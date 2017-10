Гривистый волк - хищное млекопитающее семейства псовых. Единственный представитель рода Chrysocyon. В переводе с греческого его название означает «короткохвостый золотистый пёс». Гривистый волк распространён на севере от устья реки Парнаиба (северо-восток Бразилии) до востока Боливии; на юге ареал включает Парагвай и штат Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия). Самый крупный представитель семейства псовых в Южной Америке, гривистый волк обладает уникальной внешностью. Он, скорее, похож на крупную лисицу на высоких, стройных ногах, чем на волка. Тело у него довольно короткое (125—130 см). Ноги очень высокие (высота в холке 74—87 см). Весит гривистый волк 20—23 кг. Непропорциональность телосложения еще сильнее подчёркивается высокими ушами и коротким (28—45 см) хвостом, а также удлинённой мордой: длина его черепа 21—24 см. Длинные ноги гривистого волка, видимо, являются эволюционным приспособлением к месту обитания — травянистым равнинам, — они помогают волку обозревать окрестности, двигаясь в высокой траве. Примечательно, что щенки гривистого волка рождаются коротконогими. Увеличение длины ног идёт за счёт роста голени и плюсны (как у гепардов), однако гривистых волков нельзя назвать хорошими бегунами. Гривистые волки ведут ночной и сумеречный образ жизни, — в течение дня они обычно отдыхают среди густой растительности, изредка перемещаясь на небольшие расстояния. Самцы более активны, чем самки. Основой социальной структуры у гривистых волков является брачная пара, которая занимает один домашний участок (порядка 27 км²), но в остальном довольно независима. Самец и самка отдыхают, охотятся и путешествуют порознь. Несмотря на внешнее сходство с лисицами, гривистый волк не является их близким родственником. В частности, у него отсутствует характерный для лисьих вертикальный зрачок. Его родство с родом Dusicyon (фолклендская лисица) также оказалось спорным. Видимо, он является реликтовым видом, пережившим вымирание крупных южно-американских псовых в конце плейстоцена. #волк #гривистыйволк #необычноеживотное

A post shared by Ветеринарная клиника ГУФФИ Иж (@clubguffy) on Dec 26, 2016 at 12:12am PST