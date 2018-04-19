ИнструкцияКак избавиться от домашних насекомых
Уничтожаем тараканов, клопов и моль самостоятельно и с помощью профессионалов
Кажется, зимой летающих и ползающих непрошеных гостей городских квартир в разы меньше — исключение составляют разве что тараканы, которые выживут и при ядерном ударе. С наступлением тепла разные вредители активизируются и мешают спокойно жить. The Village рассказывает, как избавиться от самых распространенных домашних насекомых — самостоятельно или с помощью профессиональных дезинсекторов.
Как избавиться от насекомых самостоятельно?
Павел Назаров
ООО «Манофьют» (дезинфекционный центр)
Главное в борьбе с домашними насекомыми — создать непригодные для жизни условия, ограничить доступа к пище, воде, местам выплода и укрытий. В этом помогут регулярные уборки и небольшие косметические ремонты. Вот несколько пунктов, обязательных к исполнению:
— устранение доступа к воде (нужно отремонтировать текущие краны, а после мытья посуды, например, вытирать насухо раковину, чтобы не оставалось капель);
— систематическая уборка крошек и герметичное хранение съестных продуктов;
— замазывание (герметиком, монтажной пеной, цементом) всех щелей, стыков, сколов и отверстий;
— установка решеточек с мелкоячеистой сеточкой на вытяжки;
— монтаж противомоскитных сеток на окна (в теплое время года насекомые свободно мигрируют по фасадам здания, проникая в квартиру через открытые окна и форточки).
Тараканы
Если после создания такой невыносимой среды обитания тараканы сократили численность, но все-таки выжили, в ход можно пустить клеевые ловушки (хорошо работают устройства с феромонным приманивателем), инсектицидный гель и борную кислоту, смешанную с любым пищевым аттрактантом (картофельным пюре, яичным желтком, разваренным рисом) и скатанную в шарики. Это позволит уничтожить оставшихся насекомых. Также зимой можно использовать метод промораживания: тараканы — очень теплолюбивые насекомые, и минусовые температуры для них губительны. Соответственно, если открыть на несколько часов окна в квартире при минусовой температуре, можно ликвидировать очень большую часть популяции насекомых, но не их яйца. Повторив эту процедуру через пару-тройку недель, можно добить и новый выплод.
Самый действенный и быстрый способ избавления от тараканов — все-таки химический: дезинсектор обработает квартиру профессиональными инсектицидами, подобранными конкретно для вашей ситуации, и выдаст точные рекомендации по тому, какие меры предпринять, чтобы защититься от дальнейшего появления насекомых в квартире.
Клопы
Из народных методов борьбы с клопами часто используют разнообразные присыпки, засыпки и намазки, вплоть до установки ножек кровати в специальные банки. Но это не уничтожает насекомых. Да, им может быть неприятен запах того или иного вещества (специй, растений, бензина, керосина), но только и всего — к избавлению от насекомых это не приведет. Часть насекомых, конечно, попадется в ловушки и утонет, но клопы спокойно передвигаются по стенам и потолку, а не только по полу. Самыми действенным методами в данном случае являются стирка, кипячение, пропаривание и выбивание вещей и предметов мебели. Можно использовать инсектицидный гель или инсектицид и промазать каркас кровати и углы матрасов, попутно выбить на улице все ковры, пуфики и пледы и прокипятить спальное белье.
Этого будет вполне достаточно, если насекомых немного и они локализовались только в районе спальных мест. Если же расселение пошло дальше и клопы оказались за плинтусами, обоями и картинами, то в данном случае поможет только химическое воздействие. При этом надо разобраться, откуда клопы появились: был ли это случайный занос либо систематическая миграция от соседей. Во втором случае необходимо выполнить меры предосторожности для предотвращения этой миграции: промазать силиконовым герметиком все плинтусы, розетки, проводные каналы и места входа и выхода труб отопления.
