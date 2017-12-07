Наступил декабрь, и время подводить итоги. 2017-й смело можно назвать годом недраматичным, промежуточным этапом. В этом году мы меньше говорили о кризисе и геополитике, а мир отдыхал от крупных потрясений прошлых лет — обошлось без электоральных шоков, пандемий и новых военных конфликтов. Отложив глобальные проблемы, мы разбирались с частным и близким: этикой, секс-скандалами, депрессией, криптовалютами и VPN, рэп-баттлами, главными национальными режиссерами, YouTube, Telegram и даже, простите, спиннерами. Телевизор и интернет незаметно для всех проделали дыру в стене и начали с интересом друг друга разглядывать. Москва продолжила украшаться и вызывать своим украшательством большие вопросы.

В следующем году нас ждут президентские выборы, чемпионат мира по футболу и бог знает что еще. А пока можно вспомнить все самое хорошее, плохое и главное, что случилось с нами в уходящем. Выбирайте ваших победителей — голосование продлится до 15 декабря.