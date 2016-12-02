В Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре откроется новое творческое пространство — Московский арт-клуб. Об этом The Village рассказали в пресс-службе музея.

Новый проект представляет собой открытую студию, где участники смогут узнать о современном искусстве, дизайне, архитектуре и кино. В клубе будут проводить лекции, мастер-классы, воркшопы, кинопоказы и встречи с представителями российского и зарубежного арт-сообщества.

МАК планирует разработать собственную программу курсов. Занятия цикла будут состоять из теоретической и практической части.

Также в планах организаторов — проведение арт-тренингов и выездных туров на международные события в мире искусства.