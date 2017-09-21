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Визит Путина в «Яндекс»

Сегодня президент России Владимир Путин посетит офис «Яндекса» по случаю 20–летия компании. По этому случаю многие рестораны и кафе в бизнес–центре «Яндекса» в четверг будут закрыты, также в здании будут работать глушилки. В программе визита — демонстрация прототипа беспилотного автомобиля.

Новые районы «Моей улицы»

Программа «Моя улица» придет в спальные районы. Список улиц на 2018 год власти столицы опубликуют в конце сентября, но уже известно, что благоустройство начнут с улиц и парковых зон в Марьино, Зеленограде, Братеево, Южном Бутово. Кроме того, создадут парковую зону вдоль реки Яузы — здесь появятся 40 километров вело— и беговых дорожек с прорезиненным покрытием, детские и спортивные площадки. Ремонт затронет также площадки возле станций метро «Бунинская аллея» и «Улица Горчакова», территории Черневского, Нижнего и Верхнего Черневских прудов, Верхнего, Среднего и Нижнего Гавриковских прудов, а также реки Корюшки. Помимо всего, в следующем году благоустроят Воробьевскую и Карамышевскую набережные, а Воробьевы горы и Лужники свяжет фуникулер.

Переезд сервиса для проверки автоистории

На сайте мэра Москвы теперь можно проверить историю автомобиля. Данная услуга позволяет узнать количество владельцев автомобиля, зарегистрированного в Москве и Московской области, информацию о его участии в ДТП, факты коммерческого использования (в качестве такси), а также сведения нахождении машины в розыске — такие сведения будут полезны перед покупкой машины. Функция сохранится на портале «Автокод» до конца года, к этому времени все сервисы планируется перенести на сайт столичной мэрии. Здесь же можно будет записаться в экзаменационные и регистрационные подразделения ГИБДД, обжаловать штрафы, а также оплатить штрафы и проверить документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации машины, техпаспорт.

Новые аудиогиды в электричках

Центральная пригородная пассажирская компания в рамках проекта «Говорящие экспрессы» представила шесть новых аудиогидов. Звуковые путеводители рассказывают интересные факты о станциях, населенных пунктах и достопримечательностях рядом с теми местами, где проезжает электричка. На данный момент скачать можно 23 аудиоистории о достопримечательностях Москвы, Подмосковья и других регионов Центрального федерального округа. По оценке компании, с начала года аудиогид установили 195 тысяч раз. Самые популярные истории — «Москва-Дмитров», «Москва-Новый Иерусалим» и «Москва-Переделкино».

Реконструкция развязки

Реконструкцией развязки на пересечении МКАД и Бесединского шоссе займется компания «Гера». Работы стоимостью 4,4 миллиарда рублей планируется завершить к 2020 году. Проект предполагает также строительство направленной эстакады с внешней стороны МКАД и эстакады к ТЦ «Южные ворота». Кроме этого, подрядчик обязуется построить надземный пешеходный переход от «Южных ворот» к деревне Беседы.

Новые рейсы «Азимута» из Внукова

С сегодняшнего дня авиакомпания «Азимут» начнет выполнять два регулярных рейса из аэропорта Внуково — в Ростов–на–Дону и в Омск. Цена билета на самолет стартуют от 888 рублей.

Творческие программы в Музее Москвы

С 21 сентября до 21 декабря Музей Москвы запускает новые программы. В детском центре проведут уроки рисования и сценического движения, архитектурные мастер–классы, занятия по археологии, лекции по истории искусств и спортивные тренировки. По вторникам и четвергам для детей от 9 до 12 лет здесь также организуют танцы. Вместе с тем, стартует программа «Встречаем по одежке!» — она продлится до 31 мая 2018 года, в рамках которой познакомят с историей и традицией костюмов. Примечательно, что сшить наряд можно будет самостоятельно. Программа «О стрельце-молодце!» расскажет о стрельцах, зарегистрироваться на мероприятия можно по телефонам: +7 (495) 637-77-74, +7 (495) 739-00-08.

Курсы астрономии для взрослых

Московский планетарий объявил набор на курсы астрономии для взрослых. В программе — 7 лекций, на которых расскажут о звездной карте неба, научат работать с телескопом, определять созвездия, планеты и навигационные звезды. Начало образовательных мероприятий — 28–29 сентября, окончание — 2–3 ноября. Платные занятий будут проводиться еженедельно по четвергам или пятницам и один раз во вторник в 19:30. Длительность занятия — два академических часа. Абонемент ценой 5600 рублей можно купить в кассе планетария.

Биржа труда

Гарвардский университет ищет специалистов из сферы медиа (технологий и бизнеса) для работы над журналистским проектом. Видеооператор–режиссер монтажа требуется в компанию LiveProduction, художник компьютерной графики с упором на композитинг — в CG Company, а Slava Service нуждается в менеджере по рекламе. Также SMM-менеджера fashion-проектов сейчас ищут в KIOSKO.