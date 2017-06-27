С 8 по 10 июля автомобильное движение на Тверской улице от Настасьинского переулка до Триумфальной площади перекроют. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Ограничения для автомобилей будут действовать с 00:00 субботы, 1 июля, до 05:00 понедельника, 3 июля. Для проезда транспорта оставят одну полосу на отрезке улицы от Настасьинского переулка до Дегтярного переулка. Также автомобилисты смогут проехать по Тверской по перпендикулярным переулкам — от Мамоновского в сторону Дегтярного и от Старопименовского в сторону Благовещенского. Объехать перекрытую Тверскую можно будет по Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам.

В следующие выходные, с 00:00 15 июля до 05:00 17 июля, перекроют движение для автомобилей на отрезке большей части 1-й Тверской-Ямской улицы. Доступным для транспорта останется проезд по участку от улицы Чаянова до переулка Александра Невского. Свободно можно будет проехать по перпендикулярным улицам — от 1-го Тверского переулка в сторону улицы Гашека, от улицы Юлиуса Фучика в сторону 2-го Тверского-Ямского переулка, от улицы Чаянова в сторону Васильевской улицы, а также от Большой Грузинской в сторону переулка Александра Невского.

Помимо этого, в эти же дни полностью перекроют два участка площади Тверская Застава — от Лесной улицы до улицы Бутырский Вал, от 2-й Брестской улицы до 1-й Брестской улицы и от 1-й Брестской улицы до 3-й Тверской-Ямской. Остальная территория площади останется открытой для проезда. Автомобили смогут выезжать с 3-й Тверской-Ямской на Лесную и двигаться дальше по направлению к Новослободской улице. Лесную улицу автомобилисты смогут объехать по Бутырскому Валу.

Перекрытие четырех центральных улиц связано с работами по устройству кабельной канализации и укладке трамвайных путей. Общая протяженность трамвайных путей составит 1,22 километра. Их строительство планируется завершить этой осенью. По новым путям будут ходить шестидверные трамваи «Витязь-М», оснащенные системой климат-контроля, навигацией и камерами видеонаблюдения.