Организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила признаки коррупции в миллиардных тратах властей на социологические опросы в Москве. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.

В документе отмечается, что столичные власти регулярно проводят социологические исследования, оплачивают услуги политических консультантов и содержат официальные СМИ за счет бюджета. При этом результаты опросов доступны ограниченному кругу лиц, обладающих административным ресурсом, что ведет «к системному искажению конкурентного поля на политическом рынке».

По мнению авторов доклада, партии и кандидаты от власти получают косвенное государственное финансирование в виде политического консультирования, а также доступа к СМИ и закрытым социологическим исследованиям. Таким образом, столичная мэрия и муниципальные органы власти используют должностные полномочия для получения партийной выгоды, что может расцениваться в качестве коррупционной практики.

По данным Transparency, с 2011 по 2017 год московские префектуры и управы районов разместили 339 госконтрактов о проведении социологических исследований на сумму более 1,1 миллиарда рублей. Еще 587 муниципальных закупок касались финансирования информационной деятельности, на что из бюджета выделили около 1,16 миллиарда рублей.