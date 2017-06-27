Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: прощание с Минкомсвязью и Роскомнадзором, скандал вокруг ДК имени Серафимовича, серый рынок билетов в Москве и еще шесть событий.

Кибератака вируса Petya

Десятки компаний из России, Украины и других стран мира подверглись хакерской атаке с помощью вируса-шифровальщика Petya.A. В частности, предложение перевести выкуп за разблокировку системы появилось на экранах компьютеров в сетях «Роснефти», банка «Хоум кредит» и производителя шоколада Alpen Gold и Milka.

Закрытие «дыры» в реестре блокировок

Роскомнадзор закрыл «дыру» в реестре блокировок, позволявшую ограничивать доступ к незапрещенным сайтам. Теперь провайдерам рекомендуют либо фильтровать трафик на специальном оборудовании DPI и блокировать именно домен, а не IP-адрес, либо использовать те IP-адреса, которые предоставляет сам регулятор.

Отказ в референдуме по сносу хрущевок

В Мосгордуме выступили против проведения референдума о массовом сносе домов по программе реновации жилищного фонда столицы. Парламентарии пояснили, что вопросы, которые региональные отделения «Альянса зеленых» и «Союза горожан» предложили вынести на голосование, сформулированы неоднозначно и противоречат законодательству. Заявители собираются оспорить это решение.

Обращение противников реновации к Путину

Противники реновации вновь собрались у приемной президента России в Москве, чтобы направить ему 17 тысяч обращений не подписывать законопроект о сносе жилья в столице. В акции приняли участие около 100 представителей инициативных групп.

Москвичи снова пришли к приёмной Президента с призывом к Гаранту Конституции соблюдать свою Присягу и не подписывать закон о т.н.реновации pic.twitter.com/NQbyjYRdEE — Елена Шувалова (@e_shuvalova) 27 июня 2017 г.

Скандал вокруг сноса ДК имени Серафимовича

Вопреки запрету Мосгорнаследия в Среднем Тишинском переулке возобновился снос конструктивистского здания Дома культуры имени Серафимовича 1929 года постройки. При проведении работ часть фасада обрушилась на провода, из-за чего здесь пришлось перекрыть движение. Впоследствии возобновлению работ пытались помешать активисты, перекрывшие доступ машин к зданию. Власти уже пообещали оштрафовать нарушителей предписания о необходимости прекращения строительных работ на сумму до 5 миллионов рублей.

Прощание с Минкомсвязью и Роскомнадзором

В Москве и Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с Минкосвязью и Роскомнадзором, «продемонстрировавшими смерть мозга» в связи с последними инициативами по ужесточению интернет-регулирования. Активисты возложили цветы рядом со зданиями ведомств.

Публикация от Fr1eNDs (@fr1ends77) Июн 27 2017 в 7:35 PDT

Приговор издателю «Флирта»

Издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева приговорили к трем годам колонии общего режима за организацию занятия проституцией. Главного редактора издания и жену Зяблицева, Станиславу Казакову, осудили на два года условно с испытательным сроком в один год. Супругов также лишили права заниматься издательской деятельностью в течение пяти лет.

Серый рынок билетов в Москве

Агентство «РБК» опубликовало расследование о работе перекупщиков театральных билетов в Москве. Сейчас на столичном рынке насчитывается более 100 спекулянтов, реализующих билеты вне кассы на общую сумму более чем в 2 миллиарда рублей в год. Это равнозначно продажам на белом рынке.

Коррупция при тратах на соцопросы

«Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила признаки коррупции в миллиардных тратах московских властей на социологические опросы, услуги политических консультантов и собственные СМИ. По мнению представителей организации, нарушения заключаются в том, что правом доступа к этим услугам обладают только провластные партии и кандидаты.