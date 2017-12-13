До переезда школа занимала пару этажей в бизнес-центре на Бауманке; старый офис был рассчитан на 30–40 человек. Вообще сотрудников в компании — больше 2,5 тысячи, но в офисе сидят примерно 10 %. Это связано со спецификой работы школы: все занятия ведутся на собственной платформе, поэтому для работы нужен только корпоративный ноутбук и хороший интернет. Но вот с пространством на Солженицына произошла забавная история: новое помещение оказалось таким классным и уютным, что многие из сотрудников, работавших удаленно, решили, что они тоже хотят работать в офисе. Чтобы всех вместить, пришлось снять еще один этаж — туда переедет отдел корпоративных продаж, самый шумный.

К новому офису относятся как ко второму дому. Во-первых, здесь принято ходить в тапочках: на входе висит пара настенных органайзеров для их хранения — с именами сотрудников на кармашках. Во-вторых, в школе есть не только рабочие зоны и переговорки, но и кухня, небольшой тренажерный зал, душевая комната, в которой есть даже стиральная машинка. А в будущем ребята хотят сделать пару капсульных номеров для отдыха — для коллег из других городов, которые приезжают на пару дней в командировку, и для тех, кто работает допоздна.

В большой лаундж-зоне оборудованы сцена и импровизированные трибуны для зрителей. Здесь часто проводятся не только внутренние мероприятия, но и сторонние презентации, деловые семинары и конференции. Одна из стен этого помещения слала «Стеной славы»: из недавних наград — SchoolRate 2017 в номинации «Лучшая онлайн-школа» и Tagline Awards 2017 за лучшую имейл-рассылку.

По сути, в офисе нет деления на отделы: большинство сотрудников сидят в просторном оупенспейсе, где запрещено громко разговаривать, чтобы не отвлекать разработчиков. Здесь же оборудована «барная стойка» у стены: ее сделали, когда узнали, что многие сотрудники любят работать стоя. Для важных встреч есть две большие переговорки — «Нью-Йорк» и «Лондон» — и несколько маленьких «домиков» с хорошей звукоизоляцией в самом оупенспейсе. «Домики» рассчитаны на одного-трех человек, а переговорки оборудованы по-разному: «Нью-Йорк» — суперофициальный, с большим столом и офисными креслами; в «Лондоне», наоборот, оставили только мягкие пуфы: руководители школы считают, что в пуфе невозможно оставаться закрытым или разговаривать на повышенных тонах, поэтому серьезные вопросы предпочитают решать именно здесь.

И стеклянные двери переговорок, и стена в тренажерной с настоящими цитатами из рабочих чатов в Slack, ставшая сюрпризом для многих сотрудников, оформлены стикерами, дизайном и производством которых занималась 33dodo. Во всех переговорах стены покрыты специальной краской, по которой можно писать маркерами для доски, поэтому стены в офисе обычно исписаны сверху донизу бесконечными схемами, графиками и так далее.

Чтобы как-то наладить работу на новом месте, сотрудники писали правила поведения на больших кусках ватмана — так в разных зонах (при входе, на кухне, в оупенспейсе) появились свои своды правил типа «Лучшая рыба — холодная рыба», «Носите тапочки», «Разговаривать запрещено» и так далее. Каждую неделю в офисе проходят тематические пятницы, которые, как правило, связаны с едой: уже были «День мороженого», «Борщ-пати», «Плов-день» и «Блинная пятница». Из совсем недавних мероприятий — «Уютная пятница», когда весь день на кухне можно было приготовить себе ароматный какао с маршмеллоу и печеньем.