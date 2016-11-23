Ходынское поле — один из наиболее хаотично застроенных районов Москвы, который в последнее десятилетие переживает масштабную трансформацию. В 2003 году на Ходынке был окончательно закрыт Центральный аэродром имени Фрунзе, и его летное поле попало под новое строительство. Кроме жилых домов, в районе появился и ледовый дворец спорта «Мегаспорт», и один из самых больших в России ТРЦ «Авиапарк», длина фасада которого больше протяженности Красной площади, и новая домашняя арена команды ЦСКА.
The Village решил узнать, что же осталось от бывшего Ходынского аэродрома в 2016 году. Почти ничего: на поле идет строительство станции «ЦСКА» из пускового участка второго кольца московского метро и начаты работы над новым парком, который станет архитектурным центром и связующим звеном всего района.
На фото: вид на восточную часть Ходынского поля и строительство станции метро «ЦСКА»
Стоимость строительства первой очереди ТПК
83 670 000 000 рублей
В декабре 2016 года должно завершиться строительство первого участка Третьего пересадочного контура — еще одной кольцевой линии московского метрополитена, которая разгрузит центральные станции подземки. На участке длиной более десяти километров появится пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошёвская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Движение по новой линии начнется уже в следующем году.
По плану кольцо ТПК должно замкнуться к 2020 году. На трассе длиной 58 километров разместятся 28 станций. Бюджет магистрали превысит 300 миллиардов рублей.
Стоимость строительства парка на Ходынском поле
500 000 000 рублей
Парк, созданием которого занимается московское архитектурное бюро Kleinewelt Architekten, будет завершен к 2018 году. Планируется, что в парке разместится и новое здание ГЦСИ, спроектированное ирландцами Heneghan Peng Architects.
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