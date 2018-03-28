Администрация «Хлебозавода» — место, где проходят встречи с арендаторами, поэтому было важно сделать интерьер таким, чтобы офис управляющей компании отражал общую идею реставрации всего «Хлебозавода». Дизайном помещения вместе с руководителем проекта Алексеем Капитановым занималась Мария Олейникова, которая работала также над интерьером «Аудитории» — пространства для лекций и мероприятий. В работе над интерьером они вдохновлялись духом авангардизма и конструктивизма и старались передать это в цветах, простых формах, линиях и общем настроении.

Учитывая размер помещения и сроки на ремонт, в отделке решили пойти по пути упрощения: кирпичные стены очистили и покрасили в светлый, бетонный потолок отмыли, а пол сделали наливным. Стеллаж-стена, который специально спроектировали для офиса, отделяет рабочий стол основной команды от диванной группы, где обычно проходят встречи с потенциальными участниками проекта. Полукруглой формой стеллажа хотелось визуально смягчить все прямые углы помещения и дать отсылку к главному зданию «Хлебозавода». С противоположной стороны, на антресоли, разместили кабинет директора и небольшую переговорную. С мебелью пришлось повозиться: столы производили на заказ из слэбов каштана, кресла и ковер доставляли из Риги, а диван нужного размера заказали на одной мебельной фабрике. В планах — открыть выход на крышу, чтобы устраивать там мини-пикники в теплое время года. Пока что лестница на крышу ведет в радиорубку, которой заведует Кирилл Чернев, диджей и участник проекта Playtronica, а сейчас — главный по «Радио Хлебозавода».

Из-за огромных окон офис администрации похож на магазин или кафе, поэтому сюда постоянно заходят посетители «Хлебозавода» — особенно по вечерам, когда включается уютное освещение. На входе стоит тележка с цветными гипсовыми батонами, которые остались после фестиваля Art Who Art: люди интересуются, продаются ли они, и фотографируются с ними.

Большая часть деталей в интерьере — это артефакты, найденные в процессе демонтажа завода. Например, весы на стене, или постеры в рабочей зоне, или верстак из хлебозаводских мастерских, переделанный Леонидом Черниковым, директором по строительству, в холодильник. В правой его части установили гидравлический подъемный механизм, который запускается нажатием кнопки, и холодильную камеру, а левую используют как рабочую поверхность и место для хранения посуды и бытовой химии. Несколько постеров на стене в рабочей зоне нашли в цехах основного здания, что-то добавили позже — чтобы подходило по стилю и смыслу. Электронный орган рядом с верстаком перевезли с корабля «Брюсов» — там он стоял в радиорубке. Зебра и спасательный круг в рабочей зоне — тоже с корабля.