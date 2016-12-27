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Лев Левченко Лев Левченко в 13:01
13:01

Ну и на этом закругляемся. Всем хорошего дня!

Лев Левченко Лев Левченко в 12:58
12:58

Режиссер Эдгар Райт (автор «Скотта Пилигрима», «Типа крутых легавых», «Зомби по имени Шон» и других крайне насыщенных фильмов) раскрыл детали своей новой картины «Юный водитель».

Это будет криминальный экшн про талантливого подростка, который соглашается поработать водителем на мафию, но, конечно же, что-то идет не так. Комедийная составляющая, уверяет Райт, будет, но вообще он планирует сделать серьезный фильм.

Из известных актеров в фильме сыграют Джон Хэмм, Джейми Фокс, Лили Джеймс и Кевин Спейси. Будут ли в картине принимать участие постоянные соавторы и любимые актеры Райта Саймон Пегг и Ник Фрост — не сообщается.

Photo: ewedit.files.wordpress.com

Photo: i0.wp.com

Лев Левченко Лев Левченко в 12:45
12:45

«Биржа труда»

Корпоративному изданию Высшей школы экономики нужен редактор-менеджер, издательскому дому Мещерякова — верстальщик книг, ВДНХ — корректор.

Компания AppDaddy открыла вакансию руководителя отдела продвижения проекта, правовой сайт «Гарант» — ведущего редактора, студия LikeMe — фотографа. А еще нужен SMM-менеджер для ведения страниц двух баров, паба и ресторана-караоке.

Лев Левченко Лев Левченко в 12:36
12:36

Схожу за вакансиями — мало ли, может, кому-то еще срочно нужно найти работу до конца года.

Лев Левченко Лев Левченко в 12:22
12:22

Гм, Роскомнадзор составит «суицидальный глоссарий» для модераторов «ВКонтакте», чтобы им проще было искать так называемые суицидальные паблики.

«При этом необходимо отделить понятие пропаганды самоубийств от сведений об обстоятельствах, которые привели к смерти человека, и черного юмора», — сказал представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Лев Левченко Лев Левченко в 12:11
12:11

И еще немного новостей бизнеса: 

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова продала 90,99 % строительной компании «Открытые инвестиции» (ОПИН) структурам Романа Авдеева, который владеет Московским кредитным банком. 

Ранее в СМИ появилась информация, что группа Прохорова хочет продать все свои активы в горной металлургии, финансах, медиа, недвижимости и энергетике.

Прохоров продал девелоперскую компанию ОПИННаука Уже более 40 лет ученые спорят о том, что есть оргазм для женщины - случайность или необходимость Чтение Выйти из бизнеса, уехать в другую страну, освоить новую профессию - каково это?republic.ru
Лев Левченко Лев Левченко в 12:07
12:07

Тут эскалаторы собрались менять сразу на четырех станциях: «Арбатской» (Арбатско-Покровской линии), «Алексеевской», «Краснопресненской» и «Университете».

Подрядчика выберут до конца января 2017. Когда и как будут закрываться станции (а они будут), — сейчас не сообщается.

Лев Левченко Лев Левченко в 11:51
11:51

Синоптики говорят, что перед Новым годом в Москве все же будет прохладно.

Обещают до минус 7 градусов в среду, четверг и пятницу, но 31 декабря опять относительно потеплеет.

Лев Левченко Лев Левченко в 11:37
11:37

«Ночным волкам» дали президентский контракт в 3,1 миллиона рублей на проект «Славянский мир».

Он предусматривает «мотоциклетные и автомобильные паломничества и пробеги, направленные на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии», как говорится в заявке.

А организация ветеранов «Боевое братство», которую возглавляет экс-губернатор Подмосковья и бывший депутат Госдумы Борис Громов, получила 3 миллиона рублей на проведение патриотического автопробега. Он пройдет от Калининграда до острова Русский и включает в себя показ  спектакля «Молодая гвардия».

Президентские гранты: "Бессмертный полк" и байк-паломничества - BBC Русская службаОператоры президентских грантов для некоммерческих организаций (НКО) подвели итоги четвертого конкурса, последнего в этом году. Девять грантооператоров за год распределили 4,6 млрд рублей, которые им выделил президент Владимир Путин своим распоряжением в начале года. Институт президентских грантов для НКО существует с 2006 года, но активизировался в 2012 году, когда Госдума приняла закон об "иностранных агентах", ограничивший для НКО возможность получать деньги из-за рубежа.www.bbc.com
Лев Левченко Лев Левченко в 11:27
11:27

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова выписали из больницы. Он рассказал, что у него было вирусное воспаление легкого, и пожаловался на последствия «этого какого-то неприятного гриппа».

«Я уже сегодня закончу здесь прокапывание. Это вирусное воспаление легкого. Правое легкое у меня было пробито в автомобильной катастрофе — вот оно, по всей видимости, оказалось слабым звеном в условиях эпидемии этого какого-то неприятного гриппа», — заявил Лужков.

Лев Левченко Лев Левченко в 11:23
11:23

У знаменитой сети магазинов Fix Price поменялись владельцы. Подробнее можно почитать в новости Володи Квасникова: 

У сети магазинов Fix Price сменились владельцыУ крупнейшей в России сети магазинов фиксированных цен Fix Price сменились владельцы. Об этом сообщает газета "Ведомости". По данным издания, из числа акционеров компании вышли основатели "Копейки" и совладельцы "Центробуви" Артем Хачатрян и Сергей Ломакин. Их место занял один из фондов прямых инвестиций, предположительно входящий в состав "ВТБ капитала", неназванная группа инвесторов из Прибалтики и топ-менеджмент сети, в том числе гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов.www.the-village.ru
Лев Левченко Лев Левченко в 11:14
11:14

Российский визовый центр в США атаковал хакер. Сам он заявил Buzzfeed, что не собирается публиковать персональную информацию граждан США, которые хотят получить российскую визу. 

Атаку он объяснил тем, что хочет, «чтобы администрация защищала свою информацию лучше».

Russian Visa Center In US Target Of Apparent HackA database containing the personal information of thousands of Americans who have applied for Russian visas in the United States appears to have been hacked over the holiday weekend. The person who claims to have breached the computer systems of the Russian Visa Center, who goes by the name Kapustkiy, shared a screenshot of the stolen information with BuzzFeed News.www.buzzfeed.com
Лев Левченко Лев Левченко в 11:02
11:02

На Абельмановской заставе встали трамваи, в том числе любимый № 35, который идет через половину города. Кому-то придется ехать на метро. 

UPD: Восстановили.

Лев Левченко Лев Левченко в 10:57
10:57

Минпромторг собирается разрешить продавать алкоголь в интернете в 2018 году. Вроде как все разногласия по регулировке этого вопроса сняты.

«Осталось проработать схему, чтобы сделать сектор контролируемым, понятным и прозрачным», — рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Детали он разглашать не стал, но, например, ритейлеры ранее предлагали вариант организации продажи — довольно запутанный. Вот тут можно почитать и попробовать разобраться: 

Российские ретейлеры разработали схему продажи алкоголя в интернетеПродавцы и производители алкоголя разработали схему продажи спиртных напитков через интернет. Об этом со ссылкой на три анонимных источника в отрасли сообщает "Коммерсантъ". По предложенной участниками обсуждения схеме, склады интернет-магазинов, которые намерены торговать алкоголем, оборудуют модулем ЕГАИС - системы, предназначенной для госконтроля над объемом оборота алкоголя.www.the-village.ru
Лев Левченко Лев Левченко в 10:44
10:44

«Московский комсомолец» пишет, что захвативший заложницу мужчина, который потом покончил жизнь самоубийством, якобы был сыном экс-сотрудника управделами президента. Еще у него вроде как был долг в 5 миллионов рублей. 

Московский стрелок, расстрелявший пятерых, был сыном экс-сотрудника управделами президентаТакже он имел огромные долги Подозреваемый в расстреле пяти человек на западе Москвы в ночь на 27 декабря застрелился при штурме. Преступник отсиживался в квартире на 8-ом этаже дома по улице Ельнинская, принадлежащей пенсионерке. Как стало известно "МК", в районе 01:30 в полицию позвонил житель одной из квартир - мужчина жаловался на шум возле подъезда - там стояла группа молодых людей.www.mk.ru
Лев Левченко Лев Левченко в 10:38
10:38

С какой удивительной иллюстрацией The Moscow Times шэрит материал про то, как правильно произносить слово «brexit» на русском: 

Лев Левченко Лев Левченко в 10:27
10:27

Отвлечемся немного на новости хип-хопа. Rae Sremmurd выложили новый клип. Братья Брауны сделали видео на совместную песню с Кодак Блэком из их последнего альбома SremmLife 2.

Лев Левченко Лев Левченко в 10:20
10:20

Захвативший заложницу и обстрелявший полицейских из ружья мужчина покончил с собой. 

Мужчина взял заложницу на западе Москвы (обновлено)Обновлено: добавлена информация о самоубийстве захватчика. Мужчина, открывший стрельбу по полицейским в жилом доме на западе Москвы, взял в заложницы женщину и удерживает ее в квартире. Об этом официальный представитель столичного управления СК Юлия Иванова рассказала агентству "Интерфакс".www.the-village.ru
Лев Левченко Лев Левченко в 10:14
10:14

Минобороны приостановило полеты Ту-154

Анонимный источник «Интерфакса» рассказал, что министерство обороны приняло решение приостановить полеты ведомственных Ту-154 до выяснения причин падения самолета над Черным морем. 

«В связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны России принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования», — заявил агентству источник.

Официально эта информация не подтверждена. 

Приостановлены полеты Ту-154 российских силовых ведомствЗапрет будет действовать до выяснения причин катастрофы над Черным морем Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Полеты самолетов Ту-154, которые эксплуатируются российскими силовыми ведомствами, приостановлены до выяснения причин крушения над Черным морем, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией. "В связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны РФ принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования", - сказал собеседник агентства.www.interfax.ru
Лев Левченко Лев Левченко в 10:07
10:07

Пост Божены Рынски про Ту-154 и журналистов НТВ проверит Генпрокуратура.

Запрос на проверку сделал член Общественной палаты Артем Кирьянов. По результатам проверки «будут приняты меры реагирования».

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Эфир: 27 декабря