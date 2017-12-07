Итоги годаИтоги 2017 года: The Village запускает голосование читателей
Секс-скандалы, спиннеры и авторитарная модернизация. Выберите свои
Наступил декабрь, и время подводить итоги. 2017-й смело можно назвать годом недраматичным, промежуточным этапом. В этом году мы меньше говорили о кризисе и геополитике, а мир отдыхал от крупных потрясений прошлых лет — обошлось без электоральных шоков, пандемий и новых военных конфликтов. Отложив глобальные проблемы, мы разбирались с частным и близким: этикой, секс-скандалами, депрессией, криптовалютами и VPN, рэп-баттлами, главными национальными режиссерами, YouTube, Telegram и даже, простите, спиннерами. Телевизор и интернет незаметно для всех проделали дыру в стене и начали с интересом друг друга разглядывать. Москва продолжила украшаться и вызывать своим украшательством большие вопросы.
В следующем году нас ждут президентские выборы, чемпионат мира по футболу и бог знает что еще. А пока можно вспомнить все самое хорошее, плохое и главное, что случилось с нами в уходящем. Выбирайте ваших победителей — голосование продлится до 15 декабря.
ФОТОГРАФИИ: 1 — Первый канал, 2 — правительство России, 3 — Игорь Зотин/Интерпресс/ТАСС, 4 — Zff2012/Creative Commons (CC BY-SA 3.0) 5 — Константин Митрохов, 6 — Zuma/Интерпресс/ТАСС, 7 — Druzhko Show, 8 — Sabphoto — stock.adobe.com, 9 — Дмитрий Цыренщиков, 10 — Алексей Обухов/Creative Commons (CC BY-SA 3.0), 11 – вДудь, 12 – Павел Дуров, 13 – Константин Митрохов, 14 – Well-liked/Wikipedia/Creative Commons (CC BY-SA 4.0), 15 — jonasginter — stock.adobe.com, 16 — Ира Полярная/«Гоголь-центр», 17 — Георгий Малец, 18 — adragan — stock.adobe.com, 19, 25 — Людмила Андреева, 20 — Андрей Махонин/Интерпресс/ТАСС, 21 — КМ20, 22 — «Секция», 23, 24 — Ксения Колесникова, 26 — Люся Штейн, 27 — официальный сайт мэра Москвы, 28 — Анна Михеева, 29 — FURFUR, 30 — «35 мм», 31 — Андрей Стекачев, 32 — dan_alto — adobe.stock.com, 33 — «Лавка Германа Стерлингова», 34 — H&M, 35 — Сергей Бобылев/ТАСС, 36 — Егор Рогалев, 37 — vejaa — adobe.stock.com, 38 — Apple, 39 — Дмитрий Серебряков/ТАСС, 40 — Maksymiv Iuri — adobe.stock.com, 41 — Марго Овчаренко, 42 — Иван Князев, 43 — Pharaoh, 44 — Павел Дорогой, 45 — Louis Vuitton, 46 — шоу «Успех»/СТС, 47 — Andrew H. Walker/Getty Images for Yahoo News)/Creative Commons (CC BY 2.0), 48 — «Яндекс», 49, 52 — Sony Pictures, 50 — «ПРОвзгляд», 51 — «Каропрокат», 53 — Государственный академический Большой театр России, 54 — театральная компания Ecstatic, 55 — «Гоголь-центр», 56 — Ксения Бабушкина, 57 — Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd., 58 — Денис Есаков, 59 — музей современного искусства «Гараж», 60 — ГМИИ имени А. С. Пушкина, 61 — «Ленфильм», 62 — Слава Карелин, 63 — Вячеслав Прокофьев/ТАСС, 64 — Кликбейт
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