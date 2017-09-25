Каждое утро The Village знакомит горожан с главными новостями к текущему часу.

Неподтвердившиеся взрывы

В воскресенье вновь поступали звонки об угрозе взрывов в ряде зданий в Москве. Среди якобы заминированных объектов — гостиницы «Измайловская», «Азимут», «Космос», торговые центры «Капитолий», «Принц Плаза», «Мега Химки», «Метрополис», «Хорошо», «Щука», «Океания» и «Домодедово». Во время проверок взрывные устройства не обнаружили.

Мотопатруль МЧС

Спасателям выделят восемь пожарно–спасательных мотоциклов до конца 2017 года. Маневренные мотоциклы с огнетушителями, на которых проще добраться к месту аварии, будут использовать при выездах на ДТП. А во время ЧМ-2018 пожарный мотопатруль будет сопровождать автобусы с футбольными командами.

Окончание реформы уличной торговли

В Москве завершена реформа уличной торговли, в рамках которой по приказу мэра Сергея Собянина проводился снос самостроя. Теперь 400 ИП и организаций заключили договоры на работу в нестационарных торговых объектах — в результате в городе законно работают 9 100 киосков.

Новые проблемы «ВИМ-Авиа»

Рейс «ВИМ-Авиа» из Домодедова в Магадан прилетел с суточной задержкой. В СК заявили, что авиакомпания продавала билеты, несмотря на невозможность перелета в указанные в сроки. По данным следствия, 22 и 23 сентября перевозчик отложил 15 внутрироссийских и международных рейсов, из-за чего пострадали 2 997 пассажиров. Задержки связаны с задолженностью компании за топливо перед топливно-заправочными организациями.

Рекорд атмосферного давления

Сегодня с утром зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление. «25 сентября в 08:00 атмосферное давление на станции ВДНХ достигло 766,6 миллиметра ртутного столба (1021,8 гПа). Таким образом был перекрыт не только максимум для этого дня сентября, но и максимум всего месяца». Прежний рекорд принадлежал 1973 году. Повышенное атмосферное давление ожидается и в следующие два дня.

Продление велосезона

Власти Москвы могут продлить текущий велосезон, который завершается в октябре, до ноября, если в столице будет держаться теплая погода.

3D-модели квартир по реновации

В 2018 году на 3D-карте Москвы появятся модели квартир по программе реновации. «Хотим, чтобы житель смог ходить не только по улицам 3D-города, но и зайти посмотреть свою будущую квартиру виртуально», — отметили в Москомархитектуре.

Изменение автобусных маршрутов

Движение по 3-й Песчаной улице и в проезде Березовой Рощи перекроют с 19:15 27 сентября до 11:30 1 октября из-за футбольного матча. Так, автобусы № 175 будут следовать от станции метро «Сокол» до Песчаной площади, а автобусы № 818 — от станции метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» и от конечной остановки «Силикатный завод» до Песчаной площади.

Бесплатные экскурсии на фестивале «Золотая осень»

С сегодняшнего дня до 8 октября в рамках фестиваля «Золотая осень» организуют более 30 бесплатных пешеходных экскурсий. Старт прогулок — на улице Новый Арбат, 13, и в Столешникове переулке, 6. В будни начало экскурсий — в 18:00, в выходные — в 14:00 и 17:00. Полная программа мероприятий — здесь.

Фестиваль современного танца DanceInversion

В Москве начался фестиваль современного танца DanceInversion, который проходит в Большом и Музыкальном театрах до 3 декабря. Зрители увидят работы танцевальных школ из Кубы, Монако, Испании, Ирландии, Германии, Франции, Швейцарии, США. В этом году мероприятие посвящено 200-летию со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа.

Биржа труда

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