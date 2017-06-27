В рамках программы «Москва за раздельный сбор отходов» фонда молодежных инициатив «ЭРА» и экологического движения «ЭКА» запущен сайт «Просто разделяй», посвященный теме раздельного сбора и переработки отходов. Об этом The Village сообщили представители движения.

«На сайте любой житель Москвы в интересной и доступной форме может узнать о том, почему важно сортировать отходы и сдавать их во вторичную переработку, где искать пункты приема вторсырья, как организовать раздельный сбор отходов дома и вовлекать в экологически ответственную практику своих знакомых», — рассказали представители движения.

Там также выложены плакаты и листовки с призывом к раздельному сбору мусора, которые можно распечатать и разместить в своем доме, дворе, на работе и в других местах. Главными героями материалов сделали котов.

Сайт разработан при поддержке комитета общественных связей Москвы, общественного движения «Раздельный сбор» и Центра экономии ресурсов.

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