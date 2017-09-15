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Парк Universal в Новой Москве

Проектированием тематического парка Universal Studios в Новой Москве, в строительство которого вложат 2,5 миллиарда долларов, займутся в первой половине 2018 года.

«Так как мы сейчас сменили место размещения (изначально это все прорабатывалось на пересечении МКАД и Варшавки, а сейчас мы рассматриваем это на участке Калужского шоссе, между Калужским шоссе и дублером), то какие-то вещи в предварительной концепции пришлось изменить. Так что на полноценное проектирование мы выйдем не раньше чем в первой половине следующего года», — рассказал коммерческий директор группы компаний «А101», которая построит парк, Дмитрий Волков.

Обновление сервиса по получению справок из госархивов

На сайте правительства Москвы обновился сервис «Получение архивной справки из государственных архивов Москвы». Теперь там можно получить информацию о зарплате, трудовом стаже, награждении, учебе, пособии по безработице, создании или переименовании организации для оформления трудовой пенсии и получении копии акта медицинского освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы.

Также на сервисе можно заказать справки о мобилизации, об установлении опеки или усыновлении, о пребывании детей в учреждениях для сирот. Раньше за ними нужно было идти в «Мои документы».

Справки из архива присылают в личный кабинет пользователя сайта правительства или выдаются в центре госуслуг «Мои документы» через 20 рабочих дней после обращения.

Гидрометцентр пожаловался на вандалов

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд пожаловался на вандалов, которые мешают не только работе парка «Зарядье», но и метеорологам.

«К большому сожалению, уровень вандализма в нашей стране очень высок. Он даже сказывается на работе Гидрометслужбы. Дело в том, что современный наблюдательный инструментарий позволяет существенно расширить территорию автоматических метеорологических станций, которые могут работать без участия человека. Но, к большому сожалению, весь наш инструментарий, всю современную технику приходится держать под надзором. В противном случае и нескольких дней не проходит, как эти приборы разрушаются. Даже не уносятся, а просто разрушаются: расстреливаются и так далее», — рассказал Вильфанд.

Новая развязка у Домодедова

Возле московского аэропорта Домодедово построят притерминальную развязку, которая должна разделить транспортные потоки «на вылет» и «на прилет». Узел должен улучшить транспортную доступность аэропорта. Развязку создадут в рамках строительства нового пассажирского терминала, который начнет работу к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Эвакуированные автомобили

Руководитель «Администратора московского парковочного пространства» Александр Гривняк рассказал, что на стоянках в Москве находится более 3,5 тысячи эвакуированных автомобилей, владельцы которых не стали их забирать. Невостребованными считаются машины, которые остаются там больше семи дней. В случае если владелец автомобиля не объявится по истечении трех месяцев, АМПП сообщает об этом в ГИБДД. После чего сотрудники автоинспекции начинают поиск владельца.

Биржа труда

PR-агентству Redline требуется медиаменеджер, Международному генеалогическому центру — дизайнер, Center of Fast English — преподаватель английского языка, музею «Живые системы» — экскурсовод.