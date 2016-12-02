Девелоперская компания Crocus Group запускает новый проект — «Крокус Сити Океанариум». Об этом The Village сообщили в пресс-центре компании.

Океанариум расположился рядом с торгово-развлекательным комплексом Vegas в «Крокус Сити». Открытие нового пространства намечено на 10 декабря.

Экспозиция океанариума разделена на две части: морскую и пресноводную. Посетители смогут увидеть более 5 тысяч видов рыб и животных со всего мира. На третьем этаже здания откроется интерактивная выставка — «Сад бабочек» с живыми тропическими растениями, экзотическими птицами и бабочками в их естественной среде обитания. Как отметили в пресс-центре, экспозиция океанариума будет постоянно пополняться.

На территории океанариума также появится лекционный зал и смотровые площадки. Здесь ежедневно будут проводить тематические экскурсии, лекции, мастер-классы и шоу для посетителей выставки.