На Поклонной горе установят гигантский елочный шар с танцплощадкой внутри, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Шар начнут собирать 1 декабря. На сборку потребуется больше недели. Диаметр шара составит 17 метров, его соберут из 23 тысяч лампочек. Музыкальная скульптура будет исполнять песни о Москве, зиме и Новом годе. В зависимости от музыки на поверхности шара будут транслироваться разные изображения и узоры. Внутрь шара можно будет зайти и потанцевать.

Шар вошел в Книгу рекордов Гиннесса за 2016 год как «Самая большая светодиодная скульптура в мире».