Каждую неделю The Village вспоминает самые важные новости за последние семь дней. В этом выпуске: сбой в работе Tele2, обрушение стены в Балашихе, порядок выхода из программы реновации, изменения в «деле реставраторов», исследование столичной онлайн-проституции и еще десять ключевых событий.

Выборы в Москве

По данным «Ведомостей», московские власти хотели не привлекать лишнего внимания к муниципальным выборам, чтобы провести удобных для себя кандидатов, но в дело вмешался ЦИК. От Мосгоризбиркома потребовали срочно исправить ситуацию с низкой информированностью о предстоящем голосовании. После этого москвичам начали приходить СМС со ссылкой на сайт для выбора участка для голосования. С некоторыми из выдвиженцев можно было ознакомиться в материале The Village.

Стрельба в Ивантеевке

5 сентября девятиклассник из школы № 1 в подмосковной Ивантеевке напал на учителя. 15-летний школьник принес с собой кухонный топорик, самодельные петарды и пневматическое оружие и открыл стрельбу. Испугавшиеся этого учащиеся начали выпрыгивать из окон — трое получили травмы.

По словам одноклассников нападавшего, и они, и директор знали, что он может атаковать школу. По факту случившегося возбудили уголовное дело — сперва о хулиганстве, а затем и о покушении на убийство двух и более человек. Школьника арестовали. На охранника, работавшего в этот день в школе, завели административное дело.

Протесты у посольства Мьянмы

3 сентября несколько сотен мусульман вышли на несогласованную акцию протеста у посольства Мьянмы в Москве, чтобы поддержать народ рохинджа, исповедующий ислам. Власти страны начали против него спецоперацию — за неделю в столкновениях погибли несколько сотен человек.

Около посольства Мьянмы в Москве организован несогласованный митинг, который никто не разгоняет. Верующие прибывают, полиции много💥🔥 pic.twitter.com/tJLKhS3ten — Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) 3 сентября 2017 г.

4 сентября у посольства также прошел пикет. За нарушение общественного порядка на нем задержали 17 человек. Одновременно с этим на московских рынках прошли рейды. Согласовать акцию, намеченную на 8 сентября, власти отказались. Вечером в пятницу территорию возле посольства перекрыли.

The Village уже выяснил, как мусульмане, живущие в Москве, относятся к происходящему.

Худший и лучший операторы столицы

Роскомнадзор завершил ежегодную проверку качества связи мобильных операторов в Москве. По версии ведомства, лучшие показатели по голосовой связи продемонстрировал Tele2, а худшие — работающая под брендом «Билайн» компания «Вымпелком», оказавшаяся последней и по качеству мобильного интернета. Представители оператора уверены, что произошла ошибка, и собираются перепроверить полученные службой данные.

Сбой в работе Tele2

Роскомнадзор накаркал. На этой неделе в работе Tele2 произошел двойной сбой, который наблюдался на протяжении суток в Москве и других регионах. Вечером в среду оператор отчитывался об устранении неполадок из-за работ по улучшению качества мобильного интернета, однако утром в четверг ситуация повторилась. Некоторые абоненты остались без сети, другие — без интернета, а отдельные пользователи пожаловались на недоступность личного кабинета.

Нерабочие аппараты для экстренного вызова помощи

Установленные на улицах Москвы аппараты для экстренного вызова помощи оказались нерабочими. Дизайнер Александр Рощупкин проверяет устройства на работоспособность с 2012 года, однако ни одно из них так и не оказалось функционирующим. По его словам, в некоторых аппаратах «нет ни динамика, ни микрофона, а кнопки представляют из себя алюминиевые заглушки».

Порядок выхода из программы реновации

Мэрия Москвы утвердила порядок рассмотрения обращений об исключении домов из программы реновации. Согласно документу, решение должно быть принято за 30 дней после получения комплекта документов от собрания собственников. Более подробно о процедуре можно прочитать в инструкции от The Village.

Обрушение стены в Балашихе

В подмосковной Балашихе рухнула кирпичная стена заброшенного кинотеатра «Союз». Кладка упала на торговые ряды, в результате чего пострадали семь человек, включая одного ребенка. В здании велись ремонтно-восстановительные работы, которые и могли привести к инциденту. Теперь кинотеатр полностью снесут.

Балашиха. Обрушение стены здания на ярмарку. Есть пострадавшие. pic.twitter.com/zCuQmTn5WM — Зять ВВП (@KYablochkin) 8 сентября 2017 г.

Отъезд Непомнящих

Вышедший в августе на свободу фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих уехал из России. Сейчас он находится в Праге, а в дальнейшем планирует поступить учиться в один из американских вузов.

Допрос Удальцова

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов отказался давать показания по «болотному делу» в Следственном комитете. «Если власти и следствие надеялись меня развести и попытаться с моей помощью воздействовать на других оппозиционеров, то эти планы провалились», — заявил он после допроса.

Памятная табличка Немцову

На доме № 3 по Малой Ордынке появилась мемориальная доска жившему здесь политику Борису Немцову. Инициатором установки стал журналист Сергей Пархоменко, а исполнителями — художник Евгений Добровинский и архитектор Евгений Асс. Власти Москвы уже потребовали демонтировать знак. В большинстве случаев мемориальные доски устанавливаются не ранее, чем через десять лет после кончины увековечиваемого лица.

Изменения в «деле реставраторов»

Министерство культуры отозвало иск к фигурантам «дела реставраторов». В ведомстве заявили, что бывший замминистра Григорий Пирумов и его сообщники выплатили «сумму ущерба в 160 миллионов рублей давно и полностью».

Путин — о деле Серебренникова

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова. «У нас, насколько я помню, замдиректора Эрмитажа под следствием находится. Замминистра культуры под следствием находится. Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры, что ли?», — заявил он. Глава страны отметил, что если бы власти хотели ограничить творчество режиссера, то «просто не давали бы ему государственных денег».

Новый стандарт автомобильных номеров

Росстандарт и МВД разработают новый национальный стандарт автомобильных номеров. В новом ГОСТе планируется уменьшить размер госзнаков для мотоциклов, ввести специальные номера для спорткаров и ретро-автомобилей, а также для американских и японских машин.

Московский рынок онлайн-проституции

Специалисты «Высшей школы экономики» проанализировали, как устроен онлайн-рынок сексуальных услуг в Москве. Среднестатистической столичной проституткой, по данным исследователей, оказалась девушка 29 лет, ростом около 170 сантиметров, которая весит 57 килограмм и имеет третий размер груди. Средняя стоимость ее услуг составляет 3 818 рублей в час.