Второй по популярности текст The Village последних 12 месяцев рассказывает о 28-летнем канадце Максе Томпсоне, который получил грант на учебу в московском Литературном институте. Этих денег молодому человеку хватило бы с лихвой, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь: после падения курса рубля московские цены для иностранцев стали более чем привлекательны. Однако студент решил экономить на всем, на чем только можно: «Я понял, что если смогу прожить целый год на две копейки, то вернусь домой с крупной суммой». Чтобы достичь цели, Макс Томпсон придерживается нескольких простых правил. Среди них — не покупать нарезанный хлеб, носить одежду «до последнего» и не связываться с русскими девушками («Они все дружат с расчетом»).

Материал вызвал шквал возмущенных комментариев, и после выхода текста герой даже написал небольшое обращение к читателям The Village, которое заканчивалось так: «Вопреки выгодной цене черствых хлопьев, я принял решение тратить на целых 30 рублей в неделю больше, чтобы наслаждаться более свежим их подобием».