Каждую неделю The Village вспоминает самые важные новости за последние семь дней. В этом выпуске: презентация Apple, овердрафт в Сбербанке, нападение на главу московского штаба Навального, вандалы в «Зарядье», сбой в работе Telegram и еще 12 ключевых событий.

Массовая эвакуация по всей России

С 10 сентября по всей России проходит массовая волна эвакуаций из-за звонков о минировании общественных учреждений. 13 сентября она дошла до Москвы — с территории вокзалов, торговых центров и университетов эвакуировали около 100 тысяч человек. 14 сентября звонки продолжились — на этот раз телефонные террористы нацелились на школы и кинотеатры.

Публикация от Nessa Klichmanova (@kiprida) Сен 13 2017 в 6:47 PDT

По факту случившегося ФСБ завела дело по статье «Заведомо ложные сообщения о террористических актах». По данным СМИ, звонившие связаны с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Также часть угроз, предположительно, поступила от подростков-подражателей.

«Христианское государство» против «Матильды»

Руководство крупнейшей в России сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалось показывать фильм «Матильда» Алексея Учителя из-за угроз от организации «Христианское государство — Святая Русь». The Village выяснил, чем знамениты православные активисты и что об их действиях думает религиовед. Сам Учитель уже пожаловался на главу «Христианского государства» в ФСБ.

Итоги выборов в Москве

В Москве подвели итоги выборов в советы депутатов муниципальных округов. Голосование запомнилось сотнями нарушений, рекордно низкой для города явкой в 14,8 % и неожиданным успехом оппозиции, который признали даже в Кремле. Редактор The Village Елена Верещагина рассказала об опыте участия в выборах в родном Троицке, а Максим Кац — о помощи кандидатам «Объединенными демократами».

Нападение на главу московского штаба Навального

Вечером 15 сентября неизвестный напал на Николая Ляскина, возглавляющего московский штаб Алексея Навального. Ему нанесли несколько ударов железной трубой, в результате чего у активиста диагностировали черепно-мозговую травму. По факту случившегося возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Труба которой меня ударили сзади по голове pic.twitter.com/J2rQ6CwFTM — Николай Ляскин (@nlyaskin) 15 сентября 2017 г.

Вандалы в «Зарядье»

В первый же день работы парка «Зарядье» там повредили стеклянный купол и медиацентр. Позже выяснилось, что посетители также успели уничтожить около 10 тысяч растений — причем некоторые уносили цветы домой в сумках. Днем спустя сотрудники «Зарядья» назвали историю с воровством цветов домыслами, но власти уже задумались об установке постоянного забора по периметру территории. The Village выяснил, орудуют ли вандалы и в других парках столицы.

«Красная кишка» и «Шовинистская деревня»

На этом курьезные новости о «Зарядье» не заканчиваются. В парке обнаружили указатели с ошибочным переводом на китайский язык. Вместо «Красной площади» табличка направляет к «Красной кишке», иначе — колбасе. А Патриаршее подворье в версии компании-установщика оказалось «деревней шовинистов».

Споры из-за таблички Немцову

Активисты движения SERB сняли мемориальную табличку с дома, в котором жил убитый Борис Немцов. По данным СМИ, столичные власти предложили жителям компромисс разместить памятный знак в подъезде, чтобы не нарушать законодательство. Впоследствии в мэрии заявили, что в принципе не получали обращений по поводу табличке Немцову и, соответственно, не комментировали этот вопрос.

Овердрафт в Сбербанке

Держатели дебетовых карт пожаловались на некорректную работу «Сбербанка Онлайн». Баланс некоторых из них ушел в минус, как у овердрафтовых карт, позволяющих брать в кредит при нехватке денег на счете. В банке пояснили, что это технические особенности работы системы, а не реальное изменение условий обслуживания, о котором забыли оповестить клиентов. Теперь картам в личном кабинете присвоен правильный статус.

Новинки от Apple

12 сентября Apple представила следующее поколение Apple Watch, обновленную приставку Apple TV 4K и сразу три новых айфона: улучшенные версии предшествующей модели — 8 и 8 Plus, а также X — первый безрамочный телефон бренда без кнопки «Домой». The Village уже рассказал, как на новинки отреагировали в соцсетях и почему Россию оставили без смарт-часов с поддержкой сотовой связи. Предыдущие модели гаджетов, кстати, подешевели.

Сбой в работе Telegram

Вечером 13 сентября в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Из-за всплеска активности пользователей нагрузка на сервис выросла сразу в пять раз. По словам основателя проекта Павла Дурова, команда уже устранила узкие места в инфраструктуре, чтобы подобная ситуация больше не возникла.

Обыски у ведущего «Немагии»

У одного из ведущих YouTube-канала «Немагия» Алексея Псковитина прошли обыски по уголовному делу о клевете. Согласно Уголовному кодексу, за публичное распространение ложных сведений ему грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы. Связаны ли следственные мероприятия с конфликтом вокруг ролика об Олеге Тинькове, не уточняется.

Перепродажа «Бывшей»

Самый популярный в России Telegram-канал «Бывшая» перепродали через две недели после покупки. На этот раз за него удалось получить 5,5 миллиона рублей вместо 1,2 миллиона, за который основатель проекта был продал его в конце августа.

Угроза блокировки AliExpress, Amazon и eBay

Ассоциация компаний интернет-торговли предложила обязать иностранные онлайн-магазины платить НДС в России под угрозой блокировки. С ретейлеров планируется брать по 15,25 % от конечной цены товаров, доставляемых из-за рубежа, из-за чего они могут в принципе отказаться от поставок в страну. The Village уже рассказывал, как подобные инициативы влияют на рынок и цены.

Снижение ключевой ставки

В России впервые за последние три месяца понизилась ключевая ставка. На фоне ускоренного роста ВВП и стабильной инфляции ее значение уменьшилось на половину процентного пункта — с 9 до 8,5 % годовых. Центробанк не исключает, что в ближайшие полгода смягчение денежно-кредитной политики продолжится.

Новый каршеринг

В Москве запустился новый оператор каршеринга EasyRide. В автопарке сервиса — 100 кроссоверов Renault Kaptur. До конца года количество автомобилей планируют увеличить до 500, а в 2018 году парк компании вырастет еще на полторы тысячи машин.

Банкротство россиян

В Объединенном кредитном бюро подсчитали, что почти 8 миллионов российских заемщиков могут столкнуться с банкротством. Виной тому — закредитованность населения. Лишь у 16 % потенциальных банкротов — всего один кредит.

Продление санкций Евросоюза

Евросоюз продлил на полгода санкции против 149 физических и 38 юридических лиц из России, которые подозреваются в нарушении суверенитета Украины. Теперь ограничения в виде заморозки активов и запрета на въезд действуют до 15 марта 2018 года.