Предварительный этап — это проверка на плагиат. Очевидно, злоумышленники дублируют чужие сайты без предупреждений, поэтому будет не лишним время от времени проверять свой контент на уникальность. Для этого можно использовать сервисы антиплагиата.

После копирования любого текстового фрагмента с вашего сайта сервис выдаст список ресурсов, опубликовавших тот же текст. Ознакомившись с содержанием обнаруженных сайтов, можно определить, есть ли копии у вашего контента.

Если вы обнаружили плагиат, в первую очередь стоит напрямую написать владельцу сайта-дубликата с требованием удалить копии. Если контактные данные вам неизвестны и при этом они отсутствуют на самом сайте, можно воспользоваться одним из сервисов Whois, где потребуется ввести только URL-адрес сайта-дубликата, отображающийся в адресной строке браузера.

В результате сервис выдаст персональные данные владельца, если они являются общедоступными. В противном случае в соответствующей графе будет написано «Private Person».

В любом случае сервис Whois выдаст название регистратора домена, а в некоторых случаях и хостинга, на котором располагается сайт-дубликат. В большинстве случаев обращение к регистраторам и хостинг-провайдерам решает основную проблему, поскольку они стараются пресекать нарушения, в том числе блокируя плагиат.

Есть и другая неприятность: сайты-дубликаты могут индексироваться поисковыми системами и присутствовать в результатах поисковой выдачи, отвлекая других пользователей от оригинального контента. Для борьбы с этим можно воспользоваться инструментами оповещения поисковых систем о спаме. Соответствующие механизмы есть как у Google, так и у «Яндекса».

В большинстве случаев вы получите шаблонный ответ от поисковой системы, однако в некоторых случаях обращение помогает справиться с проблемой.

Если вышеназванные способы не принесли результата либо в случае создания злоумышленниками новых копий после закрытия регистратором домена первых дубликатов, остается только обращение в суд для защиты своего авторского права.