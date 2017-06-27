Ведущего Владимира Соловьева заподозрили в конфликте интересов со Сбербанком. Зять Соловьева Николай Богатый работает в департаменте по работе с проблемными активами банка, при этом само кредитное учреждение заключает контракты с компанией, которая принадлежит ведущему. Об этом говорится в расследовании блога «Лапшеснималочная» журналиста Алексея Ковалева.

За 2014–2016 годы, согласно сайту госзакупок, компания «СВ-Консалтинг», в которой Владимир Соловьев является одним из владельцев (компания занимается рекламой), получила от Сбербанка 316,5 миллиона рублей. Контракты с фирмой Соловьева заключались на безальтернативной основе как с единственным поставщиком. Вместо документов о закупочной документации во всех трех контрактах — пустые файлы. Что именно «СВ-Консалтинг» должна была выполнить по этим контрактам, попыталась выяснить «Открытая Россия».

Посредником от Сбербанка в одном из контрактов указан Николай Богатый, который работает в Сбербанке и, как утверждается в блоге, женат на одной из дочерей Соловьева, Полине. Ковалев считает, что с его подачи Соловьев в своих передачах критикует должников Сбербанка, в том числе проходящего сейчас процедуру банкротства Владимира Кехмана.

«Руководству ВГТРК стоит обсудить со своим звездным ведущим Владимиром Соловьевым, не злоупотребляет ли он своим доступом к федеральному эфиру для личного обогащения. Ну и уж точно Владимиру Соловьеву стоило бы поосторожнее бросаться словами в духе „детей коррупционеров“», — говорится в записи «Лапшеснималочной».

Сам Соловьев намерен подать на Ковалева в суд. «Мой адвокат Шота Горгадзе этим сейчас занимается. Все, что сказано про радио, не соответствует действительности: все контракты идут через рекламную службу, которая ко мне не имеет никакого отношения. Так же как и визиты гостей в студию. Ковалев также говорит, что контракты с компанией, которая мне принадлежит, заключил Николай Богатый — это вообще смехотворно. Там все написано — никакой Николай Богатый с компанией „СВ-Консалтинг“ не заключал», — утверждает ведущий.

По его словам, в качестве совладельца «СВ-Консалтинга» он не занимается заключением контрактов. Соловьев не стал уточнять, является ли Богатый мужем его дочери.