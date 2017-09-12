Интерьер неделиКак выглядит офис Рокетбанка
Индустриальный стиль, киберпанк-граффити, кальянная и трехъярусная кровать
Стартовав с одного помещения в бизнес-квартале «Атмосфера» недалеко от метро «Менделеевская», Рокетбанк разросся до трех корпусов общей площадью около 4 тысяч квадратных метров. Расширение компании всегда происходило агрессивно и быстро — волнами, благодаря медийным поводам, особенно историям с банком «Интеркоммерц» и Тинькофф-банком: арендовали соседнюю площадь, наполняли ее сотрудниками — и так по кругу. Конечно, пришлось потеснить соседей по комплексу, но они в основном отнеслись к обстоятельствам с пониманием и уступили свои помещения. Альтернатива экспансии — переезд в другой свободный комплекс побольше — рассматривалась, но от нее отказались: в «Атмосфере» у «Рокета» уже есть своя история, и для компании это ценно. The Village рассказывает о том, как сотрудники банка формируют философию компании и рабочее пространство, что такое «бетонная грусть» и зачем в офисе трехъярусная кровать.
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Фотографии
Адрес
ул. Палиха, 10, стр. 5
Дизайн
работники Рокетбанка
Площадь
4 000 м²
Количество сотрудников
1 000 человек
Вначале все сотрудники сидели вместе в одной комнате — понятное дело, перегородок там не было. Когда людей стало больше и команды начали переезжать в отдельные помещения, этот тип организации пространства сохранился, став частью корпоративной культуры. Группы, работающие над одной задачей, объединяются за одним столом-островом. Даже места для переговоров зонированы условно — легкими перегородками или ширмами.
Официальных подразделений в Рокетбанке нет, но всего в компании семь видов деятельности — так же поделены и помещения или даже отдельные корпуса. Сейчас в офисе работает тысяча человек, все они — сотрудники компании: банк ничего не отдает на аутсорс и не принимает на удаленку. Даже специалисты по 3D-графике, которые обычно предпочитают работать на фрилансе, сидят неподалеку от маркетологов. У компании есть своя курьерская служба, повара тоже работают в штате на хорошо оборудованной кухне в одном из корпусов: ланч можно заказать через приложение на смартфоне, и его принесут прямо к рабочему месту или в небольшую столовую, которая выглядит, будем говорить честно, как кальянная — здесь постоянно курят паровые коктейли.
Довольно долго офис был посредственным и невыразительным: белые стены, потолки «армстронг», разномастные столы — когда срочно нужно рассадить новых сотрудников, уже не до дизайна. Пару лет назад компания решила, что офис все же должен быть отражением культуры компании. Пошли нестандартным путем: отказались от помощи дизайнеров. С тех пор все интерьеры Рокетбанка придумываются сотрудниками после совместного обсуждения. Например, массивные деревянные рабочие столы на металлических основаниях — разработка одного из основателей компании, Алексея Колесникова. Он рассчитал идеальную конструкцию стола, который спокойно выдержит одновременно шесть танцующих на нем человек. Готовые столы проверили на первом же корпоративе и остались довольны — они уцелели и после восьми танцоров.
Преображение офиса начали с помещения, которое компания в тот момент только получила — сейчас в нем располагаются разработчики. Затем последовательно оформляли все остальные. Строго выдерживать стилистику пространства не собирались, но стены под бетон, массивная деревянная мебель, металлические стеллажи — это отсылка к индустриальному стилю. Как говорят сами сотрудники, в результате получилось «пространство пустого склада, или „бетонная грусть“, которую мы наполняем весельем каждое утро». Где-то поставили стойки-оранжереи (тоже спроектированные самостоятельно), где-то расписали стены граффити и украсили надписями из светящихся неоновых трубок. Для росписи стен в лаундж-зоне пригласили художника из Испании, который работает в стиле киберпанк, а граффити на этаже с разработчиками сделаны одной из сотрудниц банка. Мебель и элементы освещения покупают в интернет-магазинах и на Avito или заказывают российским маркам — по собственным чертежам.
Дизайн в корпусе, где располагается подразделение поддержки клиентов, отличается от индустриальных помещений отделов маркетинга и разработки: здесь все более сдержанное, ближе к классическому офису, что отвечает предпочтениям сотрудников отдела. Без необычных зон не обошлось: здесь есть веранда, на которую ведет лестница с космическим граффити. Она используется как площадка для отдыха и место для летних занятий йогой — это тоже инициатива сотрудников, а в качестве тренера выступает один их них. Кроме веранды, есть комната отдыха с трехъярусными кроватями, где можно вздремнуть после обеда.
График работы в Рокетбанке такой же неформальный, как и интерьер. В компании акцент делается на продуктивности, а не на том, сколько часов человек фактически провел на рабочем месте. Жесткие рабочие часы есть только в отделе поддержки, где это необходимо, но и там смены не слишком длинные, и их можно выбрать под себя. Интересна и сама организация работы поддержки: здесь нет одного начальника, вместо этого выделяется «капитан», который отбирает 10–12 человек под свои интересы, характер и личные симпатии. В итоге каждую такую команду объединяет нечто большее, чем совместная работа, — по словам руководства, это повышает продуктивность сотрудников.
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