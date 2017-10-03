Каждое утро The Village знакомит горожан с главными новостями к текущему часу.

Рестораны на МЦК

С начала 2018 года на шести станциях МЦК откроются кафе, аптеки, мини-маркеты, кофейни, точки продажи прессы, закусочные и рестораны. Среди станций, где появятся такие точки: Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская, Измайлово, Стрешнево и Панфиловская. Кроме того, здесь могут появиться магазины с промтоварами, товарами импульсного спроса и сезонными продуктами, а также со свободной специализацией. Арендаторов торговых площадей выберут с помощью открытых электронных аукционов, которые пройдут с 7 октября по декабрь.

Перекрытие Пречистенской набережной

Движение на участке Пречистенской набережной от Крымского моста до Соймоновского проезда ограничат для автомобилистов из-за ремонта дороги. Ограничения продлятся с 20:00 сегодняшнего дня до 05:00 четверга, 5 октября. Альтернативные пути объезда возможны по улицам Остоженка, Пречистенка и Волхонка. По Остоженке и Пречистенке автомобилисты смогут выехать на Садовое кольцо, а по Волхонке — на Большой Каменный мост.

Ремонт подземных переходов

В этом месяце начнется ремонт 14 подземных переходов, прилегающих к 12 станциям метро, он продолжится до июня 2018 года. На некоторых станциях благоустроят не только подземные переходы, но и отремонтируют фасады. Круглосуточный ремонт не предполагает перекрытия входов и выходов для пассажиров. Участки работ отделят с помощью специального ограждения.

Гривастая волчица в Московском зоопарке

В Московский зоопарк из зоопарка Праги привезли полуторагодовалую самку редкого гривастого волка. Животное обитает на старой территории по соседству с вольерами лис и красных волков. В планах сотрудников зоопарка — найти самца, чтобы продолжать популяцию хищника.

Гривистый волк - хищное млекопитающее семейства псовых. Единственный представитель рода Chrysocyon. В переводе с греческого его название означает «короткохвостый золотистый пёс». Гривистый волк распространён на севере от устья реки Парнаиба (северо-восток Бразилии) до востока Боливии; на юге ареал включает Парагвай и штат Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия). Самый крупный представитель семейства псовых в Южной Америке, гривистый волк обладает уникальной внешностью. Он, скорее, похож на крупную лисицу на высоких, стройных ногах, чем на волка. Тело у него довольно короткое (125—130 см). Ноги очень высокие (высота в холке 74—87 см). Весит гривистый волк 20—23 кг. Непропорциональность телосложения еще сильнее подчёркивается высокими ушами и коротким (28—45 см) хвостом, а также удлинённой мордой: длина его черепа 21—24 см. Длинные ноги гривистого волка, видимо, являются эволюционным приспособлением к месту обитания — травянистым равнинам, — они помогают волку обозревать окрестности, двигаясь в высокой траве. Примечательно, что щенки гривистого волка рождаются коротконогими. Увеличение длины ног идёт за счёт роста голени и плюсны (как у гепардов), однако гривистых волков нельзя назвать хорошими бегунами. Гривистые волки ведут ночной и сумеречный образ жизни, — в течение дня они обычно отдыхают среди густой растительности, изредка перемещаясь на небольшие расстояния. Самцы более активны, чем самки. Основой социальной структуры у гривистых волков является брачная пара, которая занимает один домашний участок (порядка 27 км²), но в остальном довольно независима. Самец и самка отдыхают, охотятся и путешествуют порознь. Несмотря на внешнее сходство с лисицами, гривистый волк не является их близким родственником. В частности, у него отсутствует характерный для лисьих вертикальный зрачок. Его родство с родом Dusicyon (фолклендская лисица) также оказалось спорным. Видимо, он является реликтовым видом, пережившим вымирание крупных южно-американских псовых в конце плейстоцена. #волк #гривистыйволк #необычноеживотное

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Кольца для оплаты проезда

Во второй половине октября в продажу поступят кольца для бесконтактной оплаты с функциями карты «Тройка». Ранее компания PayRing подписала с Московским метрополитеном соглашение на установку «Тройки» в кольцо, которое можно будет носить на пальце. По словам создателей инициативы, такое решение для оплаты проезда — первое в мире.

Снижение скорости в центре

Власти Москвы могут снизить допустимую скорость движения до 40 километров в час на некоторых центральных улицах города. Речь идет об участках, где много школ, детских садов, больниц, поликлиник. При этом введение ограничений возможно только после общественного обсуждения.

Банкоматы ВТБ в метро

На 65 станциях московского метро дополнительно установят 94 банкомата ВТБ. Помимо обычных операций, клиенты смогут здесь оплачивать парковку и пополнять карты «Тройка» без комиссии. Со списком станций, где появятся банкоматы, можно ознакомиться здесь.

Переходы с дополнительной подсветкой

До конца месяца 79 нерегулируемых пешеходных переходов в Москве оборудуют дополнительной подсветкой. Там появятся 160 светодиодных импульсных светофоров Т7 и лампы, подсвечивающие переход сверху. Адреса переходов с подсветкой опубликованы здесь.

Фестиваль авторского кинематографа

В сети кинотеатров «Москино» стартует фестиваль авторского кинематографа. Первые мероприятия пройдут кинотеатре «Факел», где с 5 по 8 октября покажут картины «Любовь», «Мой король», «Последний романтик планеты Земля» и «Жизнь Адель». Все показы идут на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты на фестиваль можно приобрести здесь.

Григор Клиган в Москве

Исландский актер и спортсмен Хафтор Бьёрнссон, прославившийся ролью Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов», приедет в Москву 26 октября. Он примет участие в V Международном фестивале спорта и здорового образа жизни SN Pro. Автограф-сессия с актером для посетителей пройдет 28 октября. Хафтор обладает званием самого сильного человека Европы и «Самого сильного викинга планеты».

Концерт Стинга

Сегодня в «Олимпийском» состоится концерт Стинга в рамках его мирового турне «57th & 9th». Особенность светового и звукового шоу — обзор на 180 градусов. Кроме того, вместе с певцом выступят сын Стинга и музыкант, Джо Самнер. Стинг представит свой 12-й альбом, а также исполнит свои хиты.

Биржа труда

В Национальной ассоциации организаторов мероприятий ищут ассистента, а в Show-production #ИсполняйМечты — контент-менеджера. Medsmedia нуждается в копирайтере и журналисте, а издание «Дороги и транспорт» — в менеджере проектов. Кроме того, The Washington Post объявил набор на оплачиваемую стажировку для будущих журналистов.