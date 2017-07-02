Каждую неделю The Village вспоминает самые важные новости за последние семь дней. В этом выпуске: новая вирусная атака, митинг ученых, продление продовольственного эмбарго, предложение отменить роуминг, доставка еды из «Макдоналдса» и еще восемь ключевых событий.

Московский шторм

30 июня на Москву и Подмосковье обрушился грозовой ливень с градом и порывами ветра, которые, по данным синоптиков, могли достигать скорости до 24 метров в секунду. Жителям рекомендовали отказаться от использования личного транспорта и по возможности оставаться дома. Из-за непогоды в регионе повалило деревья и затопило дороги. Также ненастье повлияло на работу МЦК и аэропортов. По последним данным, из-за шторма в столичном регионе погибли два человека, а еще 19 пострадали.

Публикация от Maksakov (@s_maksakov) Июн 30 2017 в 5:30 PDT

Продление контрсанкций

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия продовольственного эмбарго еще на 12 месяцев — до 31 декабря 2018 года. Таким образом в Москве отреагировали на расширение черного списка, подготовленного властями США, и решение Евросоюза продлить антироссийские санкции.

Новая вирусная атака

27 июня десятки компаний из России, Украины и других стран мира подверглись хакерской атаке вируса-шифровальщика Petya.A или ExPetr. В частности, предложение перевести выкуп за разблокировку системы появилось на экранах компьютеров банка «Хоум кредит», сети клиник «Инвитро», туроператоров Anex Tour и Mouzenidis Travel, а также «Роснефти», «Газпрома» и производителя шоколада Alpen Gold и Milka. В ООН считают, что основной мотив киберпреступников никак не связан с обогащением. При этом Symantec уже распространила инструкцию, как защитить компьютер от заражения.

Регистрация Telegram

Мессенджер Telegram внесли в реестр организаторов распространения информации. Павел Дуров сам предоставил Роскомнадзору необходимые для этого данные, попутно заявив, что это не означает, что команда проекта будет исполнять требования «пакета Яровой» или любого другого закона, посягающего на свободу в Сети.

Прощание с Минкомсвязью и блокировка Роскомнадзора

27 июня в Москве прошла церемония прощания с министерством связи и массовых коммуникаций, «продемонстрировавшим смерть мозга» в связи с последними инициативами по ужесточению интернет-регулирования. Активисты возложили цветы рядом со зданием ведомства.

Публикация от Fr1eNDs (@fr1ends77) Июн 27 2017 в 7:35 PDT

А уже 28 июня в Санкт-Петербурге заблокировали Роскомнадзор. Вход в офис ведомства заставили коробками с надписью «Заблокировано гражданами России».

Активисты Открытой России «заблокировали» Роскомнадзор в Петербурге pic.twitter.com/BLo7tkV2AX — Dave Frenkel (@merr1k) 28 июня 2017 г.

Вердикт по делу Немцова

Присяжные признали виновными всех пятерых подозреваемых в убийстве политика Бориса Немцова — Заура Дадаева, Анзора и Шагита Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Адвокат Дадаева Марк Каверзин заявил, что вердикт присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова якобы был изменен после оглашения. Соратники Немцова и его дочь Жанна остались недовольны исходом дела.

Приговор издателю «Флирта»

Издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева приговорили к трем годам колонии общего режима за организацию занятия проституцией. Главного редактора издания и жену Зяблицева, Станиславу Казакову, осудили на два года условно с испытательным сроком в один год. Супругов также лишили права заниматься издательской деятельностью в течение пяти лет.

Отказ в референдуме по реновации

В Мосгордуме выступили против проведения референдума о массовом сносе домов по программе реновации жилищного фонда столицы. Парламентарии пояснили, что вопросы, которые региональные отделения «Альянса зеленых» и «Союза горожан» предложили вынести на голосование, сформулированы неоднозначно и противоречат законодательству. Заявители собираются оспорить это решение. При этом закон о сносе хрущевок в Москве уже принят — 1 июля его подписал президент страны Владимир Путин.

Митинг ученых

28 июня в Москве состоялся митинг в защиту отечественной науки. Организатором акции выступил профсоюз работников РАН. По его оценкам, на Суворовскую площадь пришли свыше тысячи человек. Они пригрозили организовать осенью всероссийскую акцию протеста, если власти так и не обратят внимания на проблему нехватки денег на финансирование ученых.

Публикация от vetrova.perhaps (@vetrova.perhaps) Июн 28 2017 в 2:18 PDT

Предложение отменить роуминг внутри страны

В Госдуму внесли законопроект об отмене роуминга на территории России. Если его примут, абонентам больше не придется платить за телефонное соединение с собеседником, находящимся в другом субъекте страны. Операторы предупреждают, что, скорее всего, это обернется ростом базовых тарифов на услуги связи.

Нарушения при задержаниях 12 июня

«ОВД-Инфо» зафиксировало 109 серьезных нарушений прав задержанных в 46 отделениях полиции после протестных акций 12 июня. 59 из них пришлись на Санкт-Петербург, а еще 33 — на Москву. В шести отделениях сотрудники полиции или люди в штатском угрожали задержанным, еще в пяти — оскорбляли их. В 14 случаях участников митингов не кормили, в 12 отделениях к задержанным не пускали адвокатов, а еще в пяти у задержанных отнимали мобильные телефоны.

Скандал вокруг ДК имени Серафимовича

В Москве попытались снести Дом культуры имени Серафимовича в Среднем Тишинском переулке. За два дня несанкционированных работ у здания успели разрушить заднюю верхнюю часть. Теперь организаторов сноса оштрафуют, так как они нарушили предписание Мосгорнаследия остановить работы в первый же день, когда о них стало известно.

Запуск доставки «Макдоналдса» в Москве

Сеть ресторанов «Макдоналдс» запустила официальный сервис доставки еды в Москве. Заказы принимаются через мобильное приложение UberEATS. Ограничений по сумме покупки нет. Стоимость доставки составляет 99 рублей. Предполагается, что в дальнейшем услуга станет доступна и в других городах присутствия сети по мере подключения их к сервису Uber.