Московский городской суд отказал членам Общественной наблюдательной комиссии в доступе в конвойные помещения в здании суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Дмитрия Пискунова.

«Мосгорсуд ответил, что они не могут организовать доступ, потому что туда могут заходить только сотрудники полка конвоирования, и даже сотрудники суда там никогда не бывают, поэтому они помочь не могут», — рассказал Пискунов.

По его словам, Мосгорсуд рекомендовал обратиться за разрешением на доступ в конвойное помещение к руководству МВД.

Кроме того, как сообщает пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, в комнате для ознакомления с материалами дела в стену вмонтированы кольца, предназначенные для ограничения свободы действий лиц, содержащихся под стражей, исключительно для обеспечения безопасности сотрудников аппарата суда, в присутствии которых происходит ознакомление с материалами дела.

Ранее арестанты рассказали о наличии в здании Мосгорсуда помещения с металлическими кольцами, к которым подсудимых пристегивают на несколько часов.