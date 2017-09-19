Каждое утро The Village знакомит горожан с главными новостями к текущему часу.

Прогноз погоды

Прямо сейчас за окном плюс 13 градусов, ветрено. Максимальная температура воздуха днем составит только 14–16 градусов, однако это все еще выше многолетних значений на 3–4 градуса. Ветер — юго-западный, западный 5–10 метров в секунду, местами порывы до 15–20 метров в секунду.

Зебра на 1-й Тверской-Ямской

На перекрестке 1-й Тверской-Ямской с улицами Чаянова и Васильевской в выходные появился наземный пешеходный переход — первый на этом участке трассы. Однако к понедельнику его закрасили. ЦОДД эту ситуацию пока никак не комментирует.

Самые популярные станции метро у покупателей жилья

Специалисты агентства недвижимости «МИЭЛЬ» назвали самые востребованные у покупателей жилья станции метро: ими оказались «Первомайская», «Выхино» и «Щелковская». У арендаторов популярнее «Сокольники», «Бабушкинская» и «Молодежная».

Стихи на найденной при раскопках на Биржевой площади чаше

Ученые определили автора стихов, которые были написаны на фрагментах персидской бронзовой чаши XVI века, найденной во время археологических раскопок на Биржевой площади в Москве. Они принадлежат жившему в XIV веке персидскому поэту Хафизу Ширази.

Нарушения в Центре содействия семейному воспитанию

Инспекция, которая была организована аппаратом уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой, обнаружила ряд нарушений в московском Центре содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» (детский дом № 18), где подростки избивали друг друга. «Несмотря на то что телесные повреждения при осмотре пострадавших воспитанников медицинскими работниками не выявлены, за проявленную халатность и несвоевременную реакцию на случившийся инцидент трое воспитателей учреждения были уволены», — говорится в сообщении.

Также с 18 сентября в центре ввели дополнительный персонал. «Теперь во время прогулок воспитанников за каждой группой закреплены не менее двух сотрудников», — отмечается на сайте.

Биржа труда

Образовательному центру Ludi требуется младший администратор, Музею Победы — заведующий отделом, агентству Fields4e — проектный менеджер. ТАСС нужен редактор отдела «Культура», Vogue — редактор отдела красоты.