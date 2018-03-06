Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос о равноправии в отношениях, приуроченный к Международному женскому дню.

Согласно исследованию, 82 % россиян выступают за равноправие в семейных отношениях. Практикуют такой подход 72 % пар: с 2009 года этот показатель вырос вдвое. При этом пары, выступающие за лидерство одного из партнеров, поддерживают в этой роли мужчин (16 % респондентов).

Почти две трети опрошенных совместно содержат семью и управляют бюджетом. Мужчины считают, что женщина должна вносить в семейный бюджет 32 % всех средств, а женщины называют более высокую цифру — 43 %.

Среди обязанностей исключительно женской до сих пор считается стирка. Как правило, женщины также занимаются готовкой, глажкой и уборкой, но в последние годы гендерное равноправие распространяется и на домашние обязанности.

«Наибольшее гендерное равенство в российских семьях наблюдается по одному из самых острых вопросов — финансовому. Мужчины и женщины теперь совместно зарабатывают деньги, совместно планируют семейные расходы и считают, что так и должно быть. Прежний стереотип, что муж должен полностью обеспечивать семью, необратимо разрушен. Хотя пока мужчины продолжают утверждать, что их вклад в семейный бюджет больше 50 %, и в основном женщины с ними согласны», — комментирует результаты исследования аналитик центра.

Источник: ВЦИОМ