Клопы

Из народных методов борьбы с клопами часто используют разнообразные присыпки, засыпки и намазки, вплоть до установки ножек кровати в специальные банки. Но это не уничтожает насекомых. Да, им может быть неприятен запах того или иного вещества (специй, растений, бензина, керосина), но только и всего — к избавлению от насекомых это не приведет. Часть насекомых, конечно, попадется в ловушки и утонет, но клопы спокойно передвигаются по стенам и потолку, а не только по полу. Самыми действенным методами в данном случае являются стирка, кипячение, пропаривание и выбивание вещей и предметов мебели. Можно использовать инсектицидный гель или инсектицид и промазать каркас кровати и углы матрасов, попутно выбить на улице все ковры, пуфики и пледы и прокипятить спальное белье.

Этого будет вполне достаточно, если насекомых немного и они локализовались только в районе спальных мест. Если же расселение пошло дальше и клопы оказались за плинтусами, обоями и картинами, то в данном случае поможет только химическое воздействие. При этом надо разобраться, откуда клопы появились: был ли это случайный занос либо систематическая миграция от соседей. Во втором случае необходимо выполнить меры предосторожности для предотвращения этой миграции: промазать силиконовым герметиком все плинтусы, розетки, проводные каналы и места входа и выхода труб отопления.

Моль

Личинки моли питаются частичками плесени и грибка, который появляется на шерстяных и тканевых поверхностях. Помимо уничтожения личинок, необходимо защититься от их нового откладывания. Самые действенные методы — снижение влажности помещения для предотвращения появления кормовой базы (как раз плесени и грибка), хранение вещей в вакуумных пакетах, а также раскладывание мешочков или развешивание брикетов с запахом лаванды, которая будет отпугивать взрослых особей от мест потенциального выплода.

Также в ход идут стандартные меры для предотвращения миграции: москитные сетки на окна и решетки на вытяжки с мелкоячеистой сеточкой, что вкупе с регулярными уборками и недопущением запыленности квартиры даст очень хороший результат и сократит популяцию моли. Для полного уничтожения насекомых могут потребоваться инсектициды, в щадящем растворе которых можно простирать вещи, уже зараженные молью.

Пищевая моль

Как видно из названия, кормовой базой для этого вида насекомых является различная крупа, в которой происходит выплод и откорм личинок. Как и в случае с обычной молью, единственная функция взрослой особи — это откладывание личинок. Чтобы избавиться от пищевой моли, придется выкинуть все зараженные продукты и тщательно вымыть шкафчики для хранения бакалеи. Профилактикой заражения в этом случае могут стать герметичные контейнеры.