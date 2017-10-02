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Погода

По прогнозам синоптиков, днем в Москве будет солнечно. Воздух прогреется до 6 градусов, а к вечеру похолодает до 5 градусов. Ветра нет — штиль, влажность — 72 %, атмосферное давление — 760 миллиметров ртутного столба.

Отзыв лицензии у Темпбанка

Центробанк лишил лицензии зарегистрированный в столице Темпбанк.

По данным регулятора, бизнес-модель банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников, в результате чего на балансе организации образовался большой объем проблемных активов. При этом, как пояснили в ЦБ, Темпбанк неадекватно оценивал принятые риски и полностью утратил собственный капитал.

Новые объекты здравоохранения в Москве

До конца 2018 года в столице построят еще 18 объектов здравоохранения.

«Планируется ввести в эксплуатацию 18 объектов здравоохранения, в том числе восемь поликлиник, три стационарных корпуса, пять подстанций скорой помощи и два инженерных объекта», — рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Помимо этого, до конца года намечен старт строительства еще пяти поликлиник, двух подстанций скорой медицинской помощи, а также патологоанатомического корпуса с подземными переходами для городской клинической больницы № 13 по адресу: улица Велозаводская, дом 1/1, и учебно-лабораторных корпусов по адресам: проспект Вернадского, дом 96, корпус 3, и владение 90, корпус 12.

Открытие выставки «Диалог с творчеством: созвучие» в музее «Садовое кольцо»

В понедельник, 2 октября, в музее «Садовое кольцо» открылась выставка «Диалог с творчеством: созвучие».

«В проекте представлены живопись, скульптура, коллаж известных московских художников Севериной Людмилы, Акулининой Ларисы, Смирновой Анны и Храпачевой Александры», — сказано в пресс-релизе к выставке.

Работы можно посмотреть до 17 октября. Более подробную информацию о мероприятии можно узнать здесь.

Задержание террористов в Москве

Сотрудники ФСБ задержали группу сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», базировавшихся в столичном регионе.

По данным спецслужбы, задержанные готовили теракты в местах массового скопления людей и на объектах транспорта. У них нашли две самодельные бомбы, два пистолета ПМ, две гранаты и компоненты для изготовления взрывчатки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за организацию деятельности террористической организации и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Новый детский сад в Химках

Детский сад на 152 места открылся в Химках. Он расположен на территории жилого комплекса «Мишино» в микрорайоне Клязьма-Старбеево.

«В трехэтажном здании размещены пищеблок, медицинская часть, музыкальный зал, игровые комнаты и спальни, раздевалки, служебно-бытовые помещения», — говорится в сообщении местной администрации.

На территории детсада также будет работать спортивный зал площадью около 200 квадратных метров.