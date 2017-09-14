Каждое утро The Village знакомит горожан с главными новостями к текущему часу.

Прогноз погоды

Днем в Москве воздух прогреется до 18 градусов, будет малооблачно, возможен кратковременный дождь. К вечеру похолодает до 17 градусов. Ветер дует юго-западный, со скоростью один метр в секунду. Влажность — 73 %, атмосферное давление —740 миллиметров ртутного столба.

Новый режим работы парка «Зарядье»

Парк «Зарядье» ввел ограничения для посетителей, после того, как в нем за первые дни работы были уничтожены около 10 тысяч растений.

С 14 сентября, сообщил директор парка Павел Трехлеб, войти на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны будет можно с 15-минутными интервалами. Ожидается, что это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами. По понедельникам парк будет открываться с 14:00, в остальные дни — с 10:00.

С 18 сентября в «Зарядье» стартуют работы по восстановлению уничтоженных растений.

Консультанты по интерактивным технологиям в школах столицы

В школах Москвы начали работать консультанты по интерактивным технологиям в образовании. Их задача — обучить педагогов компьютерной грамотности, а также объяснить им, как создавать интерактивные сценарии уроков.

Консультанты по интерактивным технологиям появились в школах в рамках проекта «Московская электронная школа». Планируется, что к концу 2017 года в проект войдут 694 школы, которые оснастят новой техникой, а к концу 2018 года — в каждой школе столицы будет необходимое оборудование и инфраструктура для МЭШ.

Ночная экскурсия по Кольцевой линии метро

Экскурсия начнется 15 сентября в 22:30 у парадного входа в электродепо «Красная Пресня». Она продлится до 03:30, 16 сентября.

В электродепо гостям расскажут об истории его создания, технологии обслуживания и эксплуатации подвижного состава, о профессиях машинистов и ремонтников. Участникам экскурсии также покажут, как работает диагностический комплекс «Синергия».

Принять участие в экскурсии могут все желающие в возрасте от 12 лет. Купить билеты можно на сайте и в кассах Музея Москвы по адресу: Зубовский бульвар, дом 2.

Рекультвация ТБО в Саларьево

Работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Саларьево начнутся в 2017 году. «Работы пока не ведутся, мы планируем их начать чуть позже - в следующем году», — заявил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Закрытие подмосковного общества охотников и рыболовов

Суд приостановил деятельность общества охотников и рыболовов в Московской области на 17 дней. В ходе проверки Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило нарушения требований «Ветеринарно-санитарных правил сбора и утилизации биологических отходов».

«Решением суда ОСО „Раменское общество охотников и рыболовов“ привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ в виде приостановления деятельности сроком на 17 суток», — заявили в ведомстве.

ДТП на Дмитровском шоссе

В ДТП на Дмитровском шоссе пострадали четыре человека.

«По уточненным данным, утром 14 сентября на 22 километре Дмитровского шоссе произошло столкновение двух грузовиков, легкового автомобиля и рейсового автобуса. В результате происшествия пострадали четыре человека, все они находились в автобусе. Люди получили легкие травмы», — рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства случившегося.

Ремонт Ленинградского шоссе от МКАД до съезда в Шереметьево

На участке Ленинградского шоссе от МКАД до съезда в аэропорт Шереметьево стартовал ремонт асфальта. Сейчас специалисты фрезеруют старое покрытие, а затем будут укладывать новое. Площадь ремонтируемого участка составляет почти 110 тысяч квадратных метров.

На время ремонта для проезда останетутся открытыми одна-две полосы в каждую сторону.

Подорожание жилья в Москве

Стоимость жилья в столице может вырасти на 3-5 % из-за инфляции и улучшения качества проектов со стороны строительных компаний.

При этом по словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, количество сделок по приобретению недвижимости через ипотеку в столице по-прежнему стабильно.

«Красная кишка» в парке «Зарядье»

В парке «Зарядье», открывшемся 11 сентября, компания–установщик указателей ошиблась с переводом на китайский язык. Вместо нужных иероглифов, обозначающих «Красную площадь», на табличке написано «красная кишка», иначе — колбаса.