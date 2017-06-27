Обновление: добавлена информация о последствиях сноса.

Обновление: добавлена информация о реакции столичных властей на возобновление сноса.

В Среднем Тишинском переулке возобновился снос конструктивистского здания Дома культуры имени Серафимовича 1929 года постройки. Об этом в фейсбуке сообщает муниципальный депутат Пресненского района Москвы Елена Ткач.

Снос начался около 10 часов утра. Активисты в социальной сети отмечают, что «полиция в ответ на требования остановить работы посылает всех „на сайт“». Снос происходит вопреки предписанию Мосгорнаследия об остановке сноса для определения статуса здания.

несмотря на вчерашний запрет ДКН, снос ДК Серафимовича продолжился. Прошу всех, кто может собраться на месте преступленич Опубликовано еленой ткач 27 июня 2017 г.

UPD (14:58): Фрагменты фасада здания ДК имени Серафимовича обрушились на электрические провода во время сноса строения. Полиция перекрыла движение по всему Среднему Тишинскому переулку, где расположен ДК.

26 июня начался снос здания Дома культуры имени Серафимовича 1929 года постройки. Однако тогда активистам удалось остановить снос здания. После работ активисты отметили, что урон зданию был нанесен небольшой.

UPD (15:37): Нарушителю предписания о необходимости прекращения строительных работ, которые могут «нанести вред» конструктивистскому зданию ДК имени Серафимовича грозит штраф до 5 миллионов рублей. Об этом агентству «РБК» заявили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.

Там уточнили, что за «Неисполнение обязанности по приостановке работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия» грозит штраф от 200 тысяч до 5 миллионов по статье 7.14.2 КоАП.

По данным Москомнаследия, из-за нарушения предписания о приостановке работ Департамент культурного наследия Москвы направил заявление в ОВД Пресненского района ЦАО Москвы.