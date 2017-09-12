Вначале все сотрудники сидели вместе в одной комнате — понятное дело, перегородок там не было. Когда людей стало больше и команды начали переезжать в отдельные помещения, этот тип организации пространства сохранился, став частью корпоративной культуры. Группы, работающие над одной задачей, объединяются за одним столом-островом. Даже места для переговоров зонированы условно — легкими перегородками или ширмами.

Официальных подразделений в Рокетбанке нет, но всего в компании семь видов деятельности — так же поделены и помещения или даже отдельные корпуса. Сейчас в офисе работает тысяча человек, все они — сотрудники компании: банк ничего не отдает на аутсорс и не принимает на удаленку. Даже специалисты по 3D-графике, которые обычно предпочитают работать на фрилансе, сидят неподалеку от маркетологов. У компании есть своя курьерская служба, повара тоже работают в штате на хорошо оборудованной кухне в одном из корпусов: ланч можно заказать через приложение на смартфоне, и его принесут прямо к рабочему месту или в небольшую столовую, которая выглядит, будем говорить честно, как кальянная — здесь постоянно курят паровые коктейли.

Довольно долго офис был посредственным и невыразительным: белые стены, потолки «армстронг», разномастные столы — когда срочно нужно рассадить новых сотрудников, уже не до дизайна. Пару лет назад компания решила, что офис все же должен быть отражением культуры компании. Пошли нестандартным путем: отказались от помощи дизайнеров. С тех пор все интерьеры Рокетбанка придумываются сотрудниками после совместного обсуждения. Например, массивные деревянные рабочие столы на металлических основаниях — разработка одного из основателей компании, Алексея Колесникова. Он рассчитал идеальную конструкцию стола, который спокойно выдержит одновременно шесть танцующих на нем человек. Готовые столы проверили на первом же корпоративе и остались довольны — они уцелели и после восьми танцоров.