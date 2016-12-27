Режиссер Эдгар Райт (автор «Скотта Пилигрима», «Типа крутых легавых», «Зомби по имени Шон» и других крайне насыщенных фильмов) раскрыл детали своей новой картины «Юный водитель».
Это будет криминальный экшн про талантливого подростка, который соглашается поработать водителем на мафию, но, конечно же, что-то идет не так. Комедийная составляющая, уверяет Райт, будет, но вообще он планирует сделать серьезный фильм.
Из известных актеров в фильме сыграют Джон Хэмм, Джейми Фокс, Лили Джеймс и Кевин Спейси. Будут ли в картине принимать участие постоянные соавторы и любимые актеры Райта Саймон Пегг и Ник Фрост — не сообщается.
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