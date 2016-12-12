Магазин мужской одежды Fancy Crew 14 декабря откроется на новом месте по адресу: улица Сретенка, 12. Ранее он находился на четвертом этаже универмага «Цветной». О переезде The Village рассказал директор проекта Александр Урюпичев. Магазин разделит помещение с парикмахерской Briolin.

«Мы вдохновлялись японским примером, где каждый бизнес формирует вокруг себя локальное движение», — сообщил Урюпичев. По его словам, расторжение контракта с универмагом произошло по обоюдному согласию. «Мы не сошлись во взглядах на развитие ретейла», — заявил основатель Fancy Crew.

Ассортимент магазина будет изменен. «Потому что в „Цветном“ мы делали ставку на товары класса люкс. Мне как байеру надоело с этим работать. [В новом магазине] мы снизим ценник, [теперь это будут] средний и премиальные сегменты. Вернемся к вещам на каждый день. Вернем часть брендов, которые у нас были до [переезда в „Цветной“, ранее магазин находился на улице Трубной]», — добавил Урюпичев.

Он добавил, что в 2017 году в магазине представят 12 лимитированных серий кроссовок adidas. Также Fancy Crew намерен представить серию значков.

«Джинсы Plan B и Ф22 остаются: нам нравится их подход к делу», — отметил директор магазина.

Совместное пространство парикмахерской и магазина будет переработано. В магазине разместят зону с парфюмерией и книжную полку. «Мы хотим делать раз в месяц спикизи-вечеринки с барменами и коктейлями. Первая будет с ребятами из бара „Юность“», — добавил Урюпичев.