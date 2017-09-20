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Эвакуации в управах

Утром из-за анонимных звонков об угрозе взрыва в Москве эвакуировали управы районов Покровское-Стрешнево и Митино. На место прибыли специалисты. Дальнейшая информация уточняется.

Задержания за поджоги из-за «Матильды»

В МВД отчитались о задержании троих подозреваемых в поджоге автомобилей возле московского офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя. Одним из них оказался лидер «Христианского государства» Александр Калинин, призывавший сжигать кинотеатры, которые согласятся показать «Матильду».

Вызов в прокуратуру из-за вопперкойнов

Представителей Burger King в России вызвали в Измайловскую межрайонную прокуратуру Москвы из-за запущенной компанией программы лояльности на основе технологии блокчейн. Прокуроры захотели узнать, зачем сеть выпустила собственную криптовалюту Whoppercoin и как она работает. Ранее по аналогичной причине проводились проверки и в LavkaLavka.

Названия улиц в Новой Москве

Две улицы в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы назовут в честь основателя самбо Василия Ощепкова и скульптора Степана Эрьзи. Первая расположится в Сосенском, а вторая — в Щербинке. Также в честь строителя Николая Злобина назовут политехнический колледж № 50 в Зеленограде.

«Живая летопись войны»

В Музее Победы в Москве открылась выставка «Живая летопись войны». В 24 залах разместились около 2 тысяч экспонатов из музейных фондов со всей страны. Некоторые из них представят впервые. Посетители смогут не только посмотреть на картины, скульптуры и работы из сферы декоративно-прикладного искусства, но и послушать известные мелодии военных лет и даже исполнить их в караоке.

Переезд «Бородинской битвы»

Музей-панорама «Бородинская битва» переедет на время проведения капитального ремонта систем температурно-влажностного режима. Предполагается, что работы начнутся в декабре и займут до семи месяцев. Новое место расположения экспозиции пока не определено.

Экомониторинг в Балашихе

В Балашихе разместят две дополнительные станции экомониторинга. Их установят в тех микрорайонах, где чаще всего жалуются на неприятный запах. Там они будут ежедневно фиксировать данные о состоянии воздуха.

Подсветка «зебр»

В Москве начался эксперимент по созданию дополнительной подсветки пешеходных зебр. Освещение усилили на регулируемом переходе на пересечении улиц Генерала Алексеева и Николая Злобина, а также на нерегулируемом переходе через Савелкинский проезд рядом со зданием префектуры Зеленоградского округа. Подсветка загорается синхронно с зеленым сигналом светофора.

Автобусы из Москвы в Бишкек

29 сентября на автовокзале «Южные Ворота» запустят новый маршрут из Москвы в Бишкек. В столицу Киргизии можно будет отправиться дважды в неделю — в 21:00 по понедельникам и пятницам. Ориентировочное время в пути составляет 72 часа. Цена билета для взрослых — 4 800 рублей, а для детей до 12 лет — вдвое меньше.

Биржа труда

Онлайн-школа SkyEng ищет дизайнера, студия Kama Games — разработчика, а BlaBlaCar — копирайтера. Фонду развития интернет-инициатив требуется координатор, кооперативу LavkaLavka — контент-менеджер, а Amediateka — главный редактор.