Моль
Личинки моли питаются частичками плесени и грибка, который появляется на шерстяных и тканевых поверхностях. Помимо уничтожения личинок, необходимо защититься от их нового откладывания. Самые действенные методы — снижение влажности помещения для предотвращения появления кормовой базы (как раз плесени и грибка), хранение вещей в вакуумных пакетах, а также раскладывание мешочков или развешивание брикетов с запахом лаванды, которая будет отпугивать взрослых особей от мест потенциального выплода.
Также в ход идут стандартные меры для предотвращения миграции: москитные сетки на окна и решетки на вытяжки с мелкоячеистой сеточкой, что вкупе с регулярными уборками и недопущением запыленности квартиры даст очень хороший результат и сократит популяцию моли. Для полного уничтожения насекомых могут потребоваться инсектициды, в щадящем растворе которых можно простирать вещи, уже зараженные молью.
Пищевая моль
Как видно из названия, кормовой базой для этого вида насекомых является различная крупа, в которой происходит выплод и откорм личинок. Как и в случае с обычной молью, единственная функция взрослой особи — это откладывание личинок. Чтобы избавиться от пищевой моли, придется выкинуть все зараженные продукты и тщательно вымыть шкафчики для хранения бакалеи. Профилактикой заражения в этом случае могут стать герметичные контейнеры.
Муравьи
В квартирах в городе живет в основном только домашний (фараонов) муравей, но если он поселился в квартире, то избавиться от него практически невозможно. Те насекомые, которых человек непосредственно видит, — это рабочие муравьи (фуражиры): они занимаются только сбором пищи и строительных материалов для муравейника. Матка, отвечающая за несение яиц и популяцию в муравейниках, находится в застенном пространстве: за кафельной плиткой, в стыках выхода и входа отопительных и водопроводных труб. Добраться до нее какими-либо методами нереально.
Единственный вариант в этом случае — инсектицидный гель пролонгированного действия. Нанеся его на поверхности, рядом с которыми чаще всего проходят пути сообщения муравьев, наберитесь терпения. Рабочие особи будут затаскивать гель внутрь муравейника для кормления матки и выплода, что через пару-тройку недель приведет к полному запустению муравейника. Последующая работа с герметиком по закупорке мест входов и выходов из муравейников предотвратит дальнейшее использование этого места вновь прибывшей маткой.
Мокрицы
Эти маленькие ракообразные живут в темных влажных местах квартиры: углах в ванных и санузлах, за стояками или под раковиной. Избавиться от них самостоятельно очень просто: достаточно использовать любой хлорный дезинфектант (например, белизну), либо борную кислоту, либо соль. Если развести одно из этих веществ в воде и промыть места расселения мокриц, можно будет забыть о них на очень долгое время. Предотвратить их дальнейшее появление можно, хорошо забетонировав стояки и закрыв им доступ из перекрытий.
Древоточцы
Существует примерно 130 видов насекомых, которые питаются древесиной: в квартирах они обитают в паркете, мебели или дверных косяках. Эти насекомые живут мало, но быстро размножаются, и фитофаги (личинки), питаясь тканями дерева, постоянно проделывают ходы и создают пустоты внутри деревянного изделия. Кроме этого, наличие древоточцев в доме может указывать на грибковое заражение необработанной древесины и мебели из нее. Поэтому любой деревянный предмет интерьера должен быть обработан специальной защитной химией, лаком или антисептиком и морилкой. У всех этих покрытий, тем не менее, есть срок годности. Старые предметы мебели или полы без своевременного обновления защитного покрытия являются угрозой для жителей дома.
В продаже есть специальные антисептики-инсектициды под названием «Стоп жук», которые предназначены для защиты древесины различных пород от насекомых. Они уничтожают древоточцев на всех стадиях развития. Для уничтожения и профилактики заражения древесины рекомендуют также пиретроидные инсектициды. После применения эти препараты быстро разлагаются. Большинство из них средне- и малотоксичные и безопасны для людей и домашних питомцев.
В каких случаях нужно обращаться к специалистам?
Александр Загребин
профессиональный дезинсектор, YouDo.com
Если мы говорим о продуктовых насекомых, то избавиться от них можно, просто выбросив пораженные продукты и вычистив место хранения. Чтобы в дальнейшем предотвратить их появление, следует расставить в шкафчиках, где хранятся сыпучие продукты, специальные ловушки — купить их можно в обычных магазинах.
В случае с клопами и тараканами так просто проблему не решить. Выкинув комплект подушек и одеял, вы не избавитесь от постельных клопов, так как места их обитания гораздо шире. Аналогично и с тараканами: даже если вы соблюдаете чистоту, убираете все продукты, после приготовления пищи тщательно моете поверхности, от появления в квартире тараканов это может не спасти. А самостоятельное их выведение при помощи всевозможных мелков, ловушек и химических средств не даст необходимого эффекта и поможет лишь на короткое время.
Если вы столкнулись с проблемой неприятного соседства, обращайтесь к профессионалам. Как правило, для выведения клопов и тараканов они используют специальные средства, которые нельзя купить в обычных магазинах. Соответственно, выведение насекомых при помощи профессиональной дезинсекции даст лучший результат, а эффект сохранится на более длительное время. Для сравнения приведу в пример цифры: при самостоятельном выведении паразитов вы избавитесь от них на несколько недель или месяцев, а профессиональные дезинфекторы же дадут гарантию на годы.
Какие средства уничтожения считаются безопасными для человека и домашних животных? Как это проверить?
Все средства, которые используют в своей работе дезинсекторы, безопасны для людей и животных. Проверить это очень просто: у специалиста вместе с химикатами должны быть сертификаты на каждое средство. Вы можете попросить показать их и самостоятельно изучить состав, способы применения и меры предосторожности. Если такого сертификата нет, следует обратиться в компанию, через которую вы оформляли заказ на услуги, и попросить оперативно прислать фотографии сертификатов на продукцию, с которой пришел специалист. В случае, если ни дезинсектор, ни компания, оказывающая услуги, сертификаты предоставить не могут, лучше отказаться от проведения работ.
Как подготовить квартиру к обработке химикатами?
Если вы столкнулись с проблемой домашних насекомых и решили обратиться к специалисту по дезинсекции, то перед его приходом вам необходимо подготовить квартиру.
Постарайтесь накрыть все предметы мебели, убрать открытые емкости с продуктами и средствами личной гигиены, на которые могут попасть химикаты. В процессе очистки дома, например, от клопов необходимо предоставить мастеру свободный доступ к таким предметам мебели, в которых они потенциально могут завестись (диваны, кресла, матрасы и так далее), расчистить доступ к плинтусам и дверным проемам.
Если в кровати или диване есть отсеки для хранения, уберите оттуда все — специалист должен иметь возможность свободно передвигать этот предмет мебели. Посуду, наоборот, не следует убирать, при проведении дезинсекции тараканов она также обрабатывается. Дело в том, что на ней могут остаться личинки тараканов, что при отсутствии обработки повлечет за собой дальнейшее размножение паразитов.
Перед началом работы специалиста все жильцы и животные должны покинуть помещение. В среднем, если квартира обрабатывается холодным химикатом, из дома лучше уйти примерно на три часа — это минимальное время оседания химиката, находиться в помещении нельзя из-за риска получить отравление.
По истечении трех-четырех часов можно вернуться в квартиру и провести проветривание (лучше открыть окна на 1,5–2 часа).
В течение следующих суток не рекомендуется мыть полы: насекомые умирают не от того, что вдыхают распыляемые средства, а непосредственно в момент прямого контакта с ними. Поэтому после проведения дезинсекции я советую вообще отказаться от тщательного мытья полов примерно на пять недель — мыть можно только те участки, по которым ежедневно ходят жильцы.
Сразу после дезинсекции протрите поверхности, с которыми регулярно соприкасаетесь: дверные ручки, столы, тумбочки, кухонную столешницу. Перестирайте постельное и нижнее белье и другую одежду, на которую могли попасть химикаты. Стирать рекомендуется при температуре не ниже 60 градусов — в такой воде опасные насекомые, если они остались на вещах, умирают, а химические вещества расщепляются.
КомментарииПодписаться