Приговор издателю «Флирта», отказ в референдуме по реновации и вирус Petya
Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: прощание с Минкомсвязью и Роскомнадзором, скандал вокруг ДК имени Серафимовича, серый рынок билетов в Москве и еще шесть событий.
Кибератака вируса Petya
Десятки компаний из России, Украины и других стран мира подверглись хакерской атаке с помощью вируса-шифровальщика Petya.A. В частности, предложение перевести выкуп за разблокировку системы появилось на экранах компьютеров в сетях «Роснефти», банка «Хоум кредит» и производителя шоколада Alpen Gold и Milka.
Закрытие «дыры» в реестре блокировок
Роскомнадзор закрыл «дыру» в реестре блокировок, позволявшую ограничивать доступ к незапрещенным сайтам. Теперь провайдерам рекомендуют либо фильтровать трафик на специальном оборудовании DPI и блокировать именно домен, а не IP-адрес, либо использовать те IP-адреса, которые предоставляет сам регулятор.
Отказ в референдуме по сносу хрущевок
В Мосгордуме выступили против проведения референдума о массовом сносе домов по программе реновации жилищного фонда столицы. Парламентарии пояснили, что вопросы, которые региональные отделения «Альянса зеленых» и «Союза горожан» предложили вынести на голосование, сформулированы неоднозначно и противоречат законодательству. Заявители собираются оспорить это решение.
Обращение противников реновации к Путину
Противники реновации вновь собрались у приемной президента России в Москве, чтобы направить ему 17 тысяч обращений не подписывать законопроект о сносе жилья в столице. В акции приняли участие около 100 представителей инициативных групп.
Скандал вокруг сноса ДК имени Серафимовича
Вопреки запрету Мосгорнаследия в Среднем Тишинском переулке возобновился снос конструктивистского здания Дома культуры имени Серафимовича 1929 года постройки. При проведении работ часть фасада обрушилась на провода, из-за чего здесь пришлось перекрыть движение. Впоследствии возобновлению работ пытались помешать активисты, перекрывшие доступ машин к зданию. Власти уже пообещали оштрафовать нарушителей предписания о необходимости прекращения строительных работ на сумму до 5 миллионов рублей.
Прощание с Минкомсвязью и Роскомнадзором
В Москве и Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с Минкосвязью и Роскомнадзором, «продемонстрировавшими смерть мозга» в связи с последними инициативами по ужесточению интернет-регулирования. Активисты возложили цветы рядом со зданиями ведомств.
Приговор издателю «Флирта»
Издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева приговорили к трем годам колонии общего режима за организацию занятия проституцией. Главного редактора издания и жену Зяблицева, Станиславу Казакову, осудили на два года условно с испытательным сроком в один год. Супругов также лишили права заниматься издательской деятельностью в течение пяти лет.
Серый рынок билетов в Москве
Агентство «РБК» опубликовало расследование о работе перекупщиков театральных билетов в Москве. Сейчас на столичном рынке насчитывается более 100 спекулянтов, реализующих билеты вне кассы на общую сумму более чем в 2 миллиарда рублей в год. Это равнозначно продажам на белом рынке.
Коррупция при тратах на соцопросы
«Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила признаки коррупции в миллиардных тратах московских властей на социологические опросы, услуги политических консультантов и собственные СМИ. По мнению представителей организации, нарушения заключаются в том, что правом доступа к этим услугам обладают только провластные партии и кандидаты.
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