам решает основную проблему, поскольку они стараются пресекать нарушения, в том числе блокируя плагиат.
Есть и другая неприятность: сайты-дубликаты могут индексироваться поисковыми системами и присутствовать в результатах поисковой выдачи, отвлекая других пользователей от оригинального контента. Для борьбы с этим можно воспользоваться инструментами оповещения поисковых систем о спаме. Соответствующие механизмы есть как у Google, так и у «Яндекса».
В большинстве случаев вы получите шаблонный ответ от поисковой системы, однако в некоторых случаях обращение помогает справиться с проблемой.
Если вышеназванные способы не принесли результата либо в случае создания злоумышленниками новых копий после закрытия регистратором домена первых дубликатов, остается только обращение в суд для защиты своего авторского права.
Урван Парфентьев
ведущий аналитик РОЦИТ
Появление сайтов-клонов с другими доменными именами — практика, к сожалению, распространенная. Таким образом отдельные проекты встают на плечи гигантов и нагоняют к себе посетителей и клиентов, почти не вкладываясь в собственную раскрутку. Оригинал же, наоборот, этих посетителей и клиентов теряет.
В подавляющем большинстве случаев разрешение таких конфликтов лежит в плоскости авторского права. Поэтому за беззастенчивое копирование дизайна можно и наказать — в первую очередь в суде. В особо тяжелых случаях нарушение авторского права может привлечь внимание следователей, и тогда дело будет уже не гражданское, а уголовное.
Кстати, защита собственной оригинальности в интернете касается не только юридических, но и физических лиц. Например, кто-то может сделать фейковую страничку в соцсети от имени другого человека и ставить на нее фото, взятые с оригинальной страницы. Такие истории, как правило, даже не доходят до суда — администрации социальных сетей блокируют фейковые страницы сами по заявлению обворованного персонажа.
Арсений Шельцин
директор по проектной деятельности ИРИ
Чтобы лучше защитить свой сайт от таких ситуаций, во-первых, в Роспатенте должны быть зарегистрированы его визуальная составляющая, элементы дизайна логотипа и прочее. Это хоть и не обязательно, но в итоге кратно помогает решить проблемы.
Во-вторых, у вас должны быть договоры на создание материалов для сайта, будь то статьи, инфографика, видеоматериалы, которые могут копироваться без вашего спроса. Для того чтобы в суде доказать, что вы имеете права на эти материалы, вы должны предоставить такие договоры. В них должны быть четко прописаны задачи, люди и договорные отношения.
Андрей Рыжкин
руководитель отдела разработки AGIMA
Причины появления сайтов-двойников просты. Злоумышленники стараются перетянуть к себе трафик с сайта-оригинала и затем монетизировать его. На таких поддельных сайтах продаются рекламные площади или реализуются механизмы установки каких-либо приложений по клику на сайт. А зачастую с помощью таких сайтов распространяются вирусы и вредоносные (или просто раздражающие) программы.
В итоге компания-правообладатель теряет заработок, а зачастую и имидж, когда через поддельный сайт заливается сомнительный трафик или распространяется вредоносная информация.
Как-то защититься заранее от такой беды непросто. Мы рекомендуем в обязательном порядке юридически оформлять права на доменное имя, чтобы иметь основания для обращения в правоохранительные органы. Также необходимо постоянно мониторить интернет на предмет наличия в нем ваших двойников. Кроме того, реагируйте на жалобы ваших пользователей по каналам обратной связи или в социальных сетях: зачастую именно они находят фишинговые сайты.
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