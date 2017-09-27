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Погода

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха составит 11 градусов, дождя не ожидается. К вечеру похолодает до 9 градусов.

Ветер дует северо-восточный, со скоростью два метра в секунду, влажность — 55 %, атмосферное давление — 766 миллиметров ртутного столба.

Северное сияние в парке «Зарядье»

С 29 сентября на территории павильона «Медиацентр» в парке «Зарядье». откроется выставка, посвященная истории освоения Арктики. На ней посетителям покажут предметы быта и снаряжение из первых арктических экспедиций. Гости выставки также увидят северное сияние. Его воссоздадут при помощи специальной мультимедийной установки.

«Выставкой „Русская Арктика“ мы начинаем первый выставочный сезон в парке. Экспозиция будет доступна для москвичей и гостей города с 29 сентября по 15 февраля включительно», — рассказал директор парка Павел Трехлеб.

mos.ru mos.ru

По понедельникам выставка «Русская Арктика» будет работать с 14:00 до 20:00, а в остальные дни — с 10:00 до 20:00. Стоимость билета — 250 рублей.

Иск создателей фильма «Дед Мороз: битва магов» к авторам «Защитников»

Кинокомпания «Ангел» — сняла фильм «Дед Мороз: Битва магов» — подала в суд на кинокомпанию Enjoy Movies, снявшую фильм «Защитники».

Иск направлен в Арбитражный суд Москвы от ООО «Ангел». Ответчиками по иску выступают ООО «Энджой Мувиз» и кинопродюсерcкая компания Renovatio, участвовавшая в создании фильмов «Защитники» и «Дед Мороз: Битва магов». Причина иска и его сумма не раскрываются.

В кинокомпании Enjoy Movies от комментариев отказались.

Долгожители Москвы

В Москве проживают 598 граждан, которым больше ста лет. Всего в столице живет около трех миллионов пенсионеров.

Люстра в виде Кремлевской звезды в павильоне «Космос» на ВДНХ

Под куполом павильона «Космос» на ВДНХ установят люстру в виде звезды, которая находилась на Троицкой башне Кремля в 1930-х годах.

«Точная копия звезды, украшавшей Троицкую башню Кремля с 1935 по 1937 годы, появится под куполом павильона «Космос» на ВДНХ. Настоящую кремлевскую звезду установили в павильоне в качестве люстры в 1954 г. Почти 20 лет она светила гостям «Космоса», но была демонтирована и утрачена. Новую звезду воссоздали по проектным историческим чертежам советских художников и архитекторов», — сказано в сообщении.

Сборку и установку звезды планируют завершить к концу 2017 года.

Общегородское онлайн-собрание для родителей

Общегородское онлайн-собрание для родителей пройдет 27 сентября. Оно будет посвящено играм. На нем расскажут о создании дома игровой среды для детей, а также о том, как правильно выбирать игрушки для детей.

Прямая трансляция мероприятия начнется на Московском образовательном интернет-телеканале в 19:15. Задать вопросы в режиме онлайн, а также предложить свои темы для обсуждения можно по электронной почте: myasnikovala@mos.ru.

Новые жилые корпуса в ЖК «Лефортово Парк»

Москомэкспертиза согласовала проект строительства четырех жилых корпусов в составе жилого комплекса «Лефортово Парк» по адресу: улица Красноказарменная, владение 14А, район Лефортово, Юго-Восточный административный округ Москвы.

В частности, планируется построить два 12-этажных корпуса и один 16-этажный корпус. Также возведут 23-этажный дом. В них на подземном этаже будет подземная автостоянка и кладовые для хранения личных вещей жильцов.