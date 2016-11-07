Бизнес-центр «Зенит» — один из самых главных долгостроев Москвы, расположенный на проспекте Вернадского неподалеку от метро «Юго-Западная». Решение о строительстве этого здания было принято еще в 1989 году, и по первоначальному проекту в нем должна была разместиться бизнес-школа Академии народного хозяйства (ныне — РАНХиГС), а также пятизвездочный отель на 300 номеров, офисы, торговые площади, конференц-зал, спортзал, ресторан и подземный паркинг на 400 автомобилей.

Архитектором комплекса в виде огромного синего кристалла стал классик советского модернизма и автор библиотеки ИНИОН РАН Яков Белопольский. Строительство началось в 1992 году, а генеральным подрядчиком выступила компания Valany International, которая привлекла кредит в 50 миллионов долларов под гарантии советского правительства. Однако уже через два года, когда возведение кристалла близилось к завершению, руководство компании получило обвинения в пособничестве сицилийской мафии. Счета Valany International были заморожены, а с ними и строительство здания. После этого недостроенный комплекс несколько раз переходил из рук в руки, пока в 2015 году не был передан РАНХиГС.

В начале ноября стало известно, что здание бизнес-центра все-таки будет достроено. The Village решил запечатлеть, как выглядит кампус РАНХиГС на «Юго-Западной» прямо сейчас, и узнал, во сколько обойдется завершение долгостроя.