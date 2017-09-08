Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: обрушение стены в Балашихе, нападение в метро, отъезд Непомнящих и еще семь событий.

Приглашение на выборы

После замечаний со стороны ЦИК москвичам начали рассылать СМС с приглашением на муниципальные выборы, которые состоятся в воскресенье, 10 сентября. Сообщение со ссылкой на сайт Мосгоризбиркома должны получить около 2 миллионов человек. The Village уже рассказал о некоторых выдвиженцах.

Обрушение стены в Балашихе

В подмосковной Балашихе рухнула кирпичная стена заброшенного кинотеатра «Союз». Кладка упала на торговые ряды, в результате чего пострадали семь человек, включая одного ребенка. В здании велись ремонтно-восстановительные работы, которые и могли привести к инциденту. Теперь кинотеатр полностью снесут.

Балашиха. Обрушение стены здания на ярмарку. Есть пострадавшие. pic.twitter.com/zCuQmTn5WM — Зять ВВП (@KYablochkin) 8 сентября 2017 г.

Отъезд Непомнящих

Вышедший в августе на свободу фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих уехал из России. Сейчас он находится в Праге, а в дальнейшем планирует поступить учиться в один из американских вузов.

Падение машины с людьми с парковки

С четвертого этажа парковки во 2-м Южнопортовом проезде на юго-востоке Москвы упала машина. С находившимся в «Тойоте» ребенком ничего не случилось, а у сопровождавшей его женщины теперь сломана рука. Причины произошедшего устанавливаются.

Допрос Удальцова

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов отказался давать показания по «болотному делу» в Следственном комитете. «Если власти и следствие надеялись меня развести и попытаться с моей помощью воздействовать на других оппозиционеров, то эти планы провалились», — заявил он после допроса.

Нападение на «Третьяковской»

Утром в пятницу, 8 сентября, со станции метро «Третьяковская» госпитализировали мужчину с ножевым ранением. Полиция пытается установить личность нападавшего при помощи комплекса «Безопасный город» и видеокамер. Версию о возможном теракте, при котором планировалось ранить и других пассажиров подземки, уже исключили.

Изменения в «деле реставраторов»

Министерство культуры отозвало иск к фигурантам «дела реставраторов». В ведомстве заявили, что бывший замминистра Григорий Пирумов и его сообщники выплатили «сумму ущерба в 160 миллионов рублей давно и полностью».

Новый стандарт автомобильных номеров

Росстандарт и МВД разработают новый национальный стандарт автомобильных номеров. В новом ГОСТе планируется уменьшить размер госзнаков для мотоциклов, ввести специальные номера для спорткаров и ретроавтомобилей, а также для американских и японских машин.

Московский рынок онлайн-проституции

Специалисты Высшей школы экономики проанализировали, как устроен онлайн-рынок сексуальных услуг в Москве. Среднестатистической столичной проституткой, по данным исследователей, оказалась девушка 29 лет, ростом около 170 сантиметров, которая весит 57 килограммов и имеет третий размер груди. Средняя стоимость ее услуг составляет 3 818 рублей в час.

Неприязнь к Москве

ВЦИОМ выяснил, за что россияне не любят Москву. Среди основных негативных ассоциаций прозвучали пробки, ощущение того, что столица — это «отдельная страна», а также то, что в городе «суета и безумный ритм жизни».