Ходынское поле — один из наиболее хаотично застроенных районов Москвы, который в последнее десятилетие переживает масштабную трансформацию. В 2003 году на Ходынке был окончательно закрыт Центральный аэродром имени Фрунзе, и его летное поле попало под новое строительство. Кроме жилых домов, в районе появился и ледовый дворец спорта «Мегаспорт», и один из самых больших в России ТРЦ «Авиапарк», длина фасада которого больше протяженности Красной площади, и новая домашняя арена команды ЦСКА.

The Village решил узнать, что же осталось от бывшего Ходынского аэродрома в 2016 году. Почти ничего: на поле идет строительство станции «ЦСКА» из пускового участка второго кольца московского метро и начаты работы над новым парком, который станет архитектурным центром и связующим звеном всего района.