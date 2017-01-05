Итоги годаСамое популярное на The Village в 2016 году
Собрали свои самые читаемые тексты уходящего года — для тех, кто не успел изучить их все
Подводя итоги года, редакция The Village составила рейтинг своих самых читаемых текстов в 2016 году. В подборку вошли 12 текстов обо всем на свете, которые заинтересовали наших читателей сильнее всего.
Кто живёт в квартирах великих поэтов век спустя
Мы выбрали петербургские квартиры,в которых когда-то жили Владимир Маяковский, Даниил Хармс, Корней Чуковский, Анна Ахматова и Осип Мандельштам, и поговорила с теми, кто живёт в них сейчас — о духе места, литературе и личной судьбе.
Как живут победители лотерей и конкурсов
Редактор раздела «Бизнес» Лена Верещагина разыскала людей, которые в разные годы стали победителями лотерей, розыгрышей и конкурсов. Юлия из Новосибирской области выиграла Lamborghini, живущий в Бразилии Андрей —авиаперелет в Венесуэлу, а Евгения и Дмитрий из Светлограда взяли в лотерею джекпот в размере 3 миллионов 520 тысяч 96 рублей. Эти и другие счастливчики рассказали The Village, как так получилось и что они сделали со своим выигрышем.
Сколько нужно работать, чтобы накопить на квартиру
Весной этого года мы выяснили, сколько лет нужно работать, чтобы накопить на квартиру в разных мегаполисах мира. За основу рейтинга взяты средние годовые зарплаты по странам мира (за вычетом налогов) и средние же стоимости квартир площадью 50 квадратных метров за пределами центра города. На вершине нашего списка из 20 городов оказался Пекин, где вам понадобится 38 годовых зарплат, чтобы накопить на квартиру, — там в среднем низкие доходы и достаточно дорогое жилье. А вот чтобы купить жилье в Москве или Киеве, хватит 15 годовых зарплат.
Что происходит с браком, сексом и отношениями
в 2016 году
В мае этого года мы собрали за одним столом секс-евангелиста Елену Рыдкину, семейного психотерапевта Виктора Богомолова, старшего научного сотрудника Института демографии ВШЭ Ольгу Исупову и главного редактора Wonderzine Ольгу Страховскую. Результатом стал этот большой разговор обо всем, что касается современных отношений. Знакомство, поиски идеального партнера, ссоры и работа в паре, секс и порнография, брак и сожительство — если вы пропустили, то вот вам идея для долгого и вдумчивого чтения в январские праздники.
Как я экономлю 10 тысяч долларов, живя в Москве
Второй по популярности текст The Village последних 12 месяцев рассказывает о 28-летнем канадце Максе Томпсоне, который получил грант на учебу в московском Литературном институте. Этих денег молодому человеку хватило бы с лихвой, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь: после падения курса рубля московские цены для иностранцев стали более чем привлекательны. Однако студент решил экономить на всем, на чем только можно: «Я понял, что если смогу прожить целый год на две копейки, то вернусь домой с крупной суммой». Чтобы достичь цели, Макс Томпсон придерживается нескольких простых правил. Среди них — не покупать нарезанный хлеб, носить одежду «до последнего» и не связываться с русскими девушками («Они все дружат с расчетом»).
Материал вызвал шквал возмущенных комментариев, и после выхода текста герой даже написал небольшое обращение к читателям The Village, которое заканчивалось так: «Вопреки выгодной цене черствых хлопьев, я принял решение тратить на целых 30 рублей в неделю больше, чтобы наслаждаться более свежим их подобием».
Я почти не пользуюсь деньгами
Еще один материал про деньги и экономию — текст о 22-летней петербурженке Анне Герасимовой, которая почти не пользуется деньгами. Они нужны ей только для оплаты жилья и транспорта, а все остальное — продукты и вещи — девушка получает иными способами. Например, бьет татуировки за еду, принимает от друзей в дар одежду и выменивает в интернете косметику и бытовую химию.
Я сменил квартиру на хостел
В то же время в Москве мы нашли тех, кто постоянно живет в хостелах как в квартирах. Героями этого материала стали трое молодых людей, которые сознательно сделали выбор в пользу хостельного быта, среди преимуществ которого — возможность жить в центре за сравнительно небольшие деньги и постоянно общаться с интересными людьми. Впрочем, недостатков явно больше: это и трудности с тем, чтобы побыть в одиночестве, и постоянно меняющиеся соседи, и шум, и отсутствие личной жизни.
Как установить Pokémon GO в России
Летом 2016 года настоящую сенсацию произвела Pokémon GO – мобильная игра от Nintendo. За каких-то 4,5 часа после выхода она вышла в топ App Store, а спустя всего пять дней акции Nintendo выросли на 25 %. Используя технологию дополненной реальности, пользователи искали покемонов по всему миру. В том числе в России — покемономания не обошла и нашу страну. При этом на территории РФ игра до сих пор официально недоступна. Зато ее можно установить неофициально — в самом популярном тексте года мы рассказываем, как это сделать.
Как я пыталась стать звездой Instagram
Выпускающий редактор The Village Анна Соколова поставила на себе эксперимент — за два месяца она решила попробовать стать звездой Instagram. Для этого Аня завела себе новый аккаунт, посвященный йоге, посоветовалась с экспертами по интернет-продвижению и вооружилась всевозможными методиками. Свой опыт девушка подробно описала в тексте, который вышел у нас в феврале. Итог эксперимента — плюс тысяча подписчиков, 150 постов, 11 тысяч лайков и больше 500 комментариев. «Мой йога-аккаунт изменил меня: я спокойнее стала относиться к своим фото и не думаю о том, что плохо вышла (свет в норме, композиция в норме, поза в норме — уже счастье), — в общем, я стала увереннее в себе», — подытоживает Соколова.
Рабочие с высокими доходами
Распространенный стереотип о том, что рабочие — это всегда специалисты с низкими доходами, уже давно не соответствует действительности. Доказательство тому — герои нашего июльского материала. Это сантехники, столяры, мебельщики и электромонтажники, зарабатывающие по несколько сотен тысяч в месяц. Впрочем, за эти деньги приходится много и тяжело работать. «Стройка — это физически тяжелая работа. Инструмент, которым мы работаем, весит семь-восемь килограмм. Это практически работа гантелями. За шесть часов монтажных работ устаешь так, что руки не поднимаются», —рассказывает, например, один из героев этого текста.
Как я сходила на 80 собеседований
и провалилась
Москвичка Юлия рассказала нам, как за два месяца безрезультатно сходила на десятки собеседований — всего их было около 80. Потенциальные работодатели задавали соискательнице самые разные вопросы,
и некоторые из них были довольно неожиданными — например, «А вы готовы, если что, перекраситься?» и «Ты кто по знаку зодиака?». В результате девушка работу так и не нашла, зато начала терзаться комплексом неполноценности.
Как живут те, кто каждый день тратит долгие часы на дорогу в Москву
Еще один хит нашей рубрики «Люди в городе» — текст о тех, кто ежедневно тратит часы личного времени на то, чтобы добраться до места работы или учебы (и обратно). Электрички, маршрутки, автобусы и личный автомобиль — порой наши герои проводят в транспорте так много времени, что сил больше ни на что не остается.
фотографии: обложка -?, 1 - Максим Шер, 2 - Фрагмент розыгрыша лотереи «Столото», 3 - Настя Григорьева, 4, 10 - Яся Фогельгардт, 5 - Олеся Щукина, 6 - Анна Шиллер, 7, 9 - Егор Слизяк, 8 - Анна Соколова
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