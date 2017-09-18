Каждое утро The Village знакомит горожан с главными новостями к текущему часу.

Прогноз погоды

По прогнозу синоптиков, сегодня будет пасмурно, плюс 15 градусов. Днем температура поднимется до 23 градусов, будет идти дождь. К вечеру похолодает до 20 градусов.

Ветер дует юго-восточный, со скоростью один метр в секунду, влажность — 77 %, атмосферное давление — 746 миллиметров ртутного столба.

Панорамный ретроресторан в парке «Зарядье»

Панорамный ресторан с видом на Москву-реку и Замоскворечье начнет работать в парке «Зарядье» в начале октября. Его интерьер оформят в стиле 60-х годов XX века.

Общая площадь здания составит более 1,8 тысячи квадратных метров. Заведение рассчитано на 299 посадочных мест.

Оплата налогов по QR-кодам в «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк запустил обновленное приложение «Сбербанк Онлайн». Теперь в нем можно оплачивать налоги по QR-кодам. Также новая функция позволяет оплачивать налоги и по штрихкодам, которые есть на квитанциях, например, за услуги ЖКХ и за штрафы ГИБДД.

Для того чтобы оплатить налог, пользователю нужно навести камеру телефона на QR- или штрихкод на платежном документе. Приложение распознает информацию и автоматически подставит ее в поля оплаты. Функция находится в разделе «Платежи».

Подорожание парка «Зарядье»

Итоговая смета парка «Зарядье», построенного на месте снесенной гостиницы «Россия», может увеличиться почти в два раза — с 14 до 25 миллиардов рублей.

Дополнительные средства пойдут как на восстановление поврежденного посетителями ландшафта, так и на прокладку коммуникаций и другие работы по доработке парка.

Смерть Зураба Соткилавы

В Москве умер оперный певец, солист Большого театра Зураб Соткилава. Ему было 80 лет.

«Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца», — сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

Инвестиции в тематический парк Universal Studios в ТиНАО

В тематический парк Universal Studios в ТиНАО вложили 2,5 миллиарда рублей. Новый парк начнут строить в первой половине 2018 года.

Старт раздельного сбора мусора в Москве

Раздельный сбор мусора планируют запустить в Москве в 2021–2022 годах. Ожидается, что мусороперерабатывающая отрасль наберет обороты после полного вступления в силу закона «Об отходах производства и потребления» в 2019 году.

Переиздание «Красной книги Москвы»

Переиздать «Красную книгу Москвы» планируют в 2018 году.

«Раньше по законодательству „Красная книга“ переиздавалась каждые десять лет. Потом этот срок сократился до пяти-семи лет. Но мы выдерживаем график. Последний раз она выходила в свет в 2011 году. В 2018 году планируется издание новой редакции „Красной книги“», — рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.