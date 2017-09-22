Каждое утро The Village знакомит горожан с главными новостями к текущему часу.

Погода в уик-энд

В пятницу и в выходные в столице сохранится теплая погода без осадков. Температура воздуха в конце недели будет колебаться от 15 до 19 градусов, что немного выше климатической нормы. При этом атмосферное давление в выходные дни существенно превысит норму и составит более 760 миллиметров ртутного столба.

Очередные звонки о минировании

В Москве проверяют очередные анонимные сообщения о минировании. Утром в полицию поступили звонки о взрывных устройствах в совете депутатов муниципального округа Рязанский и Московском центре боевых искусств, а также в управах районов Северное Бутово и Войковский. Эвакуацию в зданиях пока не объявляли.

Судьба немецкой винтовки на памятнике Калашникову

Российское военно-историческое общество приняло решение убрать с памятника оружейнику Михаилу Калашникову на Садовом кольце схему немецкого автомата StG-44. По словам директора РВИО Владислава Кононова, автор скульптуры Салават Щербаков и его подмастерье «что-то напутали».

Кононов также отметил, что ошибка подчеркивает, насколько автомат Калашникова отличается от немецкой винтовки, поэтому обвинять советского конструктора в заимствовании «категорически неверно».

Бесплатные лекции в «Зарядье»

В парке «Зарядье» на территории павильона «Заповедное посольство» открылся научно-познавательный лекторий на 60 человек. Здесь планируется организация регулярных встреч с учеными, архитекторами, дендрологами, дизайнерами, врачами, социологами и искусствоведами.

Так, 22, 26, 27 и 29 сентября в 19:00 пройдут бесплатные лекции по медицине, экологии, ландшафтному дизайну и архитектурному озеленению.

Премьера «Нуреева» в Большом театре

Большой театр назначил дату премьеры балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова на 9 и 10 декабря. Такое решение приняли после встречи гендиректора театра Владимира Урина с Серебренниковым. Сам режиссер, вероятно, не сможет лично присутствовать на репетициях, поскольку он находится под домашним арестом.

Пешеходная Биржевая площадь

С 23 сентября Биржевая площадь станет пешеходной. Обустройство пешеходного пространства на площади продлится 16 дней — до 9 октября. За это время здесь уберут разделение на проезжую часть и тротуары, вымостят территорию гранитной плиткой и обустроят подземное помещение фонтана. Площадь станет частью единого маршрута от Кремля до парка «Зарядье».

После благоустройства возможность проезда по Биржевой площади сохранят только машины резидентов и спецтранспорт, а также автомобили людей с ограниченными возможностями.

Проблемы столичных вузов

Рособрнадзор запретил прием студентов в Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» и Первый московский юридический институт. В июле ведомство лишило МИТРО государственной аккредитации.

Интерактивный музей в Театре на Таганке

В Театре на Таганке появится интерактивный музей в память о Юрии Любимове. Его откроют 30 сентября в 17:00. Посетителям музея представят виртуальный тур по театру и кабинету режиссера, а в день открытия также покажут короткометражку о жизни Любимова и спектакль «Добрый человек из Сезуана», билет на который будет стоить 1 рубль.

Бесплатные занятия в музее каллиграфии

В Современном музее каллиграфии в парке «Сокольники» 24 сентября состоится день открытых дверей с бесплатными занятиями. Кроме того, в 14:30 преподаватель Национальной школы искусства красивого письма Екатерина Орфанова расскажет о курсе каллиграфии для детей, а в 16:30 Артемий Лебедев — о занятиях для взрослых.

Цветочные павильоны

До конца года в Москве установят 24 городских павильона «Цветы». Первый объект с торговым залом и холодильной камерой появился в Борисовском проезде на юге столицы. В павильонах, сделанных по единому дизайну в бежево-серых тонах, будут торговать предприниматели, которые выиграют открытые аукционы.

Адреса, по которым установят объекты, пока выбирают префектуры столичных округов.