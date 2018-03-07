В следующее воскресенье в России пройдут выборы президента. Ни у кого нет сомнений, что Владимир Путин продлит срок своих полномочий еще на шесть лет. Тем не менее у россиян остается возможность выразить 18 марта свою гражданскую позицию. The Village рассказывает, какие альтернативы доступны избирателям, не согласным с нынешней политической системой.

Бойкот

Итак, вы можете прислушаться к Алексею Навальному и присоединиться к забастовке избирателей. Либо никого не слушать, но все равно остаться дома, не подразумевая никаких политических жестов. В этом случае ваши действия окажут влияние на показатель явки.

Сторонники забастовки настаивают, что посещение избирательных участков равносильно одобрению выборов, признанию их легитимности. Поэтому апологеты бойкота призывают отказаться от участия в голосовании и тем самым продемонстрировать власти нежелание играть по установленным правилам.

Это законно?

Голосование — это право, а не обязанность избирателей. Вы можете как самостоятельно проигнорировать выборы, так и агитировать знакомых отказаться от участия в них, что подтверждала и председатель ЦИК Элла Памфилова.

Зачем нужен бойкот?

До 2006 года, если большинство россиян игнорировали президентские выборы, их признавали недействительными. Сейчас же для избрания президента достаточно и одного опущенного в корзину бюллетеня. Однако в случае низкой явки оппозиция в лице Алексея Навального сможет объявить, что большинство избирателей, не участвовавших в голосовании, являются противниками нынешнего режима и потенциальными сторонниками политика, которого до выборов не допустили. С другой стороны, оценить, какая часть населения не пришла на участки по идейным соображениям, а какая — хотя бы из лени, никак не удастся.

Президентские выборы в России традиционно пропускает треть избирателей: в XXI веке явка колебалась в диапазоне от 64 до 70 %. И вероятность того, что теперь этот показатель опустится существенно ниже 60 %, кажется незначительной. Если мы обратимся за примером к прошлым выборам 2012 года, то за две недели до голосования Фонд «Общественное мнение» прогнозировал явку на уровне 62 % — в итоге тогда на участки пришло 65 % россиян. Согласно последним опросам ФОМ, нынешние выборы точно посетят 64 % избирателей. Аналогичный показатель у ВЦИОМ и вовсе достигает 71 %.

А вдруг бойкот окажется массовым?

Возможные участники бойкота — это противники нынешнего режима. Если они откажутся голосовать, на избирательных участках останутся лояльные власти граждане. Следовательно, снижение явки оппозиционно настроенных россиян укрепит итоговый результат лидера в лице Владимира Путина. Допустим, что вместо 70 % голосов при 65%-ной явке действующий президент получит 80 % при невероятной 50%-ной явке — вряд ли это меняет общую картину в негативную для команды Путина сторону.

Минимально необходимую посещаемость выборов, конечно, обеспечат за счет лояльного электората, включая бюджетников. К тому же в этом году в России особенно активно работают над повышением явки. Только вспомните вирусные предвыборные ролики или рекламу на сайтах крупных компаний. И наверняка вы уже получали СМС от Центризбиркома.

Наконец, еще один аргумент против бойкота состоит в том, что отказ избирателей от голосования упрощает возможность фальсификаций со свободными бюллетенями. Впрочем, если вы не хотите, чтобы ваш голос украли, можете пойти на выборы наблюдателем. Для этого начните с нашего материала.

Протестное голосование

Если вы все-таки решите прийти на избирательный участок, у вас есть две основные альтернативы — выбрать между представленными кандидатами либо испортить бюллетень.

За кого голосовать?

Выразить протест на предстоящих выборах можно, отдав свой голос за любого понравившегося (или наименее отталкивающего) кандидата. Чтобы было проще определиться, стоит ознакомиться с предвыборными программами на сайтах наиболее активных участников президентской гонки: Ксении Собчак, Павла Грудинина, Владимира Жириновского и Григория Явлинского. Также имеет смысл посмотреть интервью с тремя из них на канале «вДудь». Плюс о Собчак, которая пытается заменить на выборах отмененную в 2006 году графу «против всех», The Village рассказывал отдельно.

А что насчет порчи бюллетеня?

При подсчете голосов избирательные комиссии учитывают все бюллетени, опущенные в ящики для голосования, в том числе испорченные. Такие бюллетени будут снижать результаты всех кандидатов. Предположим, к примеру, что 10 % бюллетеней оказались испорчены. Тогда, даже если все остальные избиратели проголосуют за Путина, он наберет только 90 %, а не 100 %.

Теперь представим другую ситуацию: 20 % избирателей голосуют за Грудинина, 10 % — за Жириновского, по 5 % — за Собчак и Явлинского, при этом 11 % портят свои бюллетени. В таком случае Путин набирает 49 %, и россиян ожидает второй тур. Так что если вы хотите повлиять на итоговый результат действующего президента, но не готовы отдавать свой голос за кого-либо из его соперников, то можете попробовать эту тактику.

Это тоже законно?

Закон не предусматривает ответственности за порчу бюллетеня, если только вы не решите порвать его на глазах избирательной комиссии — в этом случае вас могут признать виновным в нарушении общественного порядка.

То есть рвать не стоит?

Чтобы испортить бюллетень, достаточно нарушить главное правило его заполнения: отметка избирателя должна быть в одном поле для голосования. Следовательно, вы можете поставить галочки напротив всех кандидатов либо вообще ни у одного из них, а можете перечеркнуть бюллетень или что-нибудь на нем написать.

Так, основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский поддержал тактику активного бойкота и призвал вписывать в бюллетень фамилию любого человека, вне зависимости от его участия в выборах. Данная традиция существует в некоторых штатах США, где избиратели имеют право предложить своих собственных кандидатов. При этом популярностью у американцев зачастую пользуются выдуманные персонажи, такие как Микки-Маус или Иисус.

Необходимо помнить, что для успешной порчи бюллетеня надпись обязательно должна проходить через несколько квадратов для голосования. Если вы решите, к примеру, выразить в бюллетене свое особое отношение к Путину и случайно залезете на единственный квадрат напротив его фамилии, то автоматически отдадите свой голос действующему президенту.

Можно ли унести бюллетень с собой?

Если вы заберете бюллетень домой, это никак не отразится на дальнейшем подсчете голосов, однако с получением бюллетеня вы повысите явку. Аналогичная ситуация произойдет, если вы получите открепительный талон и не воспользуетесь им. Эти варианты являются самыми бессмысленными, хотя тоже не запрещены законом. При этом попытка унести бюллетень может вызвать недовольство сотрудников избирательной комиссии и полицейских, которые при большом желании всегда найдут, какое нарушение вам вменить.

Фотографии: Артем Геодакян/Интерпресс/ТАСС