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Авария на Новом Арбате

Вечером 25 сентября «Мерседес» с правительственными номерами насмерть сбил полицейского на Новом Арбате. Автомобиль двигался по разделительной полосе и задел сотрудника ГИБДД, который находился на ней. Предполагается, что машина принадлежит одной из силовых структур, поэтому уголовным делом займется военное следствие. Номера с нее скрутили сразу после аварии.

Мерседес сбил полицейского на Новом Арбате в Москве. ВИДЕО с камеры наблюдения pic.twitter.com/uT2AZ9S24u — ВИДЕО Crashtimes (@crashtimes) 26 сентября 2017 г.

Стартовые участки под реновацию

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил адресный перечень из 210 участков, где будут построены дома для переселенцев по программе реновации. Эти площадки должны обеспечить начало «волнового» переселения жителей: на них можно построить 3,4 миллиона квадратных метров жилья, на которые можно отселить около 119,5 тысячи человек из 568 домов.

«Моя улица» в метро

До конца 2017 года по программе «Моя улица» отремонтируют фасады 17 станций метро. Вестибюли 13 из них относятся к объектам культурного наследия, поэтому к работам на них предъявляются особые требования. В октябре ремонт начнется на станциях «Театральная», «Кузнецкий Мост», «Библиотека имени Ленина» и «Арбатская». Входы и выходы при этом перекрывать не будут.

Штраф в 320 тысяч рублей за парковку

Жительнице Москвы Анне Назаровой выписали штраф за неправильную парковку на 320 тысяч рублей. Она считала, что купила резидентное разрешение на парковку, но из-за ошибки в системе оплаты оказалась злостным нарушителем. В «Московском паркинге» уверяют, что никакой ошибки не было. По их мнению, Назарова по невнимательности не продлила резидентное разрешение, а внесла оплату за место. Суд встал на сторону властей.

Центр помощи летучим мышам

До конца осени в Московском зоопарке откроется первый центр помощи летучим мышам. Для них построят специальную прохладную камеру, где они смогут впасть в зимнюю спячку, а специалисты центра будут кормить и лечить животных, чтобы с приходом тепла выпустить их на волю.

Самые привлекательные университеты Москвы

Сервис знакомств Tinder составил рейтинг самых привлекательных университетов Москвы. В топ вошли вузы, учащиеся которых получают наибольшее количество одобрительных свайпов. Лидерами в вопросах дейтинга оказались студенты МГУ имени Ломоносова. На втором месте расположился РУДН. Замыкает же тройку Московский энергетический институт.

Новый экспонат в планетарии

В Московском планетарии собрали макет телескопа XVIII века английского астронома Уильяма Гершеля. Работа над ним заняла больше года. Для нового экспоната вручную изготовили 2 822 оригинальные детали. Долгое время этот телескоп оставался самым большим в мире. Его длина составляла 12 метров, а диаметр — около полутора. Представленная в «Музее Урании» модель в 20 раз меньше.

Биржа труда

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s ищет специалиста по маркетингу, издательство «Шанс» — оформителя книг, а KidZania — администратора. Также в «Красный квадрат» нужен специалист по кадрам и режиссер монтажа, а на телеканал «Москва 24» — ассистент режиссера.