Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: вандалы в «Зарядье», сбой в Сбербанке и ужесточение законодательства о митингах.

Итоги выборов в Москве

В воскресенье, 10 сентября, в Москве состоялись выборы в советы депутатов муниципальных округов. The Village уже проанализировал итоги голосования — оно запомнится сотнями нарушений, рекордно низкой для города явкой в 14,8 % и неожиданным успехом оппозиции, который признали даже в Кремле.

Поджоги из-за «Матильды»

В Москве у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера «Матильды» Алексея Учителя, подожгли два автомобиля. На месте преступления обнаружили листовки со словами «За Матильду гореть». По факту случившегося возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Сторонники Поклонской сожгли машину адвоката Алексея Учителя, сообщил сам Константин Добрынин в Фейсбуке pic.twitter.com/DEJdCvcb8B — Ольга Кузнецова (@olyakuznetsova) 11 сентября 2017 г.

Вандалы в «Зарядье»

С 11 сентября парк «Зарядье» открылся для всех посетителей. Сооснователь «Архнадзора» уже раскритиковал новое общественное пространство, «Студия Артемия Лебедева» представила проект фирменного стиля парка, а вандалы повредили расположенный на его территории стеклянный купол и окно медиацентра.

Публикация от @atriamagna Сен 9 2017 в 9:29 PDT

Сбой в Сбербанке

Держатели дебетовых карт пожаловались на некорректную работу «Сбербанка Онлайн». Баланс некоторых из них ушел в минус, как у овердрафтовых карт, позволяющих брать в кредит при нехватке денег на счете. В банке пояснили, что это технические неполадки, а не реальное изменение условий обслуживания, о котором забыли оповестить клиентов.

Банкротство россиян

В Объединенном кредитном бюро подсчитали, что почти 8 миллионов российских заемщиков могут столкнуться с банкротством. Виной тому — закредитованность населения. Лишь у 16 % потенциальных банкротов есть всего один кредит.

Ужесточение законодательства о митингах

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий организаторов митингов указывать в заявке «вопросы, являющиеся причинами проведения» акции. Необходимость внести поправки в процедуру в правительстве объяснили тем, что статья 18 закона «О собраниях» предписывает органам власти рассматривать адресованные им «вопросы, явившиеся причинами проведения публичных мероприятий».

Новый иск к Навальному

Бизнесмен Сергей Михайлов, известный как Михась, подал новый иск к Алексею Навальному. Он потребовал удалить пост оппозиционера следующего содержания: «Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе Солнцевской ОПГ». В чем именно заключается суть претензий к написанному, не уточняется